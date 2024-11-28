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Янник Синнер остался без наград ATP по итогам сезона – теннисный мир удивлён и объясняет это допинг-скандалом

«Защищаются от пиар-катастрофы». Синнера прокатили мимо наград ATP из-за допинг-скандала?
Михаил Георгиев
Синнера прокатили мимо всех наград сезона
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Янник провёл исторически успешный год, но его за это никак не отметят.

На днях ATP объявила претендентов на награды теннисного сезона. Подобные списки всегда выглядят субъективными, но в этот раз теннисная общественность удивилась отсутствию в какой-либо номинации первой ракетки мира Янника Синнера.

Синнер провёл феноменальный сезон – выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), три «Мастерса» (Майами, Цинциннати, Шанхай), Итоговый чемпионат ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной Италии. Синнер одержал победу в 73 матчах при шести поражениях. Причём в каждой проигранной встрече Янник брал хотя бы сет. Таким образом, он стал вторым игроком Открытой эры, выигравшим как минимум одну партию в каждом матче календарного года. Ранее подобное удавалось только Роджеру Федереру в 2005-м. Синнер лидирует в рейтинге ATP с огромным отрывом, опережая вторую ракетку мира Александра Зверева почти на 4000 очков (11 830 против 7915).

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Год назад Синнер был представлен сразу в трёх номинациях. Он претендовал на награду Стефана Эдберга за спортивное поведение, но не получил её (выиграл Карлос Алькарас). Зато Яннику достался приз «Прогресс года», а его тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл были признаны лучшими в своём деле.

За сезон-2024 Синнер сделал ещё один громадный шаг вперёд, а его тренеры с отрывом лидируют по титулам, но их имён нет в списке номинантов. Неужели всё из-за допингового скандала? Сейчас в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассматривается апелляция Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое требует дисквалифицировать итальянца на один-два года за обнаружение в организме клостебола во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Как ожидается, вердикт по делу вынесут в начале 2025-го. Янник уверен в своей невиновности, однако отстранение всё-таки нельзя исключать.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Бывшая девятая ракетка мира Андреа Петкович уверена, что Синнера нет в списке претендентов на награды именно из-за допинг-скандала.

«Я думаю, что функционеры ATP просто защищают себя от ситуации, когда Янник получает награду за спортивное мастерство, Даррен Кэхилл — награду «Тренер года», а затем их дисквалифицируют на пару месяцев. Они не хотят ничего объяснять… Они просто хотят защитить себя от пиар-катастрофы, когда парень, получивший награду за спортивное мастерство, будет дисквалифицирован за употребление допинга», — сказала Петкович в подкасте Ренне Стаббс.

Шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс в том же подкасте выразила мнение, что Синнер должен претендовать как минимум на награду Стефана Эдберга, поскольку образцово ведёт себя на корте и никогда не срывается. А ещё она недоумевает по поводу отсутствия в списке номинантов Даррена Кэхилла, ведь тренеру не запретят работать даже в случае дисквалификации игрока

«Как можно не включать Синнера в список претендентов на награды? Янник — самый милый парень в мире во время игры. Я не знаю более воспитанного и порядочного человека на корте. Вы когда-нибудь видели, чтобы он некорректно вёл себя до всей этой ситуации с допингом? Надеюсь, он получит заслуженную награду Эдберга в следующем году.

Слушайте, в этом сезоне Яннику позволяли играть, а Даррен Кэхилл в любом случае сможет тренировать в будущем. Почему вы исключили их имена из этого списка? Это дичайшая несправедливость. Да, был допинг-скандал, но мотивы ATP очень странные», — сказала Стаббс.

Тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл тоже останутся без наград, несмотря на феноменальный год Янника Синнера

Тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл тоже останутся без наград, несмотря на феноменальный год Янника Синнера

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Известный теннисный журналист Жозе Моргаду удивился игнорированию тренеров Синнера, которые, по сути, не имеют никакого отношения к допинговому делу.

«Отсутствие Кэхилла и Ваньоцци — странный выбор», — написал Моргаду в соцсетях.

Сербский теннисный блогер Pavvy G тоже ошеломлён отсутствием Синнера в списке претендентов на награды, хоть и является другом его конкурента Новака Джоковича.

«То, что Янник Синнер и его тренеры даже не попали в шорт-лист ни одной из наград ATP 2024 года, действительно поражает», — подчеркнул блогер.

Таким образом, Янник Синнер останется без наград ATP по итогам сезона Они достанутся кому-то другому. Победителей начнут объявлять 9 декабря.

  • Камбэк года: Маттео Берреттини, Марин Чилич, Кей Нисикори.
  • Прогресс года: Джек Дрейпер, Томаш Махач, Джованни Мпетчи Перрикар, Алехандро Табило.
  • Новичок года: Якуб Меньшик, Цзюнчэн Шан.
  • Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас, Григор Димитров, Каспер Рууд, Доминик Тим.
  • Тренер года: Ксавье Малисс (Алексей Попырин), Эммануэль Планк (Мпетчи Перрикар), Майкл Расселл (Тейлор Фриц), Брэд Стайн (Томми Пол), Джеймс Тротман (Джек Дрейпер)
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Важно уточнить, что кандидатов в первые четыре номинации выбирали теннисисты ATP-тура, а за пятую голосовали тренеры. То есть игнорирование Синнера и его тренеров фактически является общей позицией их коллег.

Игроки на пресс-конференциях в основном очень дипломатично высказываются о допинг-скандале с участием Янника. Но наверняка значительная часть из них думает примерно так, как 40-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.

«Синнер, очевидно, приносит много денег, а два главных человека в ATP тоже итальянцы – президент Андреа Гауденци и генеральный директор Массимо Кальвелли. Некоторые – например, Симона Халеп – ждали два или три года, а ему разрешили играть. Как личность и игрок Янник замечательный, но никогда не знаешь, что случилось на самом деле», — сказал Грикспор после поражения от Синнера в финале Кубка Дэвиса.

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В любом случае Синнер должен спокойно пережить отсутствие наград ATP в этом году, поскольку они являются формально-поощрительными. Куда более важно выигрывать статусные турниры и получать крупные призовые, с чем у Янника полный порядок. А ещё важно отстоять свою позицию по допинг-делу, чтобы избежать дисквалификации. Возможно, в случае оправдательного вердикта восприятие Синнера изменится, и он будет претендовать на награды ATP уже в следующем году.

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