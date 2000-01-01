Все достижения Елены Весниной
Елена Веснина объявила о завершении карьеры. Дебютировала на взрослом уровне россиянка в 2002 году. Чего же добилась Веснина за 22 года на топовом уровне?
Олимпийские игры
В 2016 году Веснина в паре с Екатериной Макаровой взяла золото Игр в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году Елена завоевала серебро в миксте с Асланом Карацевым на ОИ в Токио.
Турниры «Большого шлема»
Веснина 12 раз играла в финалах турниров «Большого шлема» (восемь в женском парном и четыре — в миксте). При этом Елене удалось взять четыре титула: «Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014, Уимблдон-2017 в паре и Australian Open — 2016 в миксте.
Итоговый турнир WTA
В 2016 году Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала титул на Итоговом турнире WTA, а также один раз сыграла в финале этих соревнований.
Кубок Федерации
В 2007 и 2008 годах Елена Веснина стала обладательницей Кубка Федерации в составе сборной России.
Рейтинг
В течение пяти недель в 2018 году Елена Веснина вместе с Екатериной Макаровой были в статусе первой ракетки мира.
Турниры WTA
Веснина играла в 45 финалах различных турниров WTA в парном разряде, взяв при этом 19 титулов.
Одиночный разряд
В одиночном разряде Веснина 10 раз играла в финалах турниров WTA, взяв три титула: Хобарт-2013, Истбурн-2013 и Индиан-Уэллс-2017. Именно Веснина – последняя россиянка, которая выигрывала «Мастерс».
Елена Веснина завершила карьеру. Все достижения российской теннисистки
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