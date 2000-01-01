Шнайдер и Потапова побывали в гостях у клубов РПЛ
По окончании сезона российские теннисистки не забывают про спорт. Диана Шнайдер и Анастасия Потапова побывали в гостях у клубов РПЛ!
Анастасия Потапова
Теннисистка — частый гость на матчах «Спартака». Теперь красно-белые позвали Анастасию, чтобы провести автограф-сессию перед дерби с «Локомотивом» (5:2).
Диана Шнайдер
Серебряный призёр Олимпиады посетила тренировки «Акрона» из родного Тольятти. Теннисистка показала футболистам свою олимпийскую медаль, а взамен получила именную футболку.
Шнайдер и Потапова побывали в гостях у клубов РПЛ
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