Из тенниса ушёл самый мемный судья. Он бесил Надаля и Медведева, но веселил Сафина

Бразилец Карлос Бернардес является, пожалуй, самым узнаваемым теннисным судьёй. Он проработал в мужском туре 40 лет и ушёл после финального матча Кубка Дэвиса между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом — 6:4, 6:2.

В карьере 60-летнего Бернардеса не обходилось без грубых ошибок и конфликтов с игроками, но в целом его квалификация не вызывала сомнений. А ещё он запомнится болельщикам своим позитивным настроением на каждом матче, благодаря чему стал едва ли не главным человеком-мемом в теннисе.

Изначально Карлос Бернардес не думал о работе судьёй. Бернардес хотел стать профессиональным теннисистом и с детства играл на кортах города Сан-Каэтано-ди-Сул, где он родился и вырос. В 16 лет умер отец Карлоса, поэтому пришлось сменить приоритеты. Бразилец стал частным теннисным тренером, чтобы заработать денег для себя и семьи. Но и этот вид деятельности не стал для него постоянным. Однажды Бернардес заметил объявление в газете о том, что на матчи Кубка Федерации в Сан-Паулу требуются судьи. После этого его жизнь изменилась.

Карлос отлично справлялся с работой рефери. Руководители Федерации тенниса Бразилии спросили его, хочет ли он заниматься этим на постоянной основе. Карлос согласился. Судейство позволяло ему путешествовать по миру и получать гораздо больше денег по сравнению с тренерством. Он решил стать официальным рефери ATP и ITF, получив необходимую лицензию. За 40 лет Бернардес прошёл все ступени иерархии, заработав бронзовый, серебряный, белый, зелёный и золотой значки – последний есть всего у 25 теннисных судей на планете.

Бернардес работает в ATP-туре с 1984 года. Изначально он обслуживал мелкие турниры преимущественно в Южной Америке, в основном в качестве линейного. В 1990-х Карлос, уже будучи судьёй на вышке, активно ездил по всему миру на солидные соревнования, а к началу 2000-х стал одним из самых именитых теннисных арбитров мира. Бернардес обслуживал матчи 24 первых ракеток мира, при том что в Открытую эру (с 1968 года) во главе рейтинга ATP было всего 29 игроков.

Карлос Бернардес в 2002 году Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Бразилец видел в деле всех самых доминирующих теннисистов последних десятилетий — начиная с Матса Виландера и заканчивая Янником Синнером. Больше всего Бернардесу запомнились сражения американцев Андре Агасси и Пита Сампраса, которые он называет «незабываемыми». При этом Карлос прошёл всю эпоху «Большой тройки». С Роджером Федерером и Новаком Джоковичем у него выстроились достаточно хорошие отношения, а вот Рафаэль Надаль бразильца сильно невзлюбил. Хотя поначалу отношения рефери с испанцем складывались нормально.

Первый по-настоящему крупный финал Бернардес отсудил на Итоговом-2002 в Шанхае, когда Ллейтон Хьюитт победил Хуан-Карлоса Ферреро. Затем был дебют на Олимпиаде-2004 в Афинах и постоянное приглашение на турниры «Большого шлема». На US Open — 2006 Бернардес обслуживал финал между Роджером Федерером и Энди Роддиком, став первым южноамериканцем, который работал на титульном матче мэйджора.

Конечно, даже самые профессиональные судьи не обходятся без грубых ошибок. Особенно те, кто работает активно, как Бернардес. Первую скандальную оплошность Карлос допустил 15 августа 2008 год в полуфинале Олимпиады в Пекине между чилийцем Фернандо Гонсалесом и американцем Джеймсом Блэйком (4:6, 7:5, 11:9). При счёте 8:9 в первом розыгрыше 18-го гейма Гонсасес, уворачиваясь от уходящего в аут мяча, слегка коснулся его ободом ракетки, на что Бернардес не обратил внимания и объявил счёт 15:0 в пользу чилийца. Блэйк эмоционально спорил с рефери, но безрезультатно. С того момента Джеймс излишне нервничал на корте и уступил Гонсалесу в напряжённой борьбе.

На Итоговом-2010 случился тот самый конфликт с Надалем. При том что Карлос в каком-то смысле являлся знаковым человеком для карьеры Рафы. Бернардес судил первый матч Надаля на уровне ATP, когда тот в 15-летнем возрасте обыграл парагвайца Рамона Дельгадо на турнире АТР-250 на Мальорке в апреле 2002 года. Кроме того, он сидел на вышке, когда 17-летний Рафа уверенно обыграл Роджера Федерера (6:3, 6:3) в их первой личной встрече на «Мастерсе» в Майами в 2004-м.

Рафаэль Надаль спорит с Карлосом Бернардесом на Итоговом-2010 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надаль известен своим спокойным поведением на корте. Недавно Рафа завершил карьеру, и многие отмечали, что он ни разу не разбил ракетку за 20 с лишним лет в профессиональном теннисе. Но всё-таки на Итоговом-2010 в Лондоне можно было наблюдать едва ли не единственный нервный срыв Надаля. Рафа во время матча с чехом Томашем Бердыхом вышел из себя именно из-за рефери Карлоса Бернардеса. Тот изначально зафиксировал аут после удара Бердыха, однако после челленджа чеха отменил своё решение и засчитал ему очко. Рафа отбил мяч после спорного удара и считал, что момент стоило переиграть. Во многом Надаль был прав. Обычно после таких моментов испанец просто спокойно играет дальше, но тогда в Лондоне он неожиданно сорвался, матом кричал на Бернардеса и угрожал покинуть игру. Через какое-то время Рафа успокоился, однако обида на рефери у него осталась.

Испанец в очередной раз столкнулся с Бернардесом во время четвертьфинального матча с уругвайцем Пабло Куэвасом на турнире в Рио в 2015 году. Рафа попросил перерыв на смену одежды из-за жары. Ему его предоставили, но когда он вернулся на корт, то обнаружил, что поспешно надел шорты задом наперёд. Надаль хотел ещё один перерыв, однако Бернардес отказал, и теннисист смущённо менял шорты, обмотав талию полотенцем. В полуфинале Рио-2015 Рафа неожиданно проиграл Фабио Фоньини, встречу снова обслуживал Бернардес. Рефери вынес Надалю предупреждение за затяжку времени и окончательно довёл испанца. После матча Рафа попросил больше никогда не ставить Карлоса на его игры, обвинив в неуважении к себе.

Правда, к мнению Надаля не прислушались и несколько раз ставили Бернардеса на его встречи. Рафа вёл себя сдержанно в отношении бразильца. Более того, однажды рефери даже вывел из себя его соперника. Канадец Денис Шаповалов по ходу четвертьфинала Australian Open — 2022 против Надаля потребовал у Бернардеса, чтобы тот дал испанцу предупреждение за затяжку времени. После отказа Денис обвинил Карлоса в продажности.

Примечательно, что конфликтующие Надаль и Бернардес завершили карьеру в одно время на Кубке Дэвиса – 2024. К счастью, Карлоса не поставили на последний матч Рафы, иначе и без того неидеальная церемония прощания с испанцем рисковала обернуться жутким скандалом.

Надаль не единственный, с кем конфликтовал Бернардес. Итальянец Фабио Фоньини тоже очень не любит Карлоса. Бернардес не пожал руку Фоньини после матча второго круга «Мастерса» в Париже в 2014-м, когда итальянец проиграл Люка Пую (6:7, 6:7) и излишне экспрессивно себя вёл на корте. Обычно игроки отказываются от рукопожатий, но Бернардес тогда доказал, что и рефери бывают с характером. На Australian Open – 2020 тот же Фоньини в пяти сетах дожал американца Райлли Опелку в первом круге, при этом по ходу встречи срываясь на Бернардеса.

«Я не могу играть с судьёй, который меня расшатывает. Ты позорник. Ты профнепригоден. Нельзя мне выкатывать предупреждение за брошенную ракетку, когда соперник постоянно матерится. Я же не говорю тебе идти к чёрту. Это было бы другое дело», — сказал Фоньини.

Француз Бенуа Пэр в своеобразной форме высмеивал Бернардеса. На Уимблдоне-2018 Пэр пытался заказать доставку еды через арбитра на вышке.

«Я попросил поесть пять геймов назад, и мне до сих пор ничего не принесли. Я есть хочу. Тут ресторан прямо рядом. Я тебе заплачу. Деньги есть», – сказал француз в одном из переходов.

На «Мастерсе» в Риме в 2021-м Пэр демонстративно достал телефон и сфотографировал отметку на грунтовом корте после удара. Вероятно, он хотел указать на слепоту Бернардеса, но нарвался лишь на предупреждение.

Не вызывает никакого удивления конфликт Бернардеса с главным теннисным скандалистом последних лет Ником Кирьосом. На «Мастерсе» в Майами в 2022-м Кирьос в очередной раз разошёлся и вступил в словесную перепалку с фанатом. За нецензурную брань, неспортивное поведение и сломанную ракетку Ник был оштрафован на гейм в проигранном в итоге матче с Янником Синнером. После встречи Кирьос не пожал руку Бернардесу и назвал его оскорбительным словом, обозначающим людей с проблемами в развитии. На пресс-конференции Ник потребовал уволить Карлоса и вообще весь судейский корпус ATP.

Ник Кирьос и Карлос Бернардес спорят на «Мастерсе» в Майами в 2022-м Фото: Michael Reaves/Getty Images

Российские теннисисты Марат Сафин и Даниил Медведев – достаточно эмоциональные личности. У них есть свои истории с Бернардесом. В мае 2004 года Сафин после выигранного у Феликса Мантильи розыгрыша в решающем сете матча второго круга «Ролан Гаррос» опустил свои шорты до колен. Зрители смеялись и аплодировали. Марат удивился решению Бернардеса оштрафовать его на очко, но отреагировал на ситуацию с юмором.

«Почему я снял шорты? Даже не знаю почему. Наверное, потому что почувствовал: великолепный розыгрыш надо отметить именно таким образом. Да и чего в этом плохого? Никто не жаловался, все были довольны», — сказал Марат.

Медведев к некоторым странным решениям Бернардеса относился не столь дружелюбно. На «Мастерсе» в Мадриде в 2023-м Даниил жаловался Карлосу на гул болельщиков и на мелкий размер корта. Бернардесу пришлось уговаривать Медведева продолжить игру. Тогда россиянин не грубил судье, но всё-таки серьёзная перепалка с бразильцем у него случилась на «Мастерсе» в Монте-Карло в нынешнем сезоне. Даниил уступил в матче третьего круга Карену Хачанову. В одном из моментов второго сета Бернардес ошибочно не зафиксировал аут, чем вызвал на себя гнев Даниила.

«Это чёртов аут! Камера снимает, ответь мне! Кто понесёт ответственность за это? Я сейчас проиграл гейм из-за этого! Открой свои чёртовы глаза и сделай что-нибудь!» — небольшая выдержка того, что пришлось услышать Бернардесу от получившего штраф на очко Медведева.

Даниил Медведев и Карлос Бернардес Фото: Matt McNulty/Getty Images

В начале 2021 году Бернардес перенёс сердечный приступ и на четыре месяца прервал работу. Он вернулся к судейству из-за любви к теннису, но всё-таки понимал, что скоро придёт пора остановиться. Бразилец заранее объявил, что завершит карьеру в конце сезона-2024. В последних матчах не обошлось без фирменных фейлов Карлоса. Во втором круге «Мастерса» в Шанхае бразильский арбитр работал на матче Стэна Вавринки и Флавио Коболли. В третьем сете на подаче Вавринки при счете 1:0 в пользу Коболли первый розыгрыш во втором гейме закончился ударом Флавио в аут. Бернардес объявил 15:0, но отвлекся на общение по рации и не ввёл счет в планшет. В трансляции счёт розыгрыша не отобразился. Второй розыгрыш закончился ударом Вавринки в сетку. Судья объявил 0:30, и это отобразилось в трансляции. На самом деле счёт должен был стать 15:15. Игроки не заметили ошибки. В итоге счёт стал 15:40, гейм выиграл Коболли, и это оказался единственный брейк в матче. Итальянец победил 6:7, 7:6, 6:3.

Хотя последние недели в качестве судьи Карлос провёл на славу. Он отработал на финале Итогового между Янником Синнером и Тейлором Фрицем (6:4, 6:4). На церемонии Синнер посвятил речь Карлосу.

«У тебя была впечатляющая карьера длиной в 40 лет, и я горжусь, что стал частью твоего пути в теннисе», — сказал Синнер.

Последний матч Бернардес отсудил в финале Кубка Дэвиса. Это был матч Маттео Берреттини — Ботик ван де Зандсхулп. Оба теннисиста поблагодарили рефери за усердную работу в течение десятилетий во благо тенниса.

Карлос Бернардес с Ботиком ван де Зандсхулпом и Маттео Берреттини перед последним матчем в карьере Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Легендарная карьера Карлоса Бернардеса официально завершилась. Он отсудил три финала мужских «Больших шлемов»: дважды US Open (2006, 2008) и Уимблдон-2011, а также в целом отработал больше 8000 матчей. Теперь 60-летний бразилец сосредоточится на обучении молодых судей.

«Я посетил более 100 разных стран, встречался разными людьми – от простых фанатов до президентов. Моя жизнь похожа на сказку, а любовь к спорту — одна из вещей, мотивировавших меня. Очень приятно, когда игроки, директора турниров, публика приходят и говорят с тобой. Я действительно ценю любовь от всех них», — утверждает Бернардес.