Италия защитила титул в Кубке Дэвиса! Синнер повторил редкий рекорд легендарного Федерера

В воскресенье, 24 ноября, в Малаге состоялся финал Кубка Дэвиса 2024 года. За главный трофей престижных командных соревнований боролись действующие чемпионы турнира итальянцы и сборная Нидерландов.

Напомним, в четвертьфинале турнира представители Апеннинского полуострова со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. В полуфинале «Скуадра адзурра» понадобилось два поединка для того, чтобы пройти Австралию — 2:0. Таким образом, Италия стала третьей страной в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд. Ранее это удавалось только США (в 1963-1964-м, 1978-1979-м, 1981-1982-м и 1990-1991-м) и Австралии (в 1963-1964-м и 1964-1965-м).

Главным лидером итальянцев является двукратный чемпион ТБШ в одиночном разряде и первая ракетка мира Янник Синнер. После матча с Алексом де Минором он стал четвёртым теннисистом с 1990 года, одержавшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год. Ранее это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), швейцарцу Роджеру Федереру (2004, 2006) и испанцу Рафаэлю Надалю (2013).

Выход своей сборной в финал Кубка Дэвиса второй год подряд Янник прокомментировал так.

«Это очень много значит. С Алексом было непросто играть. Мы хорошо знаем друг друга. Должен быть осторожен каждый раз. С нетерпением ждал этой игры. Помогло то, что Маттео сегодня выиграл одиночный разряд. Он показал потрясающий теннис. Надеюсь, это придаст нам уверенности на завтра. Это будет сложный и трудный день не только для нас, но и для Нидерландов. Мы просто постараемся сделать всё возможное и посмотрим, что нас ждёт», — сказал Синнер в интервью на корте.

Янник Синнер Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

Нидерландцы, в свою очередь, в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 сенсационно победили Испанию, а в полуфинале обыграли Германию. Сначала 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп одолел 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Затем 40-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу представителя «оранжевых». Таким образом, сборная Нидерландов впервые в истории вышла в финал Кубка Дэвиса. При этом их капитан Пол Хархёйс весьма иронично высказался о шансах своей команды в титульном поединке турнира со сборной Италии.

«Мы очень хорошо играли, вместе с победами у ребят появилась уверенность. Но в другом полуфинале сложные команды, Италия защищает титул вместе с Синнером. Думаю, нам придётся отравить их еду (смеётся). А в воскресенье надо будет показать яйца.

То, что мы делаем, очень ценно, потому что у нас нет игроков из топ-5, топ-10, топ-15. Но это командная работа. В прошлые годы мы доказали, что можем здесь быть. Думаю, время двигаться дальше, нежели останавливаться в четвертьфинале», — признался Хархёйс в интервью на корте после матча.

В первом поединке игрового дня на корт вышли Маттео Берреттини и Ботик ван де Зандсхулп. Счёт личных встреч был 4-0 в пользу финалиста Уимблдона-2021 в одиночном разряде. В новом очном сражении Маттео также был безусловным фаворитом. В стартовой партии нового матча со своим давним «клиентом» всё решил один-единственный брейк, который 28-летний Берреттини оформил под ноль в девятом гейме — 5:4. Следом экс шестая ракетка мира сумел подать на сет, забрав его со счётом 6:4.

Во второй партии всё также проходило под диктовку Маттео. Он сделал ранний брейк, а затем подтвердил его — 3:1. А в концовке сета Берреттини ещё раз взял подачу противника — 5:2. Стало окончательно ясно, что с такого счёта ван де Зандсхулпу отыграться будет невероятно тяжело. Ботик зацепился на приёме в восьмом гейме партии, но всё-таки со второго матчбола Маттео дожал оппонента. 6:4, 6:2 — именно с таким счётом итальянец за 1 час 16 минут переиграл представителя Нидерландов и принёс первое очко своей сборной. Отметим, что в сегодняшней встрече у Берреттини отлично проходил его главный козырь — подача. В этом матче спортсмен наколотил 16 (!) эйсов.

Следом на корте появились Янник Синнер и Таллон Грикспор. Нидерландец является очень удобным соперником для первой ракетки мира, ведь по личным встречам он вёл со счётом 4:0. Первый сет нового очного противостояния выдался очень упорным. Теннисисты уверенно брали геймы на своих подачах. Примечательно, что в третьем гейме именно у Таллона был двойной брейк-пойнт, однако Янник отвёл все угрозы. В результате победитель партии определялся на тай-брейке, где удачливее был именно Синнер — 7:6 (7:2). Таким образом, Янник стал вторым теннисистом в Открытой эре после Роджера Федерера в 2005 году, который провёл целый сезон ATP и выиграл минимум по сету в каждом матче!

Во второй партии спортсмены взяли по гейму на своих подачах, а затем обменялись брейками — 2:2. Казалось, что Грикспор смог вернуться в матч. В пятом гейме он имел двойной геймбол, однако вследствие серии собственных ошибок отдал свою подачу — 3:2 в пользу Синнера. Вскоре он выиграл ещё три гейма подряд. 7:6 (7:2), 6:2 за 1 час 32 минуты — с таким счётом Янник Синнер сломил сопротивление Таллона Грикспора.

Таким образом, лидер рейтинга ATP помог сборной Италии во второй год подряд стать триумфатором Кубка Дэвиса. Добавим, что «Скуадра адзурра» стала победителем командных соревнований в третий раз в своей истории (1976, 2023, 2024).