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События года в теннисе, рейтинг: поражение Медведева на AO, допинг у Синнера, золото ОИ Джоковича, прорыв Мирры и Дианы

Рейтинг событий года в теннисе: прорыв Мирры и Дианы, золото Джоковича, допинг у Синнера
Александр Насонов
Главные события 2024 года в мировом теннисе
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Комментарии
Также в наш список попали поражение Медведева в финале AO и лучший сезон Арины Соболенко.

В профессиональном теннисе наступило межсезонье. 2024-й порадовал россыпью ярких событий: здесь и блистательные выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, и долгожданная победа Новака Джоковича на Олимпиаде. Были моменты и со знаком минус: например, драматичное поражение Даниила Медведева в финале Australian Open или допинг-скандал с участием Янника Синнера. А какое событие действительно достойно называться важнейшим, решаете вы. Свой выбор можете объяснить в комментариях.

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Рейтинг: все победы Медведева, Рублёва, Давыденко и других россиян над Надалем

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». События распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: главные события года в мировом теннисе
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

Серебро Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

То, что Мирра и Диана встанут в пару на Олимпийских играх, изначально не планировалось. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что раньше пары формировала федерация, но теперь из-за приостановки полномочий решали игроки. Андреева и Шнайдер даже не тренировались вместе в паре и впервые оказались по одну сторону корта непосредственно в день дебюта на Играх. И всё сложилось едва ли не идеально! На пути к финалу наши девушки проиграли лишь один сет за четыре матча, оставив позади такие мощные дуэты, как Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес и Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. И лишь в финале опытнейшая Сара Эррани и неутомимая Жасмин Паолини оказались чуть удачливее.

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Диана Шнайдер
Фото: Robert Prange/Getty Images
2 место

Четыре титула Дианы Шнайдер

По количеству трофеев, завоёванных в одиночном разряде, 20-летняя россиянка по итогам сезона-2024 попала в тройку лучших. Прекрасный результат для стремительно прогрессирующей спортсменки! Столько же титулов – четыре – у Арины Соболенко, а Ига Швёнтек пять раз побеждала в финалах. Примечательно, что Шнайдер побеждала на всех покрытиях. Диана выиграла хардовые Хуахин и Гонконг, грунтовый Будапешт, а также стала лучшей на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге на траве — пока это главный титул в её карьере. «Думаю, это связано с разнообразием, которое я могу привнести в игру на разных покрытиях. На каждом из них знаешь, что у тебя есть плюсы и минусы в игре, и нужно просто сделать всё возможное, чтобы получить преимущество», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.

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Энди Маррей, Доминик Тим, Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
3 место

Завершение карьеры Рафаэлем Надалем, Энди Марреем и Домиником Тимом

В этом году из спорта ушли сразу три победителя турниров «Большого шлема». Надаль, из-за травмы пропустивший почти весь сезон-2023, в этом году намеревался блеснуть во время грунтового сезона. Получилось это у Рафы только в Бостаде, где он дошёл до финала. А на «Ролан Гаррос» и на Олимпиаде испанцу не повезло с жеребьёвкой. Там его на ранних стадиях выбили Александр Зверев и Новак Джокович соответственно. Маррей, который в последние годы выступал с металлом в бедре, распрощался с теннисом после «пятисотника» в Лондоне. А Тим, которого также замучили травмы, выиграл в сезоне лишь два матча из 11 и ушёл после Вены.

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Новак Джокович
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Победа Новака Джоковича на Олимпиаде

К золоту, выигранному в Париже, Джокович шёл всю карьеру. Конечно, если бы Олимпиады проводились чаще, серб наверняка хоть однажды, да зацепил бы медаль высшей пробы. Однако Игры проходят раз в четыре года, и если из Пекина-2008 Новак уехал с бронзой, то на последующих трёх Олимпиадах оставался без наград. Дважды он останавливался в шаге от пьедестала. В полуфинале Лондона-2012 его победил Энди Маррей, а в матче за бронзу — Хуан-Мартин дель Потро. В 2021 году в Токио Джоковича не пустили в тройку Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста. А в 2016-м случилось сенсационное поражение от того же дель Потро в первом круге. И лишь в 2024-м Новак собрал всё воедино. Во втором круге он прошёл Рафаэля Надаля, в четвертьфинале — Стефаноса Циципаса, а в финале на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) — дожал Карлоса Алькараса.

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Мирра Андреева
Фото: Getty Images
5 место

Первый титул Мирры Андреевой

В сезоне-2024 прогресс 17-летней Андреевой продолжился. Юная спортсменка не раз радовала болельщиков яркими выступлениями, а на турнире в Яссах добралась до титула, первого в карьере на уровне WTA. По-настоящему серьёзных соперниц ей в сетке не попадалось. Мирра лишь в финале играла с теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга. И победила Элину Аванесян — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ). «Хочу поблагодарить себя за то, что всегда сражалась до конца и не сдавалась, особенно в такой тяжёлой борьбе с Элиной. Спасибо болельщикам за эту неделю, она была удивительной. Уверена, что турнир останется в моём сердце на очень долгое время», — приводит слова Андреевой, сказанные после матча, пресс-служба WTA. Начало положено — ждём от Андреевой-младшей дальнейших успехов в 2025-м.

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Андрей Рублёв
Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images
6 место

Победа Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Мало кто мог предположить, что Рублёв станет лучшим на грунте в столице Испании. Перед турниром у него была серия из четырёх поражений. Россиянин провально закончил хардовый сезон и столь же неудачно начал грунтовый. Однако в Мадриде его словно подменили. Главную сенсацию Андрей подарил в четвертьфинале, одержав волевую победу над Карлосом Алькарасом — 4:6, 6:3, 6:2. Потом он победил Тейлора Фрица, а в финале сломил сопротивление Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. Титул тем ценнее, что Рублёв выступал на фоне проблем со здоровьем. «Слов нет. Если бы вы знали, через что я прошел в последние девять дней… Невозможно было представить, что я завоюю титул. Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые не мог решить. Но нужно отдать должное врачам. Они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть. Никогда не видел таких хороших врачей. Я бы сказал, что это титул, которым горжусь больше всего. Каждый день был почти что мёртвый. Последние три-четыре дня не спал», — сказал он после матча.

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Арина Соболенко
Фото: Getty Images
7 место

Арина Соболенко впервые закончила год лидером рейтинга WTA

Соболенко провела лучший сезон в карьере. Бо́льшую его часть она провела на второй строчке в мировой классификации, в какой-то момент опустилась на третье место, а в октябре вернулась на вершину и больше уже лидерство не отдавала. Белорусская теннисистка выиграла оба хардовых мэйджора (Australian Open и US Open), а также первенствовала на «тысячниках» в Цинциннати и в Ухане. Арина выиграла 80% матчей, в которых принимала участие. Отрыв в 1046 очков от Иги Швёнтек — хорошее подспорье в деле удержания первого места. «Вспоминая невероятный сезон-2024, я безмерно благодарна замечательной команде, которая была со мной на каждом шагу: от борьбы с трудностями до празднования побед и всего того, что между ними. Не терпится узнать, что готовит следующий сезон», — написала спортсменка в социальных сетях.

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Анна Калинская
Фото: Getty Images
8 место

Взлёт Анны Калинской

В начале года Калинская была 80-й ракеткой мира, а закончила сезон на 14-й строчке, при том что незадолго до этого успела побывать 11-й. За год россиянка, вышедшая в четвертьфинал Australian Open, выиграла 33 матча на уровне основных сеток турниров WTA — ровно столько же, сколько за 2022-й и 2023-й в сумме. Количество побед впервые перевалило за 60% и составило 63,5%. Анна впервые в карьере добралась до финала, причём сделала это дважды, на «тысячнике» в Дубае и на «пятисотнике» в Берлине. Трофеев, правда, не завоевала, однако обе титульные встречи проходили в борьбе. В первом случае Калинская уступила Жасмин Паолини — 6:4, 5:7, 5:7, а во втором — Джессике Пегуле — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7). «После травмы поменялся фитнес-тренер. Теперь более грамотно подхожу к восстановлению, и, надеюсь, в дальнейшем всё так и будет. Быть здоровой — задача на этот сезон. Чтобы было меньше отказов во время матчей, чтобы доигрывала и чувствовала себя на корте физически хорошо. Физио тоже поменялся. Более бережно отношусь к выбору команды. Особое внимание уделяю разминке», — говорила Анна в интервью «Чемпионату» в начале сезона.

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Янник Синнер
Фото: Hu Chengwei/Getty Images
9 место

Допинг-скандал с участием Янника Синнера

Сезон-2024 для Синнера можно было бы назвать идеальным, если бы не одно большое но. В августе было объявлено, что итальянец оказался вовлечён в инцидент с допингом и был лишён денег и очков, заработанных на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте, из-за положительного теста на клостебол, запрещённый анаболический стероид, однако легальный и доступный к приобретению в Италии без рецепта. Международное агентство по проверке честности теннисистов (ITIA) установило, что физиотерапевт Янника Джакомо Нальди использовал спрей, содержащий клостебол, для обработки пореза на пальце, а затем стал делать массаж ног и ступней теннисиста без перчаток, что позволило следовым количествам клостебола (менее одной миллиардной доли грамма) попасть в организм спортсмена. ITIA установила «отсутствие вины или халатности» со стороны Синнера, и он избежал дальнейших санкций.

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Янник Синнер
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
10 место

Доминирование Янника Синнера в туре

Синнер провёл какой-то невероятный сезон. Он одержал 73 победы и потерпел всего шесть поражений, завоевав восемь личных титулов: на Australian Open, US Open, трёх «Мастерсах» и двух турнирах ATP-500, а под занавес года — на Итоговом чемпионате ATP. Янник стал вторым теннисистом в Открытой эре после Роджера Федерера в 2005 году, который провёл целый сезон и выигрывал хотя бы один сет в каждом матче. Кроме того, итальянец помог национальной команде снова выиграть Кубок Дэвиса. «Моя цель на данный момент — усвоить всё, что выиграл в этом сезоне. Я не ставил перед собой конкретной задачи выиграть «Большой шлем», стать №1 или что-то в этом роде. В следующем году всё будет так же: всё, что мы сможем выиграть, мы выиграем, а на остальном будем учиться. Думаю, этот менталитет помогал нам на протяжении всего сезона. Мы всегда старались поднять уровень в определённые моменты. Сейчас очень рад. Это очень хороший способ завершить сезон. Много побед, много титулов», — сказал Синнер на пресс-конференции после Кубка Дэвиса.

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Джованни Мпетчи Перрикар
Фото: Shi Tang/Getty Images
11 место

Появление в туре Джованни Мпетчи Перрикара с его суперподачей

21-летний французский теннисист стремительно ворвался в тур. В мае он завоевал титул в Лионе, в июле исполнил 51 эйс в первом круге Уимблдона, а в октябре выиграл «пятисотник» в Базеле. Сейчас Мпетчи Перрикар, пожалуй, лучший подающий в туре. В среднем за матч он исполняет 19,0 эйса, средняя скорость первой подачи составляет космические 217,2 км/ч, а личный рекорд — 244,6 км/ч. При этом теннисист понимает, что другие компоненты игры нуждаются в улучшении. «Должен стать лучше и показать, что у меня есть не только подача. И даже если так, она должна стать ещё лучше. Нужно найти ещё более сильные зоны, быть сильнее. Я не завершённый игрок. Чувствую это, и мой тренер это чувствует», — цитирует его L'Equipe.

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Янник Синнер и Даниил Медведев
Фото: Getty Images
12 место

Поражение Медведева от Синнера в финале Australian Open

Когда Медведев в 2021 году выиграл US Open, казалось, что второй «Шлем» не за горами. Однако пока россиянину не удаётся выиграть все семь матчей ни на одном мэйджоре. С тех пор Даниил трижды выходил в финал ТБШ, но всякий раз терпел неудачу. В финале AO-2024 его победил Янник Синнер, для которого тот титул стал первым на «Шлемах». Обиднейшее поражение, тем более что Медведев выиграл первые два сета, но проиграл следующие три партии — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. «После победы в первых двух партиях я не прекратил играть. Я не совершал грубых ошибок. Просто соперник стал играть лучше тактически. Он воспользовался своим шансом, в отличие от предыдущих оппонентов. В пятом сете я боролся, бежал и старался сделать всё, даже если бы мои ноги отказали. Под конец Янник не выглядел настолько уставшим, как мои предыдущие оппоненты. Я попытался вернуться к той игре, с которой начинал, но у меня не вышло. Поэтому Янник победил и выиграл трофей», — говорил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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Елена Рыбакина с тренером
Фото: Robert Prange/Getty Images
13 место

Расставание Рыбакиной с тренером, который привёл её ко всем успехам

Под руководством Стефано Вукова Елена, в частности, выиграла Уимблдон в 2022 году и вообще вошла в мировую элиту. 2023-й и 2024-й оказались менее успешными в этом смысле, и в преддверии US Open казахстанская спортсменка объявила о прекращении сотрудничества с наставником — не исключено, что по личным причинам. В Нью-Йорке журналисты ожидаемо задавали Рыбакиной вопросы по поводу расставания с тренером. Елена отвечала очень обтекаемо и не раскрывала деталей. А американский журналист Крейг Шапиро сообщил в соцсетях, что хорватский специалист получил дисквалификацию от WTA и что ему запрещено работать в женском туре. Профиль Вукова удалили с официального сайта ассоциации, а его имя убрали из списка лицензированных тренеров.

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