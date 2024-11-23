Новым тренером Новака Джоковича стал Энди Маррей. Что?!

В теннисе вот-вот начнётся межсезонье — осталось лишь доиграть Кубок Дэвиса. Топовые игроки уже вовсю готовятся к 2025 году, и главной интригой первого месяца будет следующая: как Новак Джокович будет выступать под руководством Энди Маррея, своего нового тренера?

Да-да, вы не ослышались. Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», закончивший карьеру ранее в этом году, отныне будет наставником 24-кратного победителя мэйджоров. Пока соглашение рассчитано на два месяца. Стороны начинают совместную работу в межсезонье, а предварительные итоги будут подведены по окончании Australian Open — 2025, то есть спустя два месяца. Если Джокович и Маррей останутся довольны сотрудничеством, оно будет продолжено.

«У нас были одни из самых эпических сражений в нашем спорте. Нас называли игроками рискующими, творящими историю. Я думал, что наша история уже закончилась. Оказывается, у неё есть последняя глава. Настало время одному из моих самых сильных соперников встать в мой угол. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей», — сказал Новак в видео.

«Я очень рад, что один из моих величайших соперников окажется со мной по одну сторону сетки в качестве моего тренера. С нетерпением жду начала сезона и выступлений в Австралии вместе с Энди, с которым я разделил много исключительных моментов на австралийской земле», — добавил он.

Новак Джокович и Энди Маррей на Australian Open — 2019 Фото: Michael Dodge/Getty Images

«Я собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помогать ему готовиться к Открытому чемпионату Австралии. Очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время по одну сторону сетки с Новаком, чтобы помочь ему достичь своих целей», — сказал Энди.

37-летний британец не имеет опыта тренерской работы. Решение Маррея стать наставником Джоковича может вызвать скепсис: мол, а получится ли у него? Успеха никто не гарантирует. Но после расставания с Гораном Иванишевичем Джокович фактически играл без главного тренера. Кто, как не Энди, бесчисленное количество раз игравший с Новаком, может подсказать бывшему сопернику, как улучшить игру в борьбе с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, главными молодыми звёздами тура? А цель перед Джоковичем может стоять лишь одна: победы на ТБШ и на «Мастерсах».

Слова Джоковича о великом соперничестве с Марреем не пустой звук. Серб и британец 36 раз выходили по разные стороны корта, и 25 встреч выиграл Новак — на счету Энди, соответственно, 11 побед. Основные баталии пришлись на период с 2011 по 2017 год, и в течение этого отрезка Джокович, в частности, выиграл у Маррея четыре финала Australian Open. Никакой вражды между теннисистами не было; напротив, стороны всегда подчёркнуто уважительно отзывались друг о друге. Новак не раз говорил, что особой дружбы между прямыми конкурентами быть не может, но уважение присутствует всегда. «Мы с Энди не можем дружить. Мне очень нравится этот парень. Но как можно стать лучшим другом человеку, с которым, как ты знаешь, тебе предстоит бороться?

Это справедливо для меня, Роджера, Рафы и теперь Энди. Мы симпатизируем друг другу и испытываем взаимное уважение. Но здравый смысл подсказывает, что мы не можем быть лучшими друзьями и проводить время вместе. Но однажды, когда мы всё закончим, я с нетерпением буду ждать возможности посидеть за кружкой пива с ними всеми и их семьями и вспомнить, через что мы прошли», — говорил серб в 2013 году.

Примерно то же самое говорил и Маррей. При этом Энди отмечал, что в юности, когда спортсмены ещё не боролись ни за что серьёзное, отношения были более дружескими. Впервые они встретились, когда им было по 11 лет, на турнире среди игроков до 12 лет во Франции. «В нашем первом матче Энди уничтожил меня (6:0, 6:1. — Прим. «Чемпионата»). У него было много волос, много кудрявых волос на голове. И он был довольно бледный», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Новак Джокович и Энди Маррей в 2006 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Когда мы были моложе, всё было более дружественно. Я до сих пор иногда пишу ему, и мы много времени проводим, обсуждая различные вопросы тенниса и делая то, что, по моему мнению, лучше всего для спорта. Но не думаю, что сейчас дело заходит дальше этого.

Надеюсь, когда мы закончим играть, всё будет по-другому. Но сейчас это тяжело, потому что, играя в больших матчах, когда на кону очень многое, нельзя быть лучшими друзьями», — говорил он в 2015 году.

Небольшой… ну, даже не конфликт, а недопонимание приключилось в 2015 году, после финала Australian Open. После первых двух партий счёт был 1:1 по сетам, а затем Джокович выиграл 6:3 и 6:0 и забрал очередной титул. Во втором и в третьем сетах серб дважды брал перерыв, после которого возвращался с новыми силами. Маррей остался в недоумении. «Меня немного отвлекло то, что он упал на корт после пары ударов. Похоже, у него были судороги, и тогда я немного отвлёкся. Вот чем я больше всего расстроен.

В начале третьего сета было очевидно, что он находится в довольно плохой форме. Но в конце партии он показал невероятную игру. Не знаю, что там за проблемы были у него», — говорил он после финала.

Джокович же дал понять, что все подозрения в симуляции беспочвенны. «Если будет возможность, если он захочет поговорить, мы поговорим, никаких проблем. Мне нечего скрывать. Я не из тех парней, которые притворяются, пытаются что-то сделать за чьей-то спиной или говорят о ком-то плохо, особенно о ком-то, кого я знаю давно. Не хочу указывать пальцем на него или на СМИ или на кого-то ещё, кто может попытаться вызвать ненужную напряжённость. Надеюсь, в будущем всё будет хорошо», — так прокомментировал ситуацию Новак.

В том же 2015-м Маррей женился, но на свадьбу Джоковича не позвали. Однако это не потому, что между теннисистами пробежала кошка, а по той причине, что на торжество решили не приглашать большое количество знаменитостей, а позвали лишь по-настоящему близких людей.

А в противоречивых ситуациях, не связанных с ним самим, Энди поддерживал Новака. Помните, как серба почти три года назад не пускали играть на Australian Open из-за отказа вакцинироваться? Вот что говорил тогда британец: «Все в шоке от этого. Сейчас хочу сказать две вещи по этому поводу. Первое. Надеюсь, с Новаком всё в порядке. Я хорошо его знаю, у меня с ним всегда были хорошие отношения, и я надеюсь, что с ним всё в порядке. Второе. Это действительно не очень хорошо для тенниса. И я не думаю, что это хорошо для всех, кто в этом участвует. Считаю, это очень плохо».

Новака Джоковича не пускают на Australian Open — 2022 Фото: Diego Fedele/Getty Images

Как вы считаете, каких результатов добьётся Джокович под руководством Маррея? Пишите в комментариях!