«Не была готова кататься с Миррой по всему миру». Интервью с Динарой Сафиной

Динара Сафина наконец-то снова на виду. После завершения карьеры экс первая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» на какое-то время пропала из инфополя, как и её брат Марат. А ведь они до сих пор — единственные брат и сестра, которые были первыми ракетками мира. Но сейчас Динара пробует себя в медиа.

Она ведёт подкаст с Анной Чакветадзе, а с недавнего времени работает экспертом в команде «Больше», с ними же она была и в Турине на Итоговом чемпионате ATP. Там мы и пообщались с Динарой о перспективах россиян и россиянок, женском туре и её тренерских амбициях.

Почему Сафина не стала тренером

— Почему решили попробовать себя в журналистике? Журналистика и «Больше» ― теперь ваша основная деятельность?

— Это громко звучит. Просто начали общаться с ребятами, я выступаю как эксперт. Ребята предложили поехать в Турин, я с радостью согласилась. Я получаю удовольствие.

— С кем в Турине была самая приятная встреча?

— Помимо наших ребят, приятно было увидеть Сашу Зверева ― я давно знаю всю его семью. Молодых ребят вообще не знала, никогда с ними до этого не встречалась. Тейлор Фриц оказался очень приятным в общении, Синнер — закрытый, но очень корректный и хорошо отвечает. Я представляю, как Янник устал здесь, потому что у него огромное количество контрактных обязательств. Рууд оказался очень закрытым, хотя я думала наоборот.

— Какое у вас отношение к допинговой истории Синнера?

— Не знаю всех нюансов, не вникала в документы. Если он играет, значит, всё справедливо.

— Вы были тренером, пусть и недолго. Есть желание к этому вернуться или это перевернутая страница?

— Нет, я размышляю об этом, но быть тренером на постоянной основе ― это тяжёлая задача с точки зрения времени. Надо быть вечно в поездках, многим жертвовать ― в первую очередь семьёй. Я готова помогать как старший тренер, как эксперт. Готова поработать с кем-то неделю, если это будет кому-то нужно. К таким предложениям я открыта. Но быть тренером на постоянной основе не готова.

— Вы говорили, что у вас были варианты сотрудничества с Миррой Андреевой и Ариной Соболенко. Речь шла как раз о краткосрочном сотрудничестве?

— Нет, о полноценном. Об Арине шла речь в 2019 году прямо перед US Open. Она только закончила сотрудничать с Дмитрием Турсуновым. И мне позвонил её агент, сказал, что есть такой вариант, но надо вылетать буквально сразу и начинать подготовку к US Open. Я сказала, что так не смогу. Но Арину понимаю, потому что тоже так себя вела, когда была игроком. Я тоже говорила: «Мне завтра нужен тренер!»

Мирра Андреева Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

— А Мирра?

— Мирре подбирали тренера. Её агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала. Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается). Конечно, это был бы интересный вариант, но в итоге с ней работает Кончита [Мартинес] ― она молодец. Она тот тренер, который Мирре много помогает.

В чём надо добавить Андреевой и Шнайдер

— Если представить, что Мирра вас позовёт поработать с ней на неделю-две, что бы вы посоветовали изменить?

— Ей не так много нюансов надо добавить, буквально по крупицам. Где-то чуть больше среза́ть угол, где-то чуть раньше встречать мяч, чуть больше укороченных использовать. Ну и можно было бы добавить ещё комбинаций, которые бы она выполняла на автомате в решающие моменты.

— Как она вам по игре?

— Мне очень нравится. Да, чуть смазала концовку, на US Open не получилось хорошо выступить — проиграла Крюгер. В том матче у Мирры, конечно, ничего не получалось. Причём я вообще Крюгер пропустила, забыла, что её тренирует Джойс — бывший тренер Шараповой. И тут увидела, думаю, ёлки, а хорошо Крюгер играет. А так Мирра прибавляет. В полуфинале «Ролан Гаррос» себя передавила, перенервничала, но прогресс есть. Уже наиграла себе на собаку, посмотрим, на что наиграет в следующем году.

— Нет ощущения, что ей пока чуть не хватает мощи?

— В целом можно в этом прибавить. Но, уверен, Кончита знает, в чём надо добавить. Потихоньку Мирра эту мощь нащупает. Ей главное — поменьше слушать всю похвалу и авансы.

— А Шнайдер как вам?

— Главный прогресс сезона. Но меня только беспокоит, что она так много турниров играет. Смотрю и думаю — откуда столько сил? Я очень волновалась за её здоровье. Но есть игроки, которые не любят тренироваться. Таким легче сыграть турниры. Мне, например, тренировки были необходимы, это зависит от характера. Но если ей так комфортно, если она такой теннис показывает, значит, всё хорошо. Шнайдер — левша, мне нравится её стиль игры, всё очень мощно. Мне хочется посмотреть, как она будет прогрессировать с Игорем Андреевым.

— Как бы вы описали нынешний женский тур?

— В моё время было больше стабильных игроков. Были Серена и Винус Уильямс, Дэвенпорт, Моресмо, Энен, Шарапова, Клейстерс и так далее. Все были стабильны круглый год, у них редко были лёгкие поражения. Топ-10 была очень плотная, к девчонкам было не прикоснуться. А сейчас кто-то может три-четыре турнира провалить, а потом в топ-10 вернуться. Сейчас есть Гауфф, Пегула, но они все нестабильны. Только Соболенко и Швёнтек играли весь сезон почти без спадов.

Что мешает Рублёву и Медведеву

— Вы говорили, что Рублёву надо стать смелее, что ваш брат советует ему выходить из зоны комфорта. Почему он до сих пор этого не сделал?

— Я очень хорошо понимаю, когда Андрей говорит, что ему страшно. Но эти вещи надо просто сделать, надо себя перебороть, поверить в себя. Этот момент облегчит его прогресс. Сейчас каждый игрок пытается добавлять выходы к сетке, на задней линии сейчас пересидеть другого сложно, потому что тебя начинают «читать». Поэтому иногда нужно уметь сыграть на опережение. Андрею нужно ускорять игру, раньше завершать розыгрыш. Потому что когда ты один, два, три раза растаскиваешь соперника, а он всё достаёт, ты начинаешь торопиться и рисковать. Поэтому лучше завершать у сетки.

— Что нужно изменить Медведеву, чтобы снова бороться за «Шлем»? Или, в целом первая половина сезона была хороша, а вторая просто так сложилась.

— У меня по Дане в Турине было только одно наблюдение. Он был такой уставший! Мне кажется, ему уже было всё равно на турнир. У меня одно желание было — сказать: «Дань, отдохни, повесь ракетку на стенку. Пока не появится снова желания тренироваться, даже не бери её в руки». Его физическое состояние сильно мешало эмоциональному. Поэтому Дане просто надо отдохнуть. Две победы — и ты снова превращаешься в лучшую версию себя, а Даня хорошо играет, он ничего в игре не потерял. Уверена, Медведев всё ещё желает выиграть второй «Шлем». Сейчас, правда, очень много желающих, но должны звёзды совпасть.

— Нет ощущения, что Медведев наиграл на большее количество «Шлемов», чем у него есть?

— Результат говорит за себя. Тот же Зверев, если бы не травма ноги, тоже, думаю, наиграл бы на «Шлем». Уверена, если спросить у Дани, то он сам прекрасно знает, почему уступил тому же Надалю в Австралии с 2:0 по сетам.

— Что изменилось в игре Синнера, что он в этом году стал таким криптонитом для всех?

— Самый главный фактор, что он начал сезон с победы в Австралии. Если бы он не выиграл, то не получил бы такой заряд уверенности, ведь Даня там был очень близок к победе. Сейчас Янник — лидер, он играет невероятно. За Синнером очень интересно смотреть. Мне даже сложно сказать, в чём ему надо добавить, у него всё очень хорошо.

Кто выиграет «Большие шлемы» в 2025 году

— Вы скучаете по игровой карьере?

— Я люблю теннис, но всему есть конец. Сейчас новый этап жизненный. Не скучаю. Мне кажется, я на 100% реализовалась как теннисистка.

Динара Сафина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Кто выиграет «Шлемы» в следующем году?

— Австралия — Синнер и Соболенко. «Ролан Гаррос» — Зверев и, пусть будет, Мухова. Мне кажется, Швёнтек в следующем году на грунте «Шлем» не возьмёт. Уимблдон — у мужчин Алькарас или Данька Медведев, у девушек — Рыбакина. US Open — у мужчин Медведев или Рублёв, у девушек — снова Соболенко.