Италия догнала Россию по титулам женской сборной
Италия стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг. Теперь итальянки сравнялись с россиянками по числу титулов престижного турнира!
4-6-е место — Испания
На счету испанок пять титулов: в 1991, 1993, 1994, 1995, 1998 годах.
4-6-е место — Италия
Итальянки завоевали пять кубков женского турнира сборных в 2006, 2009, 2010, 2012, 2024 годах.
4-6-е место — Россия/СССР
Россиянки брали трофеи в 2004, 2005, 2007, 2008 и 2021 годах. Правда, с 2022 года наши теннисистки отстранены от командных турниров.
3-е место — Австралия
На счету австралийских теннисисток семь титулов в 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974 годах.
2-е место — Чехия/Чехословакия
Чешки завоевали 11 трофеев: в 1975, 1983-1985, 1988, 2011, 2012, 2014-2016, 2018 годах.
1-е место — США
Американки 18 раз становились победительницами женского турнира сборных в 1963, 1966, 1967, 1969, 1976-1982, 1986, 1989, 1990, 1996, 1999, 2000, 2017 годах.
Италия сравнялась с Россией по числу титулов Кубка Билли Джин Кинг
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