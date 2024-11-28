Теперь понятно, почему пятикратная чемпионка ТБШ в этом году пропустила всю азиатскую серию турниров.

У экс первой ракетки мира Швёнтек нашли допинг, но она легко отделалась. Почему так вышло

Кто знает, как бы складывалась ситуация в борьбе за звание первой ракетки мира, если бы не неожиданное решение Иги Швёнтек пропустить всю азиатскую серию турниров. После US Open польская теннисистка взяла паузу и вернулась на корт уже на Итоговом чемпионате в Эр-Рияде, где не вышла из группы. А турниры в Сеуле, в Пекине и в Ухане пропустила. Теперь стало ясно почему. Дело вовсе не в травме, как предполагалось ранее.

Что случилось?

Выяснилось, что причиной всему попадание запрещённого вещества в организм спортсменки. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило, что Швёнтек ещё в ранге первой ракетки мира получила одномесячное отстранение, после того как в августе 2024 года проба, взятая вне соревнований, дала положительный результат на запрещённое вещество под названием триметазидин. ITIA установило, что положительный тест был вызван загрязнением безрецептурного препарата мелатонина, произведённого и продаваемого в Польше, который теннисистка принимала на фоне смены часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным. Это выяснилось после бесед со Швёнтек и её окружением, расследований и анализов из двух аккредитованных лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Поскольку упомянутый препарат продаётся в Польше без рецепта, уровень вины теннисистки сочли находящимся на нижней границе диапазона «Незначительная вина или халатность». Поэтому ITIA предложила отстранение на один месяц в качестве санкции, и 27 ноября полька официально признала нарушение антидопинговых правил и приняла санкцию. Она была временно отстранена с 12 сентября по 4 октября и пропустила три турнира — таким образом, остаётся отбыть восемь дней. Кроме того, Швёнтек лишили призовых денег с турнира в Цинциннати, на котором она играла уже после того, как сдала анализ.

У Швёнтек не было терапевтического исключения на триметазидин, и обнаружение его автоматически повлекло обязательное временное отстранение. 22 сентября Ига воспользовалась своим правом на апелляцию. Пока рассматривалась апелляция, теннисистка уведомила трибунал, что проверка обнаружила, что безрецептурный препарат мелатонин, произведённый в Польше, был загрязнен триметазидином и, следовательно, был причиной положительного теста. Председатель независимого трибунала снял временное отстранение 4 октября. Поскольку теннисистка подала апелляцию на временное отстранение в течение 10 дней с момента уведомления и эта апелляция была удовлетворена, изначально эта информация не была публично раскрыта. Время, отбытое в рамках временного отстранения, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, срок дисквалификации Иги закончится 4 декабря.

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Параллели с Янником Синнером, конечно, напрашиваются. Швёнтек в период временного отстранения рассталась с тренером Томашем Викторовским — видимо, наставника сочли виноватым в этом допинг-инциденте. Других причин с ходу придумать не удаётся.

Что сказали ITIA и Швёнтек

«После того как источник триметазидина был установлен, стало ясно, что это крайне необычный случай заражения продукта, который в Польше является регулируемым лекарственным средством. Но продукт не имеет одинакового названия в глобальном масштабе, и тот факт, что он является регулируемым лекарственным средством в одной стране, сам по себе не может быть достаточным для избежания любого уровня ответственности. Если принимать во внимание природу лекарства и все обстоятельства, то нарушение находится на самом нижнем уровне шкалы ответственности», — так прокомментировала ситуацию гендиректор ITIA Карен Мурхауз.

Спустя несколько минут после публикации официальной информации с заявлением выступила и Швёнтек.

«Наконец-то можно говорить… Поэтому я немедленно хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни. За последние 2,5 месяца я подверглась строгому разбирательству ITIA, которое подтвердило мою невиновность. Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещённого вещества, о котором я никогда раньше не слышала, поставил под вопрос всё, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. И мне, и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и беспокойством. Теперь всё было тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что люблю больше всего.

Знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике я делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда в том, что вы останетесь со мной», — написала она на своей странице в социальной сети.

Ига Швёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как отреагировали в теннисном мире

В WTA выразили полную поддержку спортсменке. «WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрировала твёрдую приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот прискорбный инцидент подчёркивает, с какими трудностями сталкиваются спортсмены при использовании лекарств и добавок.

WTA неизменно поддерживает чистый спорт и строгие процессы, которые защищают честность соревнований. Мы также напоминаем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности для проверки безопасности и соответствия всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещённых веществ может иметь серьёзные последствия.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими спортсменами, предоставляя образование и ресурсы, которые позволят им принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте», — говорится в заявлении организации.

А вот сторонние наблюдатели посетовали, что всем этим допинг-делам не помешала бы прозрачность.

«Шокирующие новости, которых никто не ожидал в начале межсезонья. ITIA признало отсутствие значительной вины или халатности, она уже отбыла 22 дня отстранения и должна отбыть ещё только восемь, что, безусловно, важно», — отметили журналисты из Tennis Updates.

«Что ж, теперь мы знаем, почему Швёнтек не играла в Пекине и в Ухане. То, что и Синнер, и Ига были замешаны в подобном в одном сезоне, ещё больше подчёркивает проблемы с прозрачностью всего процесса», — написал в соцсетях журналист Дамиан Куст.

«Янник Синнер «положительный», Ига Швёнтек «положительна», и ничего не происходит. А если 500-я ракетка мира «положительна», его сразу отправляют в расстрельную команду. Всё очень непрозрачно», — заметил журналист Данни Мише.

«Опять нулевая прозрачность...» — посетовал журналист Гаспар Рибейру Ланса.

«Не так уж много прозрачности в этих ситуациях. Как и в случае с Синнером, я надеюсь, что мы будем двигаться дальше и они смогут играть, поскольку теннис будет намного лучше с ними обоими. Но всё это ужасно выглядит для спорта», — подчеркнул журналист Жозе Моргаду.

«Похоже, никто не сомневается, что это был случай заражения… Но уже второй раз за последние сто дней, чёрт возьми, возникают вопросы о процессе, на которые необходимо дать ответы...» — заявил журналист Джон Вертхайм.

«Бан на один месяц — э-э...» — лаконично подытожил канадский теннисист Денис Шаповалов.