«Скоро получу ракетки от Медведева». Россиянка из теннисной семьи рвётся в первую сотню

Раньше отец Елены Приданкиной работал с Даниилом, а теперь уже сама дочь становится восходящей звездой WTA-тура.

Российский теннис полон молодых и перспективных игроков. Одной из таких ярких и прогрессирующих теннисисток точно можно назвать 19-летнюю Елену Приданкину. В этом году она закрепилась в топ-200 одиночного рейтинга и в топ-150 – в паре, а ещё дебютировала на турнире WTA. Корреспондент «Чемпионата» пообщалась с Леной о том, каково тренироваться у своих родителей, ездить из России по турнирам и совмещать карьеру с учёбой.

Как тренироваться у обоих родителей и ездить по турнирам из России

— Кто привёл вас в теннис? Как всё начиналось?

— У меня спортивная семья: мама и папа – теннисные тренеры. Мама хоть и не хотела меня сначала отдавать в этот спорт, но всё же возила на тренировки. Мне тогда было четыре года, теннис нравился. Потом мама сказала, что я сама выступила с инициативой того, чтобы просто так на месте не сидеть и начать тренироваться.

Поначалу тренировалась только с мамой, а потом, лет с девяти, папа стал периодически подключаться. Это было в Москве.

Елена Приданкина в детстве Фото: Из личного архива Елены Приданкиной

— А сейчас как выглядит ваша команда?

— Тренируют меня параллельно и мама, и папа. В этом году, например, половину выездов провела с папой, а другую половину – с мамой. И пара выездов была с тренером Виктором Балудой.

Дальше будем смотреть, может, найдём тренера, который сможет постоянно со мной работать. Очень сложно с той стороны, что у папы частые выезды на сборы, турниры. У мамы тоже в Москве работа. На следующие два турнира я, например, поеду одна.

— Выходит, вы тренируетесь в Москве. Какие на этом фоне возникают сложности с переездами, тратами?

— Сложно с точки зрения финансов и перелётов: часто переезды, а вместе с ними и адаптация, занимают очень много времени. Если раньше до какого-то турнира ты добирался за два часа, то теперь тратишь на это чуть ли не сутки. Из-за этого уже нет выездов на какие-то одни соревнования. Я теперь если выезжаю, то собираю серию турниров, как минимум из двух.

— Удаётся эти переезды покрывать призовыми?

— Сейчас начала выступать на более высоком уровне. Появилось обеспечение проживания, где-то даже питания. Нам ещё помогают в покрытии расходов на билеты и тренеров сборная и академия «Спартак». За свой счёт сейчас не так много езжу. И, к счастью, появились призовые, с которых ты и себе что-то уже зарабатываешь.

Почему не нравятся Синнер с Алькарасом

— Кто был вашим кумиром?

— У мужчин – «Большая тройка». Джокович мне нравился меньше всего, но я его уважала за ментальную составляющую. Больше всего сердце лежало, наверное, к Надалю. Хотя я понимала, что моя игра на его совершенно непохожа, но как-то по поведению, стремлению бороться до последнего нравился.

Даже последний его «Большой шлем» (Australian Open – 2022) — когда Рафа против Дани Медведева ушёл с 0:2 по сетам и говорили, что его может подвести физика, он всё равно сотворил чудо. В этом плане Надаля очень сильно уважаю.

У женщин – однозначно Серена Уильямс, её стремление к победе.

— А сейчас?

— Если брать у мужчин по итоговой восьмёрке, то мне очень понравились Зверев и Фриц. У женщин – что-то мне нужно брать у Соболенко и, наверное, у Швёнтек.

— Интересный выбор у мужчин: Зверев и Фриц. Почему не Янник Синнер или Карлос Алькарас?

— За Алькарасом мне нравится наблюдать, но я не могу сказать, что что-то меня в нём зацепило в последних матчах. А у Зверева я помню упущенный финал с Тимом на US Open, травму на «Ролан Гаррос». Мне нравится, как он растёт во многих аспектах. Хотя не думаю, что раньше сказала бы, будто мне нравится Зверев и я хочу за него болеть. Сейчас могу с уверенностью это сказать, потому что вижу его рост, проделанную работу, и сама хочу как спортсмен расти. То же самое могу сказать и про Фрица.

А когда смотрю последние матчи Янника Синнера, вижу, что он постоянно выигрывает. Где-то даже жалко его соперников, потому что смотришь и не понимаешь, что можно сделать. Только если перетерпеть волну Янника, но и она ведь не кончается. Где-то даже становится неинтересно, потому что знаешь, что Синнер в любом случае матч возьмёт. Никакого плохого отношения нет, просто про него даже сейчас нечего сказать.

— Вы рассказывали, что Даниил Медведев должен вам передать пробники ракеток. Он уже сделал это?

— Ракетки пришли не совсем туда, куда нужно. Но да — через два дня должна уже их получить.

— В WTA сейчас много россиянок. Дружите с кем-то? Или просто поддерживаете общение?

— Прямо, чтобы дружить, такого нет. Раньше очень много общалась с Настей Гурьевой, мы много ездили на всякие чемпионаты Европы, мира, во взрослый тур вливались вместе. Но сейчас разминулись, она тренируется в Турции, потерялась нить общения.

Периодически играю с Алиной Корнеевой на «Спартаке», когда она бывает в Москве. Есть ещё такой момент: тренер Алины – Юлия Михайловна Бекещенко – она раньше тренировала мою маму. Так что Юлия Михайловна тоже за мной следит, периодически общаемся.

Бывает ещё, что на «Спартаке» с Таней Прозоровой или с Настей Тихоновой встречаемся. Но тесных дружеских отношений, к сожалению, нет.

Елена Приданкина и Анастасия Гурьева Фото: Из личного архива Елены Приданкиной

Где учится молодая теннисистка и почему в школе читала таджикские сказки

— Ваше любимое покрытие?

— Это сложный вопрос. У меня, например, стоит на моей страничке ITF, что моё любимое покрытие – это трава, но я на ней сыграла всего два турнира вообще в жизни. Это были юниорский Уимблдон и турнир перед ним Roehampton (серии W35). Тогда случился мой хороший рывок по юниорам, вот мне и понравилось это покрытие. Думаю, что траву любимой и оставлю (смеётся).

— Какой удар – козырь в вашем арсенале?

— Даже не задумывалась, но, наверное, приём выбивающим кроссом справа.

— Как опишете свой стиль игры? С чьим можете его сравнить?

— Я в последнее время много смотрю женских матчей. Думаю, меня можно с кем-то объединить. Нет такого, чтобы была на кого-то одного похожа. Я не Гауфф, это точно (смеётся). Наверное, больше похожа агрессивной игрой на Остапенко. До Соболенко пока немного недотягиваю. Но стремлюсь.

Елена Остапенко Фото: Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

— Какие у вас есть хобби? Чем занимаетесь в свободное время?

— Периодически рисую: иногда сама, иногда по каким-то туториалам, иногда по раскраскам. Делаю это, чтобы расслабиться. Ещё заполняю дневники, люблю для себя писать.

У меня была травма детства: во втором и третьем классах я читала таджикские и киргизские сказки, поэтому долгое время не нравилось читать. А года полтора назад начала это делать и влюбилась в детективы. Сейчас нравится то, что пишет Александра Маринина.

Почему так случилось со сказками в школе? Была такая программа в московской школе — с уклоном в языки. Я учила английский, французский.

— Но не таджикский?

— Вот нет. У нас были обычные учебники, но в них русские сказки миксовались с киргизскими.

— Что-то на досуге смотрите из кино?

— Смотрим вечерами дома сериалы. Сейчас смотрим новую «Молодёжку». Ещё из последнего – моему младшему брату, например, понравился «Король и шут». Он даже решил на гитаре начать играть. Ему восемь лет.

Семья Приданкиных Фото: Из личного архива Елены Приданкиной

— А как сейчас обстоят дела с учебой?

— Я учусь в РГУФКе (Российский университет спорта ГЦОЛИФК) на тренера на третьем курсе. Выступала за университет на Универсиаде с членами стран БРИКС – в одиночке и паре заняла первое место.

— Когда вы находитесь дома с семьёй, как проводите время? Есть любимые места, куда ездите вместе?

— Мы живём за городом, поэтому нечасто получается далеко выбраться. Хотя летом мы часто ездили в Сокольники, очень любим этот парк. Когда жили в центре, регулярно там гуляли.

Наша бабушка живёт недалеко. Она любит нас на выходных свозить в кино, в гости к нам приехать, дома поиграть со мной и братиком.

Какая задача максимум после дебюта в WTA

— Вы в этом году дебютировали на уровне WTA. Какие заметили самые яркие и неожиданные различия между турнирами ITF и WTA?

— В плане организации эти различия, конечно, есть. Но хочу сказать, что некоторые турниры ITF стремятся по уровню организации к WTA. Зависит от страны.

— Есть понимание, что нужно подтянуть, чтобы подниматься и прогрессировать в WTA?

— Конечно.

— Можно приоткрыть какие-то секреты?

— На последних турнирах поняла, что благодаря моему росту – 185 см – могу совершенствовать подачу. Она точно может приносить мне больше положительного результата и где-то облегчать игру. Активно сейчас работаем над этим. Ещё всегда нужно – даже первой ракетке мира – развиваться в психологическом аспекте.

— Может, вы себе лично приглашали психолога? Или вам в этом плане помогают родители?

— Нет, психолога никакого не приглашали. Мама с папой со мной работают, но во многом мне помогает бабушка.

— Какие поставили себе цели на следующий сезон?

— Задача максимум – попасть в основу US Open. Из неё следуют и другие цели для роста по рейтингу.