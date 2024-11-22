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Кубок Дэвиса — 2024: церемония прощания Рафаэля Надаля с теннисом вызвала критику, почему не приехал Новак Джокович

Проводы Надаля на Кубке Дэвиса вызвали шквал критики. Роджер и Новак не успели приехать
Михаил Георгиев
Как на Кубке Дэвиса сорвали проводы Надаля
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Организаторы турнира допустили ряд просчётов. Вряд ли об уходе испанца из тенниса снимут фильм, как в случае с Федерером.

Легендарный Рафаэль Надаль во вторник, 19 ноября, провёл последний матч в своей карьере, уступив Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6) в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Поражение Рафы изначально не означало вылет Испании от Нидерландов. Карлос Алькарас обыграл Таллона Грикспора (7:6, 6:3) и сравнял счёт в противостоянии. Но затем тот же Алькарас и Марсель Гранольерс уступили Весли Колхофу и ван де Зандсхулпу (6:7, 6:7) в решающей встрече парного разряда.

Кубок Дэвиса для Испании неожиданно закончился на стадии четвертьфинала. Карьера 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Надаля тоже прервалась несколько спонтанно. На церемонии прощания с Рафой отсутствовали его главные соперники Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей. Как минимум Новак и Энди собирались приехать в Малагу в пятницу на полуфинал, но Испания до этой стадии так и не добралась. Остаётся слегка горькое послевкусие – Надаль определённо заслуживал более масштабных и эмоциональных проводов.

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Рафаэль Надаль ещё в начале октября заблаговременно объявил о завершении карьеры на Кубке Дэвиса. Тогда представители теннисного мира сказали очень много трогательных слов в адрес Рафы. В частности, Новак Джокович пообещал лично присутствовать на церемонии прощания Надаля с теннисом.

«Твоя страсть к выступлениям за сборную Испании всегда была поразительной. Я желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с национальной командой на Кубке Дэвиса. Я буду там лично, чтобы отдать дань уважения твоей звёздной карьере», — написал Джокович в социальных сетях.

Этому не суждено было сбыться из-за раннего вылета Испании. Рафа прощался с любимой игрой в компании лишь партнёров по сборной, соперников из Нидерландов и болельщиков в Малаге. За пределами корта были тёплые посты от других теннисистов, яркое письмо Федерера, специальная подсветка на Эйфелевой башне в Париже (в этом городе Надаль выиграл 14 титулов «Ролан Гаррос»), выпуск уникального мерча от Nike, но это немного не то.

Рафаэль Надаль прощается с болельщиками на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль прощается с болельщиками на Кубке Дэвиса

Фото: Matt McNulty/Getty Images

Вряд ли в данной ситуации уместно предъявлять кому-то серьёзные претензии, хотя в медиа прозвучала определённая критика в адрес капитана испанской команды Давида Феррера. Якобы ему не стоило ставить Рафу на матч одиночного разряда с 80-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом. Всё-таки в своей нынешней форме Надалю сложно конкурировать с такими соперниками. На грунте ещё были бы какие-то шансы, но Кубок Дэвиса в Малаге играют на харде.

Возможно, условный Роберто Баутиста-Агут или Педро Мартинес-Портеро действительно обыграли бы ван де Зандсхулпа, а Испания сейчас готовилась бы к пятничному полуфиналу с Германией. Но решение Давида Феррера можно понять. Рафе нужно было дать возможность сыграть полноценный прощальный матч в одиночном разряде. И уместнее всего это делать с номинальным аутсайдером Нидерландами. Да, капитан фактически обрёк Испанию на одно поражение и решение судьбы путёвки в полуфинал в парном матче. Но кто бы сейчас осуждал Феррера, если бы Алькарас и Гранольерс обыграли Колхофа и ван де Зандсхулпа? А они были к этому довольно близки, отдав оба сета только на тай-брейках.

При этом сам Давид Ферррер признал, что церемония проводов Рафы получилась далеко не идеальной.

«Прощание с Рафой заслуживало чего-то большего. С новым форматом Кубка Дэвиса всё немного изменилось. Это было во вторник, это не праздник, это было поздно… Всё было сделано с наилучшими намерениями, но в спешке, потому что никто не ожидал поражения, а когда ты проигрываешь, тебе грустно. Всё прошло немного грустно. Тот факт, что я не увидел Роджера Федерера, Новака Джоковича, Пау Газоля… Пау собирался быть там в пятницу… Величие Рафы не изменится от того, какие проводы он получил», — заявил Феррер.

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Издание El Espanol сообщает, что Новак Джокович, Энди Маррей и другие известные личности планировали прибыть в Малагу к пятнице, чтобы достойно попрощаться с Надалем. Неизвестно был ли среди потенциальных гостей Роджер Федерер, но даже присутствие одних только Джоковича и Маррея сильно повлияло бы на масштаб мероприятия. Однако сборная Испании проиграла в первом же матче, спутав все карты. Возможно, организаторам не стоило ставить игры испанцев именно на вторник. Например, США – Австралия (1-2), Италия – Аргентина (2-1) сыграли четвертьфиналы только в четверг, а уже в субботу победителей ждут полуфиналы. Вполне вероятно, Джокович и компания на всякий случай прибыли бы в Малагу в четверг, если бы Испания играла в этот день, но они не видели особого смысла приезжать в страну на два дня раньше.

Новак Джокович не смог приехать на прощальную церемонию Рафаэля Надаля

Новак Джокович не смог приехать на прощальную церемонию Рафаэля Надаля

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сам Надаль не жаловался на какие-то недостатки в прощальной церемонии, хотя наверняка был бы не против видеть на ней Джоковича, Маррея, Федерера и других. А вот его дядя и бывший тренер Тони Надаль решил не сдерживать себя и высказал претензии к организаторам Кубка Дэвиса. Правда, Тони сетовал не на отсутствие главных соперников Рафы, а выражал недовольство нехваткой эмоций.

«Это было эмоционально, при поддержке публики. Но я бы хотел увидеть образы Рафаэля, выигравшего Кубок Дэвиса в Севилье, турнир в Мадриде, «Ролан Гаррос» или Уимблдон, потому что это создаёт больше эмоций. Я не собираюсь никого критиковать. Мне бы хотелось чего-то другого. Благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за детали и за добрые намерения. Но я бы хотел большего. В наши дни можно устраивать более эмоциональные церемонии, смешивая музыку с образами. Рафаэль — игрок, чьи образы передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, я был бы рад», — сказал Тони Надаль.

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Рафаэль Надаль – второй представитель «Большой тройки», который завершил карьеру. Первым ушёл Роджер Федерер. Легендарный швейцарец сделал это на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре 2022 года. Тогда попрощаться с Роджером приехали Надаль, Джокович, Маррей и топ-теннисисты молодого поколения. Получилось довольно трогательно. Роджер дал волю эмоциям, как и Надаль, с которым он проиграл решающий парный матч.

Недавно о проводах Федерера на Кубке Лэйвера сняли документальный фильм. К сожалению, прощание с Надалем было не таким эмоциональным и запоминающимся. По крайней мере, фильм по нему вряд ли снимут. Не самые идеальные проводы не отменят величия Рафы, но всё-таки столь значимая личность в истории тенниса однозначно заслуживала большего.

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