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Кубок Дэвиса — 2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Янник Синнер помог Италии выйти в полуфинал турнира

Синнера не остановить даже на Кубке Дэвиса! Он принёс Италии 2 очка и вывел её в полуфинал
Кирилл Плышевский
Синнера не остановить даже на Кубке Дэвиса
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Борьбу продолжают также Германия, Нидерланды и Австралия. А вот хозяева-испанцы вместе с Надалем и Алькарасом неожиданно покинули турнир.

Во вторник, 19 ноября, в Малаге стартовала финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2024 года. В первом четвертьфинале встречались сборные Испании и Нидерландов. Именно к данному противостоянию было приковано повышенное внимание, ведь на этом турнире 22-кратный чемпион ТБШ в одиночном разряде Рафаэль Надаль завершал свою профессиональную карьеру.

Кубок Дэвиса — 2024. Финальная стадия. Турнирная сетка

Сборная Испании, после своей победы в Кубке Дэвиса в 2019 году, никак не может пройти в полуфинал командных соревнований в новом формате. При этом нынешнем сезоне многие аналитики считали, у команды-хозяйки наконец-то не должно возникнуть проблем с попаданием хотя бы в эту стадию престижных состязаний.

На первый матч капитан «фурии рохи» Давид Феррер поставил ветерана команды и её главную звезду — Рафаэля Надаля. Он сражался с Ботиком ван де Зандсхулпом. Чуда в этом поединке не произошло — голландец был быстрее, точнее и, главное, играл лучше Надаля, заслуженно одолев его со счётом 6:4, 6:4. А затем, хотя Алькарас и сравнял счёт (одолев Грикспора в двух партиях — 7:6 (7:0), 6:3), он и Марсель Гранольерс проиграли Ботику и Весли Колхофу решающий парный матч и не смогли вывести Испанию в полуфинал (6:7 (4:7), 6:7 (3:7)). Так великая карьера Надаля официально закончилась. Отметим, что в командном турнире Рафаэль провёл 31 поединок, проиграв лишь свой первый матч (против чеха Иржи Новака в 2004 году) и последний.

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Соперник Нидерландов определялся в паре Германия — Канада. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу немцев. Обе победы Германия добыла в одиночных поединках. Даниэль Альтмайер переиграл Габриэля Диалло в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4, а Ян-Леннард Штруфф в трёх партиях сломил сопротивление Дениса Шаповалова — 4:6, 7:5, 7:6 (7:5). И этого успеха бундестим добилась без своей главной звезды — второй ракетки мира Александра Зверева, который сейчас отдыхает после утомительного сезона-2024! Добавим, что за последние 40 лет немцы 10 раз выходили в полуфинал Кубка Дэвиса (1985, 1986, 1989, 1991, 1993. 1994, 1995, 2007, 2021, 2024).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2024, среда. 14:15 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2024, среда. 16:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 5
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В третьем четвертьфинале нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса сошлись сборные США и Австралии. По глубине американцы едва ли в чём-то уступали фаворитам — итальянцам. Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон — эти одиночники в дополнительных представлениях не нуждаются. А опытнейшие Раджив Рам и Остин Крайчек в состоянии вытащить любой парный матч. Команду Австралии также нельзя было списывать со счетов. Лучший теннисист страны Алекс де Минор в последний момент всё же решил помочь своей команде и приехал в Малагу после провального для себя Итогового чемпионата ATP. В обойме был и Алексей Попырин, в этом сезоне взявший «Мастерс» в Монреале, а также Танаси Коккинакис, умеющий потрепать нервы даже топам. В разрезе парного разряда у австралийцев также имелся мощнейший состав: третья ракетка мира Джордан Томпсон, а также Макс Пёрселл и Мэттью Эбден, соответственно, 12-й и 13-й номера в парном рейтинге.

Первыми на корт вышли Шелтон и Коккинакис. Танаси легко взял стартовый сет со счётом 6:1. Во второй партии брейк, сделанный в её дебюте, позволил Бену довести начатое до конца — 6:4. В третьем сете теннисисты не отдали ни одной своей подачи, а судьба победителя встречи решалась на тай-брейке, где удачливее был представитель Австралии — 6:1, 4:6, 7:6 (16:14).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 12:15 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6 14
6 		4 7 16
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Далее отношения выясняли первые номера национальных команд — Фриц и де Минор. Счёт личных встреч — 5-4 в пользу австралийца. Однако последнее очное противостояние между игроками состоялось совсем недавно: на групповом этапе Итогового турнира сильнее оказался именно Тейлор (5:7, 6:4, 6:3). На этот раз всё сложилось для Фрица куда проще. Он добился победы над де Минором в двух сетах (6:3, 6:4) и сравнял счёт — 1:1.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Всё решилось в парном матче, где, на удивление многих болельщиков, «звёздно-полосатые» поставили вместо опытных парников Крайчека и Рама одиночников Пола и Шелтона. Сборная Австралии, в свою очередь, не стала изобретать велосипед и заявила тандем Эбден/Томпсон. Мэттью и Джордан оформили по одному брейку в каждой из партий и одолели противников со счётом 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 16:50 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Пол Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
М. Эбден Д. Томпсон

В заключительном четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 сражались Италия и Аргентина. Именно представители Апеннинского полуострова считались главным фаворитом турнира. Во-первых, итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. Во-вторых, за команду изъявил желание выступить лидер рейтинга ATP Янник Синнер. В-третьих, он, выиграв Итоговый турнир, доказал, что прекрасно выступает на крытом харде. Наконец, у «скуадра адзурры» есть Андреа Вавассори и Симоне Болелли, отличные па́рники, которые в соответствующем рейтинге занимают 9-е и 11-е места соответственно. Всё это в совокупности делало итальянцев главными претендентами на победу.

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И всё же южноамериканцам удалось потрепать нервы главным фаворитам этих командных соревнований. Сделали это аргентинцы в стартовом поединке. Франсиско Серундоло отдал лишь пять геймов Лоренцо Музетти (6:4, 6:1). Итальянец допустил 24 невынужденные ошибки при всего 3 виннерсах.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 19:25 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Но на этом геройства подопечных Гильермо Кории закончились. Сначала первая ракетка мира Янник Синнер разгромил Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:1. Для двукратного чемпиона ТБШ эта победа стала 71-й в 2024 году. А в последних 11 матчах в одиночном разряде за сборную Италии Янник потерпел лишь одно поражение (90,9%). Фантастика!

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 21:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Казалось, что Филиппо Воландри даст отдохнуть главному лидеру команды и поставит на решающую игру тандем Болелли/Вавассори, но у специалиста было другое мнение на тот счёт. На парный матч Янник вышел с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Противостояли им Гонсалес и Мольтени. Синнер и Берреттини в итоге по разу в партиях брали подачи аргентинцев и добились победы со счётом 6:4, 7:5. Отметим, что в 7 из 8 матчах, которая сборная Италии выиграла в финальной стадии Кубка Дэвиса за последние два года, за команду выступал Янник.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

Таким образом, Синнер и компания стали последними полуфиналистами Кубка Дэвиса 2024 года. Далее сборная Италия встретится с Австралией. Противостояние пройдёт 23 ноября. Германия днём ранее сыграет с Нидерландами.

Кубок Дэвиса продлится до 24 ноября. Следить за всеми подробностями можно на «Чемпионате».

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