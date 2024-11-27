«Тяжело выигрывать только за счёт менталки». Разговор с одним из первых тренеров Медведева

В теннисе есть много важных людей, которые остаются за кадром. Например, детские тренеры успешных спортсменов и наставники перспективной молодёжи. Один из таких специалистов – Иван Приданкин. Он работал с Даниилом Медведевым, когда тому было 12-18 лет, а теперь тренирует юношескую сборную страны и свою 19-летнюю дочь Елену, которая пробилась в топ-200 рейтинга WTA и уже одержала дебютную победу на уровне основной сетки.

«Чемпионат» поговорил с Иваном о том, почему тот болеет против Синнера, что нужно сделать Медведеву для сохранения своего места в топе и как родителям не вмешиваться в тренировочный процесс детей.

Научился на опыте Сафиных и теперь тренирует свою дочь

— Как вам удаётся разделять роль отца и роль тренера? Что в этом помогает?

— Наверное, опыт. Когда я закончил играть и начал работать – сотрудничал с семьёй Сафиных, точнее, с Динарой. Видел их отношения между собой, все недостатки. Как мама совмещала тренерскую деятельность и как это было тяжело.

Так что помогают опыт и терпение, потому что хочется и папой побыть, и тренировать качественно. Сложно совмещать, но реально. Хотя бывали мысли: «Может, стоит Лене попробовать поработать с другим тренером? Не с мамой и не с папой». Посещало такое, но мы с супругой сейчас просто не видим человека, которому могли бы доверить эту работу и кто мог бы выполнять её лучше, чем мы.

Периодически Лена ездит на «Спартак» и тренируется с девочками, которых тренирует Анастасия Мыскина. Настя где-то тоже делится своим опытом, и Лене такие занятия точно идут на пользу.

Иван Приданкин и Елена Приданкина Фото: из личного архива Ивана Приданкина

— Лена рассказала, что у неё ещё есть младший восьмилетний брат. Он тоже занимается теннисом?

— Да, занимается пока на любительском уровне. В следующем году попробует уже играть свои первые турниры.

— Тренируете его тоже вы?

— В большей степени им занимается Аня, моя жена. Я где-то, бывает, тоже тренировки провожу с ним.

— Кого-то сейчас тренируете индивидуально, кроме Лены?

— Я и Лену-то индивидуально особо не тренирую. У нас есть команда игроков хорошего уровня, в основном члены сборной, и вот Лена тренируется вместе со всеми. Индивидуально бывает, конечно, когда на турниры выезжаешь. А так нечасто удаётся отдельные какие-то с дочкой тренировки проводить.

Какую роль должен занимать родитель в тренировочном процессе ребёнка

— Вы сейчас тренируете юношескую сборную? Кого можете из ребят – кроме своей дочки – выделить как перспективных игроков.

— Да, тренирую. У мальчиков это сложный вопрос. Важно смотреть в динамике, в росте. В какой момент может возникнуть затык или прорыв в развитии – никто не знает. Бывают ребята, которые не показывали чего-то выдающегося в юниорском теннисе, а потом как в 19-20 лет начали резко идти вверх в плане уровня игры. А случается и наоборот.

Если называть какие-то фамилии… В целом сейчас, если судить по рейтингу, есть Ярик Дёмин, финалист юниорского Уимблдона. Он работает с профессиональной командой в Испании, с ним качественно занимаются, но тоже сложно сейчас что-то сказать. Он, попав во взрослый теннис, не может проявить себя так, как хотелось и как ожидалось.

— Есть ли сейчас возможность молодым игрокам добиться высоких результатов, тренируясь только в России?

— Время покажет и ответит на этот вопрос: через пять-семь лет будет ясно. Потому что поколение Дани Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Ромы Сафиуллина выходило на топ-уровень в другое время. Тогда легче было передвигаться по миру, а логистика имеет очень большое значение. Сейчас нашим ребятам в этом плане тяжело. Тренировочный процесс, конечно, можно организовать и в России, но им одним сыт не будешь.

Иван Приданкин с Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым Фото: из личного архива Ивана Приданкина

— Какой совет можете дать родителям юных теннисистов с точки зрения опыта тренера и отца? Очень часто родители хотят быть внутри тренировочного процесса. Как соблюдать баланс, чтобы не помешать и при этом помочь? Почему плохо, когда родители вмешивается?

— Тут нужно делить на две части то, что должен делать родитель, если он сам не теннисист и не игрок. Родитель точно должен участвовать в процессе и быть погружённым практически полностью в теннис, но не в тренировки, не в технику, не в тактику. Он должен быть погружён в выстраивание логистики, моральную поддержку при неудачах. Родитель должен быть знатоком тенниса, однако в своём амплуа. Больше как менеджер.

При этом важно найти такого тренера, к которому есть доверие как у ребёнка, так и у родителя. Чтобы сложился треугольник, на верхушке которого – ученик, ребёнок, а внизу по углам – тренер и родители.

Почему следующий сезон для Медведева будет ещё сложнее

— Пожалуй, самым ярким вашим учеником сейчас остаётся Даниил Медведев. Поддерживаете контакт?

— Да, поддерживаем, хоть и нечасто с ним общаюсь. Созваниваемся раз в полгода, переписываемся чаще. В целом если поздравляю его, то с какими-то крупными успехами. Больше даже общаюсь с его родителями.

Я его тоже какими-то пустыми разговорами не отвлекаю – представляю, насколько огромен его круг общения сейчас. Он идёт на контакт и, даже когда был в Москве, приезжал к нам на корты. В этом плане он уважительно относится ко всем своим бывшим тренерам.

— Как оцениваете этот сезон Даниила? С учётом того, что по статистике и титулам, год оказался для него не самым продуктивным.

— Всё относительно. Не очень продуктивным сезон был в плане титулов, но очков Даня набрал много, успешно выступил на крупных турнирах, год закончил в пятёрке. Если смотреть, кому он проиграл, становится ясно: ему сложно играть с теннисистами топ-уровня. Он достаточно уверенно берёт те матчи, которые должен, однако с лидерами ему было тяжело.

Это объяснимо, и мне кажется, что следующий сезон будет не легче. Даже, может, посложнее. Потому что есть у него проблемы в игровом плане, которые я как тренер не особо знаю, как решить. Как конкурировать с Синнером и Алькарасом? Да и со Зверевым сейчас будет сложнее. И я пока не вижу, как это можно решить. Команда его наверняка ищет пути развития.

Держаться на уровне с 4-го по 10-е место – это наиболее вероятное развитие событий. А выиграть титул «Большого шлема» и подняться в рейтинге на первую или вторую строчку – вопрос. Пока не знаю, чем может удивить Даня.

— Медведев после Итогового признался, что выгорел. Что может помочь топ-игроку в ситуации, когда он приходит и говорит: «Я устал и не знаю, что мне дальше делать»?

— В ментальном плане Даня очень высоко стоит [в ATP-туре]. На мой взгляд, такие его разговоры – это внутреннее осознание того, что технически где-то он имеет только то, что уже у него сформировалось, а за счёт одной менталки ему тяжело конкурировать с игроками, которые обладают более разнообразным арсеналом. И это на него давит.

Если посмотреть его матчи, то он отдаётся в каждом практически на 100%. Бывает, конечно, что он играет в полноги. Но, выходя на корт с лучшими, игре отдаётся полностью. При этом не может всё равно доминировать над ними. Когда выигрывает, нет ощущения, что это победа именно по игре и благодаря идеальной тактике и технике, а не «по мозгам» и уловкам по ходу матча.

— Какой, на ваш взгляд, главный секрет успеха Даниила? Что помогло ему тогда и помогает сейчас, спустя годы? Менталка?

— Он прекрасно видит и чувствует соперника, понимает все его слабые стороны – где-то интуитивно, где-то за счёт головы. Трезво оценивает свои возможности, максимально рационально относится к своему делу. И да, я считаю, что он интеллектуально один из самых удивительных игроков. Имея в кармане пять рублей, тогда как у соперника 100 рублей, он может всё равно выиграть этот аукцион.

— Медведев говорил, что планирует что-то менять в инвентаре для улучшения результатов. Как считаете, что это может быть?

— За счёт инвентаря можно добавить 5% к своей игре. Это всё равно только дополнение к тактическим и техническим изменениям.

У Дани, на мой взгляд, в последнее время сильно страдает приём. Возможно, изменение в инвентаре связано с тем, чтобы улучшить именно этот элемент игры. Но, опять же, можно улучшить приём, однако это скажется на подаче. Это тонкая работа, могу тут только догадываться, как и все. Однако волшебного инвентаря не бывает.

Даниил Медведев с Еленой и Иваном Приданкиными Фото: из личного архива Ивана Приданкина

За какими игроками в ATP интересно наблюдать

— За кого болеете, кроме Медведева? Кто нравится из действующих игроков?

— Нравится, как играет Синнер, но за него не болею. Болею почти всегда против (смеётся). Хочется видеть борьбу, чтобы кто-то конкурировал с ним.

Нет каких-то конкретных любимых игроков, но неожиданно понравился Зверев, за которого никогда не болел. Становится интереснее смотреть, когда он развивается, улучшает свою игру. Мне нравится, когда игрок обладал одним арсеналом, а потом вижу его через полгода, и у него уже появляется что-то новое в игре. Вот это интересно.

На Итоговом мне Рууд понравился, за ним никогда не следил, и мне он казался очень серым игроком. Тем не менее на этом турнире он меня заинтересовал.

— После ухода Федерера и Надаля в мужском теннисе все ждут появления новой «Большой тройки», в которую пока можно точно включить только Синнера и Карлоса Алькараса. Кого видите третьим в их компании?

— На данный момент затрудняюсь ответить, потому что нет времени сидеть и смотреть турниры. За крупными соревнованиями только наблюдаю, но многих игроков не знаю. Видел пару матчей Артюра Фиса, однако полноценного какого-то мнения не сложил о нём. Махача знаю, Меншика. Всё может быть, но я лично никакой их динамики не вижу, кроме как по рейтингу. Так что не могу сказать, насколько они смогут через год-два вырасти.