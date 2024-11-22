«Золото Рио — главное моё достижение». Из тенниса ушла Елена Веснина, наша чемпионка

В теннисе не так много спортсменов, которые могут похвастаться тем, что выиграли хотя бы один турнир «Большого шлема», Итоговый чемпионат и Олимпийские игры. Елена Веснина — одна из них. Всех этих успехов 38-летняя уроженка Львова добилась в парном разряде, виде, который зачастую несправедливо обходят вниманием. Однако главным своим достижением Елена считает золото Олимпиады, завоёванное в паре с Екатериной Макаровой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Бытует мнение, что олимпийское золото в теннисе не столь престижно, если сравнивать его с мэйджорами. Однако игроки, добравшиеся до вершины, в один голос утверждают, что это не так. Даже Новак Джокович, у которого титулов хватит на десятерых приличных теннисистов, в этом году фактически пожертвовал сезоном ради победы в Париже. А ведь Веснина и Макарова вообще могли остаться без Олимпиады! А всё потому, что выиграли турнир в Монреале.

Из-за победы в Канаде спортсменки задержались в городе. Из-за опоздания самолёта не успели на стыковочный рейс до Рио. «Было такое ощущение, что всё против нас. Когда уже почти отчаялись, каким-то чудом обнаружились два свободных места в эконом-классе. Сидели скрюченные все 10 часов перелета, прижавшись друг к другу. Когда прилетели в Рио, было ощущение, будто нас всю ночь били палками.

На подготовку оставалось всего два дня, на третий играли первый матч. Но в Бразилии мы уже ничего не видели, никого не слушали — просто шли к своей цели, как зашоренные лошади. И всё, над чем работали на протяжении четырёх лет, получалось на олимпийской неделе», — говорила Веснина в интервью Sports24 в 2020 году.

Радость Елены Весниной и Екатерины Макаровой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После победы в финале, в котором соперницами наших девушек были Тимя Бачински и легендарная Мартина Хингис, Елена не скрывала радости. «Я смотрела Олимпиаду с детства, для меня это всегда было нечто особенное. Я мечтала просто участвовать в Играх, а теперь у меня золотая медаль! Мы с Катей прошли через столько трудностей и травм, но мы очень хотели успешно выступить в Рио. На этот турнир у нас была тактика играть матч за матчем. И вот мы пришли к победе. Это лучший момент в моей карьере! Клянусь, это главное моё достижение!» — говорила она после матча.

А эта трогательная история, приключившаяся через несколько месяцев после победы на Олимпиаде, свидетельствует, что золотая медаль Игр много значит не только для спортсмена, но и для страны, за которую он выступает. «Рядом со мной в очереди в кассу стояла пожилая женщина. Узнав меня, она внезапно расплакалась. «Что случилось?» — спросила я, ничего не понимая. «Леночка, не беспокойтесь. Просто я так рада, что вы победили! Большое вам спасибо!» — ответила она дрожащим голосом. Только тогда я по-настоящему поняла, что мы с Катей действительно принесли счастье миллионам людей», — цитирует Веснину «Коммерсант».

На заре карьеры Веснина дважды, в 2007 и 2008 годах, помогла сборной России выиграть Кубок Федерации. В следующем десятилетии Веснина встала в пару с Макаровой, и они выиграли «Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014 и Уимблдон-2017. В 2016 году, помимо успеха на Олимпиаде, был ещё титул на Итоговом. На Australian Open Веснина в паре с Бруно Суаресом победила в миксте. Вероятно, то действительно был лучший сезон в карьере спортсменки. Главным своим личным достижением Елена считает титул в Индиан-Уэллсе, завоёванный в финале со Светланой Кузнецовой в 2017 году. А годом позже наша теннисистка впервые в карьере забралась на вершину парного рейтинга. И вскоре после этого приостановила карьеру по причине беременности и рождения дочки, которую счастливые родители назвали Лизой.

Олимпиада так много значит для Весниной, что она, по сути, дважды завершала карьеру и дважды возобновляла её. В Токио-2021 Елена в паре остановилась в шаге от бронзы, а в миксте с Кареном Хачановым завоевала серебро. В 2024-м, уже после рождения второй дочки Ани, возвращение оказалось неудачным — поражение в первом же матче на Играх. Но разве это перечёркивает великолепную карьеру?

Прощаясь с теннисом и с болельщиками, Веснина написала большой пост в своём телеграм-канале.

В других соцсетях ей оставили тёплые пожелания Наталья Вихлянцева, Александра Саснович, Онс Жабер, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Пивоварова, Валерия Савиных, Сорана Кырстя. Примечательно, что детский и снимок и фото медалей Олимпийских игр идут рядом в её посте. Но представляете, какое на самом деле огромное расстояние между этим…

Елена Веснина в детстве Фото: Из личного архива спортсменки

…и этим?