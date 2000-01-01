Елена Веснина завершила карьеру. Все достижения российской теннисистки

Турниры «Большого шлема»

Веснина 12 раз играла в финалах турниров «Большого шлема» (восемь в женском парном и четыре — в миксте). При этом Елене удалось взять четыре титула: «Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014, Уимблдон-2017 в паре и Australian Open — 2016 в миксте.