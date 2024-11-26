Лучший теннисист России — Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: четвёртый квартал 2024 года

В начале апреля мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России — Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России — Даниила Медведева. В начале июня вышла вторая часть, и там были уже совсем другие победители — Андрей Рублёв и Мирра Андреева. В третьем квартале первенствовали тот же Рублёв и Диана Шнайдер. Сейчас пора представить наш рейтинг за заключительный отрезок сезона-2024. Кто же из россиян выступил лучше всех осенью?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались их чуть выровнять, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершили после «Ролан Гаррос», а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом из них уместилось по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов на отрезке с 26 августа по конец сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, оказавшиеся в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф Бронза 1/2 1/4 (третий в группе на Итоговом) Четвёртый круг (четвёртый в группе на Итоговом) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над теннисистом из топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над теннисистом из топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём если у кого-то из них суммы получаются равными, то выше располагается тот из них, кто выше в последнем рейтинге ATP.

Рейтинг Р. бонус Т+ф Топ-5 Топ-10 Топ-20 Топ-30 Топ-40 Топ-50 Сумма 1 Хачанов 9 1 6 0 10 0 3 6 1 36 2 Медведев 10 0 6 0 5 4 0 8 2 35 3 Рублёв 10 0 2 0 0 0 3 4 0 19 4 Сафиуллин 5 0 1 0 0 4 3 0 0 13 5 Качмазов 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 Котов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 Карацев 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

А теперь сам список!

7-е место. Аслан Карацев – 1 балл

Аслан Карацев окончательно вылетел из топ-100, поэтому на некоторых турнирах пробивался в основу через квалификацию и даже заезжал на «челленджеры». Но главное, что россиянин избавился от последствий травмы и регулярно выступал. Лучшей для Аслана минувшей осенью стала поездка в Алма-Ату, где он добрался до второго круга турнира ATP-250, попутно обыграв теннисиста из топ-50 Чжан Чжичжэня. Эта победа позволила Карацеву набрать один балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Будем надеяться, что следующий год для полуфиналиста Australian Open — 2021 сложится успешнее.

Аслан Карацев

291-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 99.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – квалификация

Ханчжоу – первый круг

Нонтабури-чел – второй круг

Шанхай – квалификация

Алма-Ата – второй круг

Братислава-чел – 1/4 финала

Белград – квалификация.

Победы/поражения – 1/2

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Чжан Чжичжэнь).

Аслан Карацев Фото: «Чемпионат»

6-е место. Павел Котов – 2 балла

Павел Котов после лучшего для себя второго квартала в третьем и четвёртом заметно сбавил обороты. Концовка года у россиянина вообще не задалась — он откатился в девятый десяток рейтинга ATP. Начиная с US Open Павел одержал лишь одну победу на уровне основной сетки ATP и дважды не смог преодолеть квалификацию. Хочется верить, что Котов проведёт отпуск с пользой и бодро начнёт новый сезон.

Павел Котов

85-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 60.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – первый круг

Чэнду – первый круг

Пекин – второй круг

Шанхай – первый круг

Стокгольм – первый круг

Вена – квалификация

Париж – квалификация

Белград – первый круг.

Победы/поражения – 1/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Павел Котов Фото: «Чемпионат»

5-е место. Алибек Качмазов – 3 балла

22-летний Алибек Качмазов блистательно ворвался в наш рейтинг в заключительной четверти сезона. Юный россиянин превосходно выступил на турнире ATP-250 в Чэнду, пройдя из квалификации в полуфинал и остановившись в шаге от бонусного балла за финал. Тем не менее победа над игроком из топ-30 Николасом Харри из Чили помогла Алибеку заработать первые три балла в нашем зачёте. Впереди — новый сезон, где у Качмазова будет возможность сыграть в квалификации Australian Open.

Алибек Качмазов

196-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 259.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

Шанхай-чел – 1/4 финала

Гуанчжоу-чел – первый круг

Чэнду – 1/2 финала

Шанхай – квалификация

Алма-Ата – квалификация

Брест-чел – 1/2 финала

Братислава-чел – второй круг

Хельсинки-чел – первый круг.

Победы/поражения – 3/1

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Харри)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Алибек Качмазов Фото: «Чемпионат»

4-е место. Роман Сафиуллин – 13 баллов

Роман Сафиуллин к концу сезона сумел сохранить место в топ-60 рейтинга ATP благодаря выходу в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае и титулу на «челленджере» в Братиславе. Бонусный балл за эту победу, а также успехи в матчах с игроками из топ-30 Фрэнсисом Тиафо и Александром Бубликом позволили россиянину в четвёртом квартале набрать более 10 баллов и финишировать четвёртым.

Роман Сафиуллин

60-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 57.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – второй круг

Чэнду – второй круг

Пекин – второй круг

Шанхай – четвёртый круг

Алма-Ата – первый круг

Братислава-чел – титул (1)

Белград – второй круг.

Победы/поражения – 7/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Тиафо)

Топ-30 – 1 (Бублик)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Роман Сафиуллин Фото: «Чемпионат»

3-е место. Андрей Рублёв – 19 баллов

Андрей Рублёв во втором и третьем кварталах становился победителем в рейтинге «Чемпионата», а в четвёртом – заметно сбавил. Россиянин чудом сумел отобраться на Итоговую турнир ATP, где потерпел поражения во всех трёх матчах группового этапа. Тем не менее Андрей сумел набрать два бонусных балла за выход в четвёртый круг US Open и за попадание на Итоговый. Также на счету Рублёва победы над тремя игроками из топ-40 — Алехандро Табило, Иржи Легечкой и Нуну Боржешем. Благодаря этому он сумел завершить квартал на третьем месте.

Андрей Рублёв

Восьмая ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 6.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – четвёртый круг (1)

Пекин – 1/4 финала

Шанхай – второй круг

Стокгольм – 1/4 финала

Базель – 1/4 финала

Париж – второй круг

Метц – 1/4 финала

Итоговый – четвёртое место в группе (1).

Победы/поражения – 9/9

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Табило)

Топ-40 – 2 (Легечка, Боржеш)

Топ-50 – 0.

Андрей Рублёв Фото: «Чемпионат»

2-е место. Даниил Медведев – 35 баллов

Даниил Медведев неплохо начал заключительный в сезоне квартал — дошёл до четвертьфинала US Open, был в полуфинале «пятисотника» в Пекине и четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае — заработал бонусные баллы за высокие стадии крупных турниров и за победы над теннисистами из топ-50. Россиянин долго лидировал в нашем рейтинге, но на самом финише упустил первое место, став вторым.

Даниил Медведев

Пятая ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 5.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – 1/4 финала (2)

Кубок Лэйвера – титул

Пекин – 1/2 финала (1)

Шанхай – 1/4 финала (1)

Париж – второй круг

Итоговый – третье место в группе (2).

Победы/поражения – 11/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (де Минор)

Топ-20 – 1 (Циципас)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 4 (Коболли (2), Боржеш, Арнальди)

Топ-50 – 2 (Монфис, Маннарино).

Даниил Медведев Фото: «Чемпионат»

👑 1-е место. Карен Хачанов – 36 баллов

Карен Хачанов неудачно провёл третий квартал, впервые выпав из тройки лучших теннисистов России. Не заладились дела у него и в начале четвёртого квартала. Лишь титул в Алма-Ате приободрил Карена. Следом он стал финалистом «пятисотника» в Вене и полуфиналистом «Мастерса» в Париже. Кроме того, Хачанов одержал несколько важных побед над топовыми теннисистами, в том числе и над игроками из десятки — Алексом де Минором и Григором Димитровым. Это позволило Карену стать лучшим теннисистом России по итогам четвёртого квартала 2024 года по версии «Чемпионата».

Карен Хачанов

19-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 22.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – первый круг

Ханчжоу – второй круг

Пекин – 1/4 финала

Шанхай – второй круг

Алма-Ата – титул (2)

Вена – финал (2)

Париж – 1/2 финала (2).

Победы/поражения – 14/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 2 (де Минор, Димитров)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Попырин)

Топ-40 – 3 (Ф. Серундоло, Накашима, Мпетчи Перрикар)

Топ-50 – 1 (Берреттини).

Карен Хачанов Фото: «Чемпионат»

Итоги года «Чемпионат» подведёт в декабре.