Италия 2-й год подряд — в финале Кубка Дэвиса! Синнер выиграл 92-й матч из последних 100

В пятницу, 22 ноября, в Малаге прошёл первый полуфинал Кубка Дэвиса 2024 года. За путёвку в титульный поединок боролись сборные Германии и Нидерландов. Немцы в четвертьфинале престижных командных соревнований прошли Канаду, а «оранжевые» сенсационно одолели Испанию.

В первом матче игрового дня на корт вышли Даниэль Альтмайер и Ботик ван де Зандсхулп. В стартовой партии у обоих теннисистов были шансы взять чужую подачу, однако зрители противостояния увидели лишь один брейк. Его сделал нидерландец при счёте 5:4, а затем уверенно подал на сет — 6:4.

Далее теннисисты уверенно брали свои геймы, а в середине второго сета Ботик вновь сделал брейк — 3:2. Вскоре он закрепил своё преимущество — 4:2. В седьмом гейме партии у ван де Зандсхулпа было несколько шансов на приёме, но конвертировать их в брейк у 80-й ракетки мира не получилось. Альтмайер сначала отыграл четыре брейк-пойнта, затем сравнял цифры на табло, добрался до тай-брейка, где в упорной борьбе сломил сопротивление оппонента — 7:6 (14:12).

В решающем сете первым брейк снова сделал Ботик, который с ходу повёл со счётом 2:0. Правда, Даниэль не сдался и восстановил паритет — 2:2. Далее теннисисты не позволяли друг другу цепляться на приёме, однако восьмой гейм третьей партии представитель Германии провалил. Ван де Зандсхулп сделал брейк и вышел подавать на матч. В решающем девятом гейме Ботик отыграл двойной брейк-пойнт и с пятого матчбола завершил встречу в свою пользу — 6:4, 6:7 (12:14), 6:3 за 2 часа 42 минуты.

Во втором поединке сражались 43-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф и Таллон Грикспор, занимающий 40-е место в рейтинге ATP. В первом сете игроки не позволили друг другу даже добраться до брейк-пойнтов. Таким образом, победитель партии определялся на тай-брейке. В 13-м гейме удачливее был именно 34-летний немец, который и оставил сет за собой со счётом 7:6 (7:4).

Характер матча в дальнейшем не изменился. Теннисисты по-прежнему долгое время уверенно держали свои подачи. Первые брейк-пойнты во второй партии появились у Ян-Леннарда лишь в восьмом гейме. Правда, два своих шанса он упустил. Таллону удалось отвести все угрозы и сравнять цифры на табло — 4:4. А вскоре уже сам Грикспор зацепился на приёме. При счёте 5:5 40-я ракетка мира со второй попытки оформил брейк и затем подал на сет — 7:5.

Таллон продолжил поддавливать соперника и уже на старте решающей партии взял чужую подачу — 1:0. Этого брейка, как впоследствии оказалось, хватило Грикспору для того, чтобы одержать итоговую победу в противостоянии. 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 — именно с таким счётом нидерландец переиграл Штруффа и принёс своей команде второе очко в битве с Германией. Таким образом, Нидерланды впервые в своей истории пробились в финал Кубка Дэвиса.

После исторического триумфа нидерландцев их лидер Таллон Грикспор заявил следующее.

«Мы говорили о шансах сборной Нидерландов последние два-три года. Постоянно приезжали сюда — у нас были невероятно сложные сетки, мы проигрывали финалистам, победителям. Вот у нас была Испания в этом году, но мы так верили в себя. Всегда чувствовали, что это возможно. Выход в финал Кубка Дэвиса сейчас кажется невероятным», — признался Грикспор на пресс-конференции.

Оппонент сборной Нидерландов по финалу определялся в паре Италия — Австралия. На стадии четвертьфинала представители Апеннинского полуострова со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. Мужская сборная Австралии на этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.

Сборная Австралии в финале Кубка Дэвиса Фото: Matt McNulty/Getty Images

Сначала на корте появились Маттео Берреттини и Танаси Коккинакис. В первой партии этого матча была очень упорная борьба. До середины сета спортсмены уверенно держали подачи, а первые брейк-пойнты случились лишь в седьмом гейме. Правда, их у финалиста Уимблдона-2021 в одиночном разряде реализовать не получилось — 4:3 в пользу Коккинакиса. В девятом гейме австралиец снова отыграл брейк-пойнт, а на финише партии теннисисты обменялись брейками, причём Танаси отыграл сетбол — 6:6. На тай-брейке Коккинакис уступал со счётом 4:6, но взял четыре мяча подряд и оставил партию за собой — 7:6 (8:6).

Во втором сете и представитель Австралии, и его противник без особых проблем брали свои геймы. Лишь в начале партии у 77-й ракетки мира был шанс на приёме, однако он его упустил. Единственный брейк в этом сете случился в его восьмом гейме. Маттео со второй попытки забрал свою подачу, затем подав на партию под ноль — 6:3.

Берреттини на правах фаворита и дальше продолжил гнуть свою атакующую линию. Уже в дебюте сета финалист травяного мэйджора заработал двойной брейк-пойнт, но Танаси ушёл с опасного счёта и забрал свою подачу — 1:0 в пользу Коккинакиса. Далее игроки не позволяли друг другу зацепиться на приёме, а всё решилось в самой концовке партии. Маттео сделал важнейший брейк в её 11-м гейме и впоследствии довёл начатое до конца. Берреттини добился победы над соперником со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 за 2 часа 44 минуты.

Далее на площадке появились лидеры сборных — первая ракетка мира Янник Синнер и девятая ракетка мира Алекс де Минор. Последний раз теннисисты встречались друг с другом совсем недавно: в ноябре 2024 года двукратный триумфатор ТБШ в двух сетах закрыл австралийца на групповом этапе Итогового чемпионата ATP (6:3, 6:4).

В новой очной битве между игроками всё так же проходило под диктовку лидера мужского мирового рейтинга. Он быстро вырвался вперёд (2:0), но затем немного расслабился и позволил Алексу вернуться в сет — 2:2. Однако вскоре Янник снова заиграл увереннее и раскованнее и забрал сразу три гейма подряд — 5:5. Далее де Минор взял свою подачу, а затем Синнер ответил тем же — 6:3.

Во второй партии долгое время спортсмены даже не могли заработать брейк-пойнты. Впервые они возникли именно у итальянца в девятом гейме этого сета. Двукратный победитель «Шлемов» с третьей попытки взял чужую подачу и повёл со счётом 5:4. Яннику оставалось лишь подать на матч. С этой задачей лидер рейтинга ATP справился на отлично, как и две недели назад одолев Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, первая ракетка мира принёс второе очко итальянской сборной и очередную путёвку в финал Кубка Дэвиса. Добавим, что Синнер выиграл 92-й матч из последних 100! Как и в прошлом сезоне, «Скуадра адзурра» предстоит побороться за главный трофей командных соревнований. Италия будет защищать титул в противостоянии с Нидерландами.

Кубок Дэвиса продлится до 24 ноября. Следить за всеми подробностями можно на «Чемпионате».