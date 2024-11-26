«Я не могу подняться по лестнице». Дель Потро в 36 лет напугал всех мыслями о протезе

Хуан-Мартин скоро проведёт прощальный матч с Новаком Джоковичем, после чего может прибегнуть к кардинальным мерам по лечению болей в колене.

Знаменитый аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро провёл последний официальный матч в феврале 2022 года, уступив Федерико Дельбонису на турнире в Буэнос-Айресе.

За свою карьеру Хуан-Мартин выиграл 22 титула ATP, был третьей ракеткой мира. Главное достижение дель Потро – победа на US Open – 2009, где в решающих стадиях он разобрался с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Кроме того, он дважды завоёвывал медали на Олимпийских играх – бронзу в Лондоне (2012) и серебро в Рио (2016).

Аргентинец вынужденно ушёл из тенниса в 33 года из-за постоянных травм колена. Дель Потро пришлось сделать восемь операций, причём четыре из них он перенёс с 2019-го. Проблемы с коленом у дель Потро настолько серьёзные, что не отпускают его даже после ухода из тенниса.

Хуан-Мартин дель Потро попрощался с профессиональным теннисом в 2022 году Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Хотя Хуан-Мартин собирался вернуться после того самого матча с Дельбонисом в Буэнос-Айресе, а повешенная на сетку бандана была в большей степени символическим жестом. Об этом он признался в видео, которое опубликовал в соцсетях в преддверии прощального выставочного матча с Новаком Джоковичем

«Никто этого не знал, но на следующий день после матча с Федерико Дельбонисом в Буэнос-Айресе в 2022-м я полетел в Швейцарию и перенёс пятую операцию на колене. С тех пор я больше никому не сообщал об операциях, потому что на пресс-конференции перед встречей с Федерико нашёл умиротворение, когда сказал, что, наверное, это будет мой последний матч. Меня перестали постоянно спрашивать, когда я вернусь. Весь процесс проходил в секрете, и, если бы всё сработало, я бы объявил о возвращении. Я провёл два месяца в деревне рядом с Базелем, пытался восстановиться – и у меня не получилось. После двух с половиной месяцев я перенёс шестую операцию. Вернулся в США. Снова реабилитация, больше 100 уколов в разные места.

Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь после того матча с Федерико. Когда в июне 2019-го перенёс операцию, врач сказал, что я вернусь через три месяца. Я даже заявился на турниры в залах в конце сезона. Но с тех пор я не могу без боли подняться по лестнице. Мне больно водить машину. Мне постоянно больно, когда я сплю. Это бесконечный кошмар. Я по-прежнему каждый день ищу решение. Всё началось с той первой операции. Меня пробивает на эмоции каждый раз, когда я о ней думаю. Я чувствую себя ужасно. Мой быт строится не так, как я хотел бы. Я не могу играть в футбол, не могу играть в падел. Это ужасно. У меня отняли возможность заниматься любимым делом – играть в теннис. Бывают моменты, когда у меня уже нет сил. Я же не железный», — сказал дель Потро.

Дель Потро задумывается о протезировании колена, поскольку никакие операции не помогают решить проблему.

«Колено меня победило. Я перенёс восемь операций у врачей со всего мира. Каждый раз, когда мне делали наркоз, я ожидал, что проблема решится – но спустя два-три месяца звонил врачам и говорил, что операция не помогла. Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни. Другие говорят, что я ещё слишком молод. Говорят подождать до 50. Но с 31 года я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, я больше не играл в теннис. Стоит ли терпеть ещё 15 лет такой жизни? Это ужасно. Надеюсь, однажды это кончится. Потому что я хочу снова жить без боли», — заявил дель Потро.

Хуан-Мартин найдёт в себе силы выйти на прощальный матч с Джоковичем, который состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе. В туре они встречались 20 раз, счёт – 16:4 в пользу серба.

«Я сел на диету, сбрасываю вес, тренируюсь. Хочу подойти к этому матчу в наилучшей возможной форме. Это матч, чтобы попрощаться. Джокович был очень великодушен, приняв моё приглашение. Хочу подарить ему всю возможную любовь. Если хотя бы один, два или три часа я смогу быть в покое и счастье на теннисном корте, это будет прекрасно», — сказал аргентинец.

Встреча получила название «Последнее испытание», что действительно во многом соответствует текущему состоянию дель Потро.

Вывеска прощального матча Хуан-Мартина дель Потро с Новаком Джоковичем Фото: Из личного архива Хуан-Мартина дель Потро

Дель Потро и Джокович вместе тренировались перед US Open – 2024. В начале года Хуан-Мартин даже выражал намерения сыграть на знаковом для себя турнире «Большого шлема», но всё-таки это была слишком самонадеянная попытка вернуться в игру.

Нынешний максимум дель Потро – выставочные матчи. Последний из них он провёл как раз перед US Open. Хуан-Мартин вместе с легендарной соотечественницей Габриэлой Сабатини победил Энди Роддика и Каролину Возняцки со счётом 11:9.

Хуан-Мартин дель Потро и Габриэла Сабатини на выставочном матче во время US Open Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сейчас дель Потро 36 лет. Он младше Джоковича (37) и Рафаэля Надаля (38), который недавно завершил карьеру на Кубке Дэвиса. Теоретически Хуан-Мартин ещё мог бы играть, если бы не травмы. Проблемы с коленом – главная трудность для него прямо сейчас.

После ухода из профессионального тенниса Дель Потро отлично обустроил свою жизнь. Аргентинец заработал $ 25,9 млн призовых за карьеру. У него есть действующие спонсорские контракты с брендами Wilson, Nike, Luxilon, Peugeot, Rolex и другими, которые он активно рекламирует в соцсетях. Хуан-Мартин также счастлив в отношениях с Габриэлой Сабатини, несмотря на 18 лет разницы в возрасте. Осталось лишь устранить физическую боль в колене. Протезирование – не самая приятная процедура, но, возможно, в случае дель Потро это лучший вариант из возможных.