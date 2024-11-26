«Надеюсь, слёзы будут не сразу». Первое интервью с Весниной после завершения карьеры

На днях российская теннисистка Елена Веснина объявила о завершении карьеры. Она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в паре и серебро Игр в Токио в миксте, а также все турниры «Большого шлема» (три — в парном разряде, один — в миксте), стала победительницей Итогового турнира WTA и была первой ракеткой мира, вместе со сборной России дважды завоевала Кубок Федерации. «Чемпионат» связался с Еленой, чтобы подвести итоги славной карьеры, поговорить о причинах такого решения и обсудить 2024 год для российского тенниса.

О чём расскажем:

Почему Веснина завершила карьеру и какие дальнейшие планы

— Елена, как пришли к решению завершить карьеру?

— Это витало в воздухе. Можно сказать, я к этой новости была морально готова. Теннис — лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше. У меня достаточно давно поменялись приоритеты в жизни.

Много планов. Этот этап карьеры пройден. Хочется открыть книгу на новой странице и заниматься теми вещами, о которых я на протяжении долгого времени мечтала. Прежде всего это семья и дети. Также — теннисная академия в Сочи. Сейчас должно начаться строительство. Хочу приложить все силы, чтобы у нас это получилось.

— Какие итоги можно подвести?

— Теннисная карьера была очень длинной и насыщенной. Даже представить не могла, что буду настолько долго играть в теннис и сохраню спортивное долголетие, ведь я смогла вернуться после рождения детей и выиграть олимпийские медали. Безумно счастлива, что моя жизнь была связана с таким прекрасным видом спорта, подарившим мне очень много друзей и открывшим мир для маленькой девочки из Сочи, которую мама привела на корты парка «Ривьера». Родители просто хотели, чтобы дочка умела играть в теннис. Вы все знаете, что из этого вышло. Безумно благодарна родителям за то, что отдали меня в теннис. Это любовь всей моей жизни.

У всех болельщиков будет возможность увидеть меня на корте в последний раз в Санкт-Петербурге, где 29 ноября пройдёт турнир «Трофеи Северной Пальмиры». В 17:30 я сыграю свой прощальный матч. Всех приглашаю и буду рада всех видеть. Это будет эмоциональный матч.

— Будут слёзы?

— Надеюсь, не сразу, как у Роджера Федерера (смеётся). Сразу рыдать не будем!

— Какой момент в карьере стал самым запоминающимся?

— Золотая олимпийская медаль в Рио вместе с Катей Макаровой. Это та мечта, к которой я шла с того момента, как пришла маленькой девочкой на теннисный корт. Я ещё ничего не знала про турниры «Большого шлема», но уже смотрела Олимпийские игры по телевизору. Запомнились Игры-1992 в Барселоне. Я увидела, как на пьедестале награждают золотыми медалями — мечтала, что взойду на этот пьедестал и меня будут награждать. Когда выигрывала детские соревнования, очень расстраивалась, потому что не было пьедестала. Для меня это было такое разочарование!

Елена Веснина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Когда начала заниматься теннисом более серьёзно, запомнились турниры «Большого шлема» — Уимблдон и «Ролан Гаррос». Когда сыграла свой первый юниорский «Ролан Гаррос», мечтала в дальнейшем выиграть именно этот турнир «Большого шлема», а также Уимблдон. Когда удалось это сделать, мечта сбылась. В итоге получилось выиграть все турниры «Большого шлема». И вспоминается титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это следующий турнир после «Большого шлема», который я хотела выиграть. Ещё и выиграли в один год с моим любимым теннисистом — Роджером Федерером. Конечно, ещё серебро Токио — это тоже была особенная медаль в моей жизни. После рождения старшей дочери я вернулась в теннис, смогла себя собрать и выиграть такую награду. Это запоминающийся этап карьеры, который я даже не могла себе представить.

— Почему не могли представить?

— Я помню, как мы ещё в 20-летнем возрасте с Машей Кириленко и Аней Чакветадзе сидели в раздевалке и обсуждали, в каком возрасте выйдем замуж, родим детей и закончим со спортом. Все сошлись на том, что в возрасте 23 лёт уже закончим (смеётся). Было смешно вспоминать это с девчонками пару лет назад.

Почему-то на нашем общем собрании решили, что я раньше всех должна выйти замуж. Говорили: «Веснушка точно самая первая выйдет замуж, родит детей и закончит». В итоге все оказались неправы, потому что я дольше всех играла, а замуж мы вышли почти в один год. Повторюсь, безумно счастлива своему попаданию в теннис. Я встретила друзей по жизни, с которыми идём вместе уже на протяжении многих лет.

Кто для Елены самая неудобная соперница

— Какое поражение считаете самым обидным?

— Вспоминается матч на Кубке Кремля — 2006 с Амели Моресмо. Она была первой ракеткой мира, и я проиграла в решающем сете 6:7. Обидное поражение было от Виктории Азаренко на Australian Open — 2013. Тогда у меня было восемь побед подряд, я выиграла титул в Хобарте, но травмировалась по ходу матча с Викторией. Она в тот год выиграла Australian Open. Очень обидное поражение было от Елены Янкович на Уимблдоне — 2015 (со счётом 8:10 в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»).

Ещё болезненное поражение было в матче за бронзовую медаль в Токио вместе с Вероникой Кудерметовой. Это очень обидное поражение. В финале Нью-Хэйвена-2009 у меня было обидное поражение от Каролины Возняцки. Также поражение от Слоан Стивенс в финале Чарльстона-2016. Тогда за победу давали машину — я очень расстроилась (смеётся). Очень хотелось! Самые обидные поражения обычно в финалах.

— Кого назовёте среди наиболее удобных соперниц?

— Мне было удобно играть с Самантой Стосур. Это удивительно, потому что многие девочки не любили с ней играть. Удобно было с Аной Иванович — выигрывала у неё несколько раз. Ещё назову Доминику Цибулкову, но смотря в какой форме находится человек.

— А неудобные?

— Было сложно играть с Петрой Квитовой и Сереной Уильямс. Это две теннисистки, с которыми у меня абсолютно ничего не складывалось. Даже когда я неплохо играла, они находились в самой лучшей форме. Не было никаких шансов — их игра мне абсолютно не подходила.

Насколько удачный сезон получился для российского тенниса

— Давайте подведём теннисные итоги в 2024 году. Чем вам запомнился этот год?

— Участием в моих пятых Олимпийских играх. Когда я летела на свои первые Игры в Пекине в 2008 году, не могла даже подумать, что смогу сыграть ещё на четырёх Олимпиадах, выиграть две олимпийские медали, одна из которых — золотая.

Конечно, возвращение в тур после рождения второго ребёнка — это уже подвиг для меня. Несмотря на то что не было достаточно времени на подготовку и возвращение, когда ты решил что-то делать, надо делать до конца. Я себе поставила эту цель — сыграла на Олимпиаде. Что символично — я завершила свою карьеру на Олимпийских играх, потому что там был мой последний матч. Для меня это тоже очень важно.

Елена Веснина на Олимпиаде Фото: РИА Новости

— Какая была атмосфера на Играх в Париже? Вы чувствовали особое отношение к россиянам?

— Наверное, это была самая странная Олимпиада из всех, в которых я участвовала. Отсутствие флага и каких-то опознавательных знаков на нашей форме — это неприятно. Но какого-то особенного отношения к нам я не заметила. Все знали нас. Никто не акцентировал особого внимания. Некоторые иностранные болельщики даже выкрикивали: «Россия, вперёд!»

Старались сконцентрироваться на своих основных задачах и не уходить в мысли о несправедливости и нечестности. Всё это когда-то должно закончиться, а для молодых спортсменов эта Олимпиада была важна, потому что она может быть единственной. Им нужно было туда поехать и посмотреть. Пока не поедешь на Олимпийские игры, не поймёшь, куда тебе надо расти. Это я говорю не про теннис, а про другие виды спорта. Всё-таки в теннисе у нас есть турниры «Большого шлема».

Я заметила, что приоритет Олимпиады вырос для очень многих теннисистов. Для всех должно быть показательно, как выступил Новак Джокович на Олимпиаде в Париже. Это было важно для Новака, для его страны и семьи.

— Почему в Париже у наших теннисистов не получилось в одиночном разряде?

— Был сложный переход. Сначала грунт, потом — трава, а затем снова грунт. Был «Ролан Гаррос», Уимблдон, а потом снова возвращение на грунт «Ролан Гарроса». Этот переход был крайне сложным.

Многие теннисисты уже были уставшими и измождёнными к этой Олимпиаде. Для кого-то эта Олимпиада была первой в жизни, а сразу что-то показать очень сложно. Есть столько эмоций и отвлекающих факторов… Ощущение, что я приехала за золотой медалью, у меня появилось только к третьей Олимпиаде. Мне потребовалось восемь лет, чтобы понять, что я готова к победе на Олимпийских играх (смеётся).

— Кажется, что с точки зрения результатов в мужском разряде для нас получился не самый удачный сезон.

— Мы привыкли к победам и титулам. Не могу сказать, что не было титулов — была победа Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде, которую сложно забыть. Даня Медведев и Андрей снова отобрались на Итоговый турнир. Опять же, Даня сыграл в финале Australian Open, где проиграл человеку, который сейчас доминирует в туре с большим отрывом. Синнер и Алькарас сейчас поделили между собой все крупнейшие титулы.

Наши ребята пытаются каким-то образом им противостоять. Но скорость прогресса Синнера и Алькараса заметно превосходит всех. Их можно смело сравнивать и с Новаком Джоковичем, и с Роджером Федерером, и с Рафаэлем Надалем. После проигрыша в финале Australian Open у Дани случился небольшой психологический спад. Он был очень близок к победе, а самое обидное поражение — в финале турнира «Большого шлема». Всё равно Даня провёл хороший сезон. Он с запасом отобрался на Итоговый турнир. Это человек из топ-5 в мире, потому что Даниил стабильно доходит до финальных стадий турниров «Большого шлема». Он играет в финалах «Мастерсов». Да, он проиграл Синнеру, где-то не хватило с Алькарасом.

Травмы тоже сыграли свою роль. А ты не обыграешь этих парней, если не готов на 100%. Алькарас и Синнер — те ребята, которые сейчас задают тон и темп. Фамилия Синнер с итальянского переводится «грешник», но Янник играет как полубог (смеётся). Даня и Андрей по-прежнему стоят в топ-10 и являются лучшими теннисистами в мире. За них хочется болеть.

А как закончил сезон Карен Хачанов! У него он тоже был не самый удачный с начала и до середины. Но он вышел из этого состояния и в конце сезона вернулся в топ-20. Таким образом, на турнирах «Большого шлема» его будут сеять выше. Мы знаем, что Карен был в полуфиналах двух турниров «Большого шлема» подряд. А если доходишь до полуфиналов, рано или поздно должен дойти до финала и выиграть турнир «Большого шлема». Но, опять же, если Синнер и Алькарас дадут себя пройти.

У наших ребят есть характер и игра. Они настоящие трудоголики. Я могу сказать, что так, как вкалывают эти ребята в туре, мало кто вкалывает. Потому и стоят в топ-10, потому они — лучшие из лучших. Следующий сезон для ребят должен быть лучше. Когда предыдущий сезон складывается чуть хуже, у тебя меньше ожиданий на новый сезон. Психологически ребят должно отпустить. Верю, что будет прорыв.

Елена Веснина Фото: Kevin Lee/Getty Images

— Даниил Медведев трижды проигрывал в финале Australian Open. Это может посеять в нём подсознательную неуверенность? Или мотивирует ещё сильнее?

— Надеюсь, неуверенность не посеет. Всё-таки те, кому он проигрывал, не случайные пассажиры в финалах. Очень сложно обыграть Надаля именно в финале турнира «Большого шлема». Это человек, который не сдавался никогда. 22 титула ТБШ о чём-то говорят. Дане где-то не хватало опыта. Надо уметь играть эти финалы и выигрывать. Даже проиграв эти финалы, Даня сделает выводы на будущее и не повторит этих ошибок.

— Как вы отнеслись к эмоциональной речи Медведева после первого матча на Итоговом турнире?

— Абсолютно нормальная реакция теннисиста в конце сезона. Просто Даня честен и прямолинеен в каких-то вещах — он в этом признался всем. Но если кто-то в конце сезона в раздевалке спросит другого, в каком он состоянии, то у всех будет один ответ: «Я устал и выгорел. Я больше ничего не хочу». Это начинается с азиатской серии турниров, потому что сезон очень насыщенный.

— Завершившийся сезон можно занести в актив Даниилу?

— Конечно, можно занести в актив. Не у многих теннисистов в этом году был финал турнира «Большого шлема». Давайте назовём по именам финалистов — там будут две фамилии и только наш Даня Медведев. Тем более он отобрался на Итоговый в Турине.

Как Рублёву побороть нервные срывы на корте

— Андрей Рублёв выиграл «Мастерс», но сохранил свои постоянные нервные срывы. Что нужно, чтобы стать более уравновешенным и спокойным на корте?

— Я думаю, у Андрея пройдёт такой период, и мы увидим на корте абсолютно другого человека. Может, это будет ближе к 30, когда он поймёт и осознает, что все эти нервы не помогают. Мы увидим брутального, спокойного и невозмутимого мужчину, который будет просто форхендом заколачивать мячи по «девяткам», спокойно пожимать руки соперникам и проводить свободное время, абсолютно не думая о теннисе (смеётся).

Андрей — невероятный фанатик своего дела. Он максималист и выкладывается на все 100%. Рублёв требует от себя не 100%, а 300% отдачи. Это очень тяжело психологически. Когда он поймёт, что периодически можно отпускать ситуацию и не требовать от себя 300%, тогда мы увидим абсолютно другого Андрея Рублёва. Говорят, что люди не меняются. Но Федерер в своё время ломал ракетки, кричал и вёл себя отвратительно. Однако запомнили его другим. У Андрея есть к этому предпосылки. В общей массе всем кажется, что ничего не изменилось. Но Андрей провёл невероятную работу над собой, и сейчас у него в самом зародыше период переосмысления самого себя. В следующих сезонах мы увидим другого Андрея.

— Почему у Рублёва не сложилась вторая часть сезона?

— Возможно, это последствия его болезни в Мадриде. У него были проблемы со здоровьем, о которых он говорил на протяжении сезона. Когда у тебя какие-то операционные вмешательства, тяжело набрать форму. Ведь нужно выйти из-под наркоза, начать тренироваться. Организм всё равно тебя останавливает.

— Мы сказали, что Хачанов смог пересобрать себя к концу сезона.

— Карен — большой молодец. Он не сдался и продолжает верить в себя. У него хорошая вера в себя, хорошая команда и прекрасная семья. Карен делает свою работу. Он понимает, что у него есть игра — просто нужно всё сложить воедино. К нему пришла уверенность, когда он выиграл маленький турнир в Алма-Ате, где Карен не обыгрывал сильных соперников, но завоевал титул. Он почувствовал уверенность в себе и получил игровую практику. Уже на следующих турнирах, например, в «Берси», Карен играл гораздо лучше.

— Что нужно, чтобы сохранить эту форму? Ведь Хачанов недавно её набрал, а сезон закончился.

— Это даже хорошо. Наверняка Карен был очень уставшим к концу года. Завершение сезона на хорошей ноте даст ему позитивный настрой для тренировок в предсезонную подготовку, чтобы потом полететь на австралийскую серию турниров с соответствующим настроем и ощущением себя.

— Почему Хачанов так нестабилен в результатах?

— Может, где-то не хватает той самой игровой уверенности и побед над игроками из топ-10. Как только у Карена появляется победа над игроком из топ-10, он ведёт себя совершенно по-другому на корте. Когда ты чувствуешь, что в чём-то уступаешь, не успеваешь по скорости и не можешь себя собрать, появляются сомнения.

Когда Карен сомневается в себе на корте, это очень видно. Но когда он уверен в себе, подача и форхенд — никого другого уже незаметно. Для Карена важны внутренняя уверенность в себе и хорошо проделанная работа вне корта. Когда он подтягивает физику и внутреннее спокойствие, то играет совсем иначе. У него есть все предпосылки снова попасть в топ-10.

В чём секрет успеха Шнайдер и Андреевой

— Теперь о женском туре. Есть ощущение нестабильности в игре Дарьи Касаткиной, но при этом она завершила год в топ-10.

— У Даши такой теннис. Со стороны кажется, что это неприглядный теннис и она не обладает какой-то мощью и невероятными ударами навылет. Однако Даша — стратег и тактик. Она разваливает игру соперниц и плетёт свои сети на корте, заставляет человека на противоположной стороне корта чувствовать себя некомфортно. Есть такой стиль игры. Наверное, для болельщиков он неприглядный.

Но как теннисистка могу сказать, что Даша проделывает невероятную физическую работу вне корта. Она очень хорошо двигается и предугадывает игру. Ей не хватает мощи в игре с топ-10. В том темпе, в котором играет Даша, она топ-1 в мире. Однако у теннисисток, которые стоят в рейтинге выше, темп гораздо выше. Конечно, в решающий момент подача может подводить Дашу. Но она стоит в топ-10. Просто так ты там не закончишь год. Её сезон закончился успешно, хоть она и не отобралась на Итоговый турнир, а была лишь запасной.

— Как преодолеть барьер в играх с топовыми теннисистками?

— Ей надо заставить себя больше периодически входить в корт. Все теннисистки знают, что Даша стоит далеко за задней линией и у них есть в запасе время. Нужно стараться использовать вторую подачу. Может, даже вместо первой подачи подавать вторую.

— Прорывной сезон получился у Дианы Шнайдер. С чем связан такой прогресс?

— Диана совершила скачок как в рейтинге, так и в своей игре. Она может гордиться этим сезоном. Чтобы в следующем улучшить своё место в рейтинге, Диане надо начать играть успешно на обязательных турнирах — на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Она проявила себя на небольших турнирах наилучшим образом.

Чтобы совершить скачок в карьере и стать топовым игроком, важно научиться побеждать топовых теннисисток на крупных турнирах. У неё всегда самые высокие ожидания от себя, она максималистка и требовательная как к себе, так и к людям вокруг себя. Ей нужно защищать много очков. Хочу ей пожелать, чтобы она сильно на себя не давила. У неё есть хороший задел. Важно прогрессировать и работать над своей игрой, а также чтобы не было травм.

— Олимпийская медаль придаст ей уверенности?

— Безусловно. Это очень важная награда в карьере любого спортсмена. Это говорит о многом, когда выигрываешь медаль Олимпиады в таком юном возрасте.

— Анна Калинская заканчивает сезон 14-й. Это влияние Синнера?

— Я слежу за успехами Ани. Она провела ровный сезон и совершила большой скачок в рейтинге. В этом сезоне у неё были крутые победы, например, над Кори Гауфф [в Дубае]. У Анны есть потенциал стать игроком топ-10 рейтинга. Главное, чтобы у неё не было травм. Хотелось бы ей пожелать здоровья, ведь сейчас Аня готова и морально, и физически. Но здесь то же самое — нужны результаты на турнирах «Большого шлема». Нужны стабильные победы на крупных турнирах, выходы в четвертьфиналы. Именно там разыгрываются самые большие очки. И там ты понимаешь, над чем надо работать.

— Если говорить серьёзно, отношения Анны с Янником могут тянуть её наверх? Ведь Синнер сейчас первый в мире.

— Наверное, да. Хочется стать лучше и так же играть. Надеюсь, их отношения будут только крепнуть, и они будут друг друга мотивировать и вдохновлять.

— Последнее — о Мирре Андреевой. Вас удивляет её прогресс в таком юном возрасте?

— Она больше всех меня удивляет в приятном смысле. Прогрессирует невероятными темпами, несмотря на то что очень юная. У неё всё впереди. У Мирры уже есть олимпийская медаль и победы над очень сильными теннисистками. В рейтинге она совершила заметный скачок, хотя только в прошлом году мы о ней узнали.

Но я знала о ней ещё задолго до того. Впервые увидела Мирру где-то в её девять лет. Такой ранний успех всегда впечатляет. Помню себя в её возрасте — мне казалось, что это нереально. У неё очень чистая голова, правильное понимание тенниса в её жизни, у Мирры очень хорошая семья. В силу своего возраста она испытывает юношеский максимализм, когда от себя требуешь гораздо большего. Но так и должно быть. Когда тебе всё равно, проводишь матчи спустя рукава.

Мирра всегда выкладывается на все 100%. Хочется пожелать успехов на крупных турнирах. У неё уже есть полуфинал «Ролан Гаррос» — может ставить себе цели выше. Хочется пожелать, чтобы она стала ещё увереннее.

— Вы сказали, что видели Мирру ещё в её девять лет. Уже тогда прослеживался талант?

— Я знаю её первого тренера — Кирилла Крюкова. Он тогда работал с Эрикой Андреевой и приехал в Сочи. Я встретила Кирилла, потому что он тоже мой спарринг-партнёр, с которым я росла в детстве и тоже много тренировалась.

Он приехал и сказал: «У меня две очень неплохие девочки из Красноярска — Эрика и Мирра». Я увидела, как они тренировались. Они были совсем маленькие. Посмотрела и говорю: «Слушай, какая Эрика неплохая». А Кирилл в ответ: «Да, она очень классная и работоспособная, но эта мелкая будет так здорово играть!» Я это запомнила.

А уже в 2021 году на сборе увидела Эрику. Тогда я посмотрела уже совсем другими глазами, потому что она настолько профессиональна и трудолюбива! Они отдают себя полностью в таком возрасте, совсем не отвлекаются на раздражителей со стороны. Но это идёт и от семьи. У них очень грамотные и спокойные родители. Я обожаю, когда у детей в спорте такие понимающие родители. Это уже 50% успеха.

— Чего пожелаете российскому теннису в 2025 году?

— Красивых побед, без травм. Чтобы ребята получали удовольствие на корте и чтобы у них была гармония как на корте, так и за его пределами.