Рейтинг событий года в теннисе: прорыв Мирры и Дианы, золото Джоковича, допинг у Синнера

В профессиональном теннисе наступило межсезонье. 2024-й порадовал россыпью ярких событий: здесь и блистательные выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, и долгожданная победа Новака Джоковича на Олимпиаде. Были моменты и со знаком минус: например, драматичное поражение Даниила Медведева в финале Australian Open или допинг-скандал с участием Янника Синнера. А какое событие действительно достойно называться важнейшим, решаете вы. Свой выбор можете объяснить в комментариях.

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