«Видит игру на таком же уровне». Мир тенниса задумался: что Маррей может дать Джоковичу?

Новость о начале сотрудничества Джоковича и Маррея гремит вторые сутки. И не просто так: в теннисе образовался дуэт, которого не ожидал никто. Игроки, эксперты и тренеры, конечно, не смогли пройти мимо этого события.

Одними из первых новость прокомментировали сами Новак и Энди.

«Собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помочь ему подготовиться к Australian Open. Очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время по одну сторону сетки с Новаком, чтобы помочь ему добиваться целей», — приводит слова Маррея The Times.

«Я думал, что наша история закончена, но, оказывается, осталась ещё одна, заключительная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место рядом со мной. Добро пожаловать, тренер Энди Маррей», — сказал Джокович Tennis TV.

Одним из первых в теннисном мире новость прокомментировал экс четвёртый номер рейтинга ATP, а ныне тренер Брэд Гилберт.

«Хороший ход», — написал Брэд под постом Джоковича.

Из действующих теннисистов на грядущее сотрудничество отреагировал Феликс Оже-Альяссим.

«Значит, ATP-тур – это действительно кино», — поделился канадец.

Новак Джокович и Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннисные медиа тоже не обошли стороной работу Энди и Новака.

«От соперников до товарищей по команде», — лаконично отреагировал официальный аккаунт «Ролан Гаррос».

«С более молодым, менее авторитетным тренером у Новака, возможно, был бы процесс ознакомления. Нужно было бы создавать атмосферу доверия и уважения. Энди и Новаку делать этого не надо, можно сразу приступить к работе, что очень важно. Статус Маррея позволит ему немедленно заручиться поддержкой Новака. Энди не побоится поделиться своим мнением. Я думаю, что присоединение к тренерской команде Джоковича в 2025 году — это страшно, это страшная позиция. Маррей не будет бояться. Не с его статусом, не с его убеждениями как теннисиста», — приводит слова теннисного обозревателя Джесс Гросс Tennis365.

Российские эксперты и игроки тоже высказались по поводу сотрудничества легендарных теннисистов.

«Вот так новости!!! Прекрасные. Новак Джокович объявил, что Энди Маррей будет сотрудничать с ним в межсезонье и на Australian Open. Очень надеемся, что сэр Энди останется в тренерском штабе Новака подольше», — написала российская теннисистка Светлана Кузнецова в социальных сетях.

«Назначение Маррея тренером Джоковича неожиданно, потому что прошло мало времени после завершения карьеры Энди. Казалось, что должно пройти какое-то время, чтобы Энди отдохнул от тенниса и провёл как можно больше времени с семьёй. Но когда к тебе приходит приглашение от такого теннисиста, как Новак Джокович, отказываться нельзя. Это также неожиданно, потому что у Маррея нет опыта работы с другими теннисистами, а начинать работу с Новаком непросто. Думаю, у Энди будет получаться, потому что он очень умный и вдумчивый, а также спортсмен, который полностью отдаёт себя теннису.

Это событие и крутой инфоповод. Думаю, Новак просто так не взял бы Энди к себе в команду. Джокович вкладывается в свою карьеру больше, чем кто-либо. Если он видит, что ему чего-то не хватает, значит, чувствует, что Энди может помочь ему в каких-то аспектах игры. Это не обязательно смена техники, а психологические подсказки по тактике. Энди видит теннис на таком же уровне, как Новак. Когда два великих чемпиона будут работать друг с другом, то произойдёт мощная синергия. Для такого теннисиста, как Джокович, добавить 1% в чём-то — это как на 99% стать лучше для всех нас. Их тандем — крутая синергия чемпионов», — поделилась недавно завершившая карьеру российская теннисистка Елена Веснина с «Чемпионатом».

«Маррей и Джокович — достаточно неожиданный альянс. Но при этом будет очень интересно посмотреть, как подобное сотрудничество будет выглядеть на практике. В любом случае к этому тандему обеспечено внимание всего спортивного мира», — сказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в беседе с «Чемпионатом».

«Я даже не предполагал, что Джокович будет в поиске ещё одного тренера. Но то, что Маррей вошёл в команду Джоковича — интересно. Будет очень интересный тандем. Маррей — работяга и талантливый спортсмен. Интересно, как они подготовятся вместе с Джоковичем», — сказал чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский «Чемпионату».

Джокович и Маррей начнут работу в межсезонье и продолжат её как минимум до Australian Open. Время покажет – может, это сотрудничество получится даже длительнее и успешнее, чем многие ожидают.