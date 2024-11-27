Лучшая теннисистка России – Дарья Касаткина! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2024 года

Продолжаем наш проект! Распределяем топовых теннисисток нашей страны в соответствии с результатами на заключительном отрезке года.

В начале апреля мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России Даниила Медведева. В начале июня вышла вторая часть, и там победители полностью поменялись — ими стали Мирра Андреева и Андрей Рублёв. В третьем квартале первенствовали тот же Рублёв и Диана Шнайдер. Накануне мы рассказали о победителе четвёртого квартала среди мужчин Карене Хачанове. Сейчас пора представить наш рейтинг среди женщин за заключительный отрезок сезона-2024.

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять отрезки, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершился после «Ролан Гаррос», третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале было по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три осенних месяца.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

Теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, а ниже рассказываем, что обозначают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, попавшие в топ-20 — девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге не несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф Бронза 1/2 1/4 (третья в группе на Итоговом) Четвёртый круг (четвёртая в группе на Итоговом) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящими в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за успех в матчах с теннисистками из топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 оценивается в пять баллов, а над представительницей топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём если у кого-то из них суммы получаются одинаковыми, то выше располагается та из них, что выше в последнем рейтинге WTA.

Рейтинг Р. бонус Т+ф Топ-5 Топ-10 Топ-20 Топ-30 Топ-40 Топ-50 Сумма 1 Касаткина 10 1 6 0 0 12 0 2 1 32 2 М. Андреева 9 1 3 0 0 8 3 0 1 25 3 Шнайдер 9 0 5 0 0 4 3 2 1 24 4 Александрова 8 1 1 0 0 4 0 0 0 14 5 Рахимова 4 4 1 0 0 4 0 0 0 13 6 Э. Андреева 4 1 0 0 0 4 0 4 0 13 7 Калинская 9 0 0 0 0 0 0 0 2 11 8 Самсонова 8 0 1 0 0 0 0 0 1 10 9 Потапова 7 0 0 0 0 0 3 0 0 10 10 В. Кудерметова 3 0 1 0 0 4 0 0 2 10 11 Блинкова 3 1 0 0 5 0 0 0 0 9 12 Павлюченкова 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 П. Кудерметова 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

10-е место. Вероника Кудерметова – 10 баллов

Вероника Кудерметова заметно упала в рейтинге WTA за минувший квартал — из топ-50 в топ-80. Тем не менее осенью у неё были неплохие результаты. На «пятисотнике» в Сеуле Вероника дошла до полуфинала, за что получила бонусный балл в наш зачёт. Кроме того в её активе победы над представительницей топ-20 Людмилой Самсоновой, а также ещё над двумя теннисистками из топ-50 — Ван Синьюй и Мари Боузковой.

Вероника Кудерметова

76-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 46.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – первый круг

Гвадалахара – второй круг

Сеул – 1/2 финала (1)

Пекин – третий круг

Ухань – второй круг

Осака – первый круг

Токио – первый круг.

Победы/поражения – 6/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Самсонова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Ван Синьюй, Боузкова).

Вероника Кудерметова

9-е место. Анастасия Потапова – 10 баллов

Анастасия Потапова завершила год в топ-40 рейтинга WTA. Осенью она выступила лишь на трёх турнирах — US Open и двух китайских «тысячниках». Особо далеко по сетке она там не продвинулась, но победа над соперницей из топ-30 Лейлой Фернандес позволила россиянке занять девятое место в нашем рейтинге по итогам четвёртого квартала.

Анастасия Потапова

35-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 38.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – третий круг

Пекин – второй круг

Ухань – второй круг.

Победы/поражения – 3/3

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Фернандес)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анастасия Потапова

8-е место. Людмила Самсонова – 10 баллов

Людмила Самсонова неплохо выступила на US Open, дойдя до четвертого круга, за что получила бонусный балл в зачёт нашего рейтинга. Кроме того, россиянка победила представительницу топ-50 Мари Боузкову и в итоге финишировала в нашем рейтинге на восьмом месте.

Людмила Самсонова

27-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 16.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – четвёртый круг (1)

Сеул – второй круг

Пекин – второй круг

Ухань – первый круг.

Победы/поражения – 3/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Боузкова).

Людмила Самсонова

7-е место. Анна Калинская – 11 баллов

Анна Калинская показала лучший в карьере результат на US Open — дошла до третьего круга. Кроме того, 25-летняя теннисистка на азиатских турнирах сумела победить двух соперниц из первой полусотни рейтинга WTA. Отметим, что год Анна завершила в топ-15 — это лучший пока сезон в её карьере.

Анна Калинская

14-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 15.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – третий круг

Пекин – четвёртый круг

Ухань – второй круг

Нинбо – 1/4 финала

Победы/поражения – 7/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Стирнс, Юань Юэ).

Анна Калинская

6-е место. Эрика Андреева – 13 баллов

Старшая сестра Мирры Андреевой Эрика впервые оказалась в десятке нашего рейтинга, причём ворвалась сразу на шестое место. Этому поспособствовало как улучшение места в рейтинге WTA, так и победы над несколькими теннисистками из топ-40. А самым ценным оказался успех в матче с соперницей из первой двадцатки — своей младшей сестрой Миррой на турнире в Ухане.

Эрика Андреева

67-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 75.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – второй круг

Пекин – первый круг

Ухань – третий круг

Осака – первый круг

Гуанчжоу – первый круг.

Победы/поражения – 3/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (М. Андреева)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Юань Юэ, Ястремская)

Топ-50 – 0.

Эрика Андреева

5-е место. Камилла Рахимова – 13 баллов

Камилла Рахимова — ещё одна дебютантка в десятке нашего рейтинга, причём ворвалась она сразу на пятое место. Осенью россиянка рванула из-за пределов первой сотни аж на 64-е место в рейтинге WTA. В этом ей помогли титул на турнире WTA-125К в Гвадалахаре, а также парочка четвертьфиналов. Кроме того, важные очки в зачёт нашего рейтинга Камилла заработала благодаря победе над представительницей топ-20 Викторией Азаренко.

Камилла Рахимова

64-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 104.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – первый круг

Гвадалахара-125 – титул (1)

Гвадалахара – 1/4 финала

Пекин – второй круг

Ухань – второй круг

Нинбо – первый круг

Гуанчжоу – первый круг

Цзюцзян – 1/4 финала.

Победы/поражения – 11/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Азаренко)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Камилла Рахимова

4-е место. Екатерина Александрова – 14 баллов

Победительница нашего рейтинга в первом квартале в середине сезона немного сбавила в результатах, но в концовке их всё же улучшила. Важным для Екатерины был выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане, за что она получила бонусный балл в зачёт нашего рейтинга. Кроме того, в её активе победа над теннисисткой из топ-20 Анной Калинской. Год Александрова завершила в первой тридцатке, что даёт ей право на посев на Australian Open — 2025.

Екатерина Александрова

28-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 31.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – третий круг

Сеул – второй круг

Пекин – второй круг

Ухань – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 6/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Калинская)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Екатерина Александрова

3-е место. Диана Шнайдер – 24 балла

Победительница нашего рейтинга в третьем квартале Диана Шнайдер по-прежнему играет много турниров, периодически добиваясь на них отличных результатов. Так, осенью 20-летняя россиянка завоевала титул в Гонконге, была в полуфиналах Сеула и Токио, а на US Open добралась до четвёртого круга, что для неё пока является лучшим выступлением на ТБШ. Кроме того, в активе Дианы несколько побед над теннисистками из топ-50. Год она завершила в статусе 13-й ракетки мира и второй ракетки России.

Диана Шнайдер

13-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 18.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – четвёртый круг (1)

Сеул – 1/2 финала (1)

Пекин – третий круг

Ухань – первый круг

Нинбо – первый круг

Токио – 1/2 финала (1)

Гонконг – титул (2).

Победы/поражения – 12/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Костюк)

Топ-30 – 1 (Бултер)

Топ-40 – 1 (Фернандес)

Топ-50 – 1 (Томова).

Диана Шнайдер

2-е место. Мирра Андреева – 25 баллов

Блестящий для себя год 17-летняя Мирра Андреева завершила на высокой ноте — в статусе 16-й ракетки мира. Она добралась до финала в Нинбо и четвертьфинала «тысячника» в Пекине. Кроме того, в её активе несколько побед над теннисистками из топ-50, что позволило ей в рейтинге «Чемпионата» в четвёртом квартале стать второй.

Мирра Андреева

16-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 23.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – второй круг

Пекин – 1/4 финала (1)

Ухань – второй круг

Нинбо – финал (2).

Победы/поражения – 9/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Векич, Крейчикова)

Топ-30 – 1 (Мухова)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Линетт).

Мирра Андреева

👑 1-е место. Дарья Касаткина – 32 балла

27-летняя россиянка Дарья Касаткина весь сезон держалась рядом с лидерами рейтинга «Чемпионата», но ни разу не добиралась до первого места. А вот осенью для Дарьи всё сложилось удачно. Она завоевала титул в Нинбо, стала финалисткой Сеула и благодаря серии успешных выступлений вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Успела Касаткина даже выйти в статусе запасной на корт Итогового чемпионата WTA, правда, успехов там не снискала. Тем не менее серия побед над топовыми теннисистками, включая россиянок Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, позволила Дарье Касаткиной стать лучшей теннисисткой России в четвёртом квартале 2024 года по версии «Чемпионата».

Дарья Касаткина

9-я ракетка мира

Рейтинг на 26 августа 2024 года – 13.

Результаты за сентябрь-ноябрь-2024:

US Open – второй круг

Сеул – финал (2)

Пекин – третий круг

Ухань – третий круг

Нинбо – титул (4)

Токио – 1/4 финала

Итоговый – пятое место в группе.

Победы/поражения – 11/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 3 (Шнайдер, Бадоса, М. Андреева)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Путинцева)

Топ-50 – 1 (Синякова).

Дарья Касаткина

Итоги года «Чемпионат» подведёт в декабре.