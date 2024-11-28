Хачанов, Потапова и Шнайдер снова сразятся за «Трофеи» в Петербурге. Как это будет?

В ближайший уикенд с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге в третий раз пройдёт Международный теннисный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». В условиях бана на проведение официальных соревнований в России «Трофеи» остаются единственным турниром, позволяющим болельщикам вживую увидеть профессиональных теннисистов мирового класса.

«Львы» против «Сфинксов»: представляем команды

В этом году на турнире снова сразятся две команды, названия которых отражают петербургский дух соревнований: «Львы» и «Сфинксы».

За «Львов» сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, серб Душан Лайович, болгарка Виктория Томова и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитаном «Львов» стал россиянин Михаил Южный.

В команду «Сфинксов» вошли россиянка Диана Шнайдер, представители Казахстана Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис и испанец Педро Мартинес. Капитан «Сфинксов» – серб Янко Типсаревич.

В 2023 году триумфатором турнира стала команда «Львов», обыгравшая «Сфинксов» с общим счётом 6:5. Удастся ли последним взять реванш? Узнаем совсем скоро.

Состав участников «Трофеев» действительно впечатляет. Самым высокорейтинговым игроком у женщин является Диана Шнайдер, занимающая сегодня 13-ю строчку рейтинга WTA. 20-летняя россиянка провела лучший сезон в карьере, выиграв четыре титула WTA и серебряную медаль Олимпийских игр в Париже (в паре с Миррой Андреевой). Благодаря успешному сезону Диана справедливо попала в число претендентов на ежегодную премию WTA в номинации «Прогресс года».

Среди мужчин самое высокое место в мировом рейтинге занимает Карен Хачанов (19-я строчка рейтинга ATP). Россиянин провёл сложный сезон с обидными и неожиданными поражениями на турнирах «Большого шлема», но выдал невероятно результативную концовку года. На заключительном отрезке сезона Хачанов выиграл титул в Алма-Ате, затем стал финалистом «пятисотника» в Вене и наконец дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

Болельщики Петербурга всегда по-особенному ждут встречи с Александром Бубликом. Один из главных шоуменов ATP-тура каждый год приезжает в родной город показать уникальный теннис перед домашними трибунами.

Организаторы до последнего держали несколько игроков в тайне. Секретными участниками оказались испанец Роберто Баутиста-Агут и австралиец Танаси Коккинакис. Баутиста-Агут, занимающий сегодня 51-ю строчку мирового рейтинга, уже участвовал в «Трофеях Северной Пальмиры» и четырежды играл в полуфиналах St. Petersburg Open. В этом сезоне испанец завоевал титул на турнире ATP-250 в Антверпене.

77-й номер рейтинга ATP Танаси Коккинакис стал первым представителем Австралии на петербургском командном турнире. Победитель Australian Open 2022 года в парном разряде (в паре с Ником Кирьосом) и полуфиналист только что завершившегося Кубка Дэвиса — 2024 выглядит отличным усилением для «Сфинксов». Свой первый матч в Петербурге Коккинакис проведёт против Карена Хачанова в субботу 30 ноября.

К сожалению для организаторов и зрителей, из обоймы выпал нидерландец Таллон Грикспор. Игрок должен был сыграть за команду «Сфинксов», но получил травму в финальном матче Кубка Дэвиса с Янником Синнером. Экстренно заменить Грикспора согласился испанец Педро Мартинес, занимающий 41-е место в рейтинге ATP и являющийся сегодня второй ракеткой Испании. Мартинес уже участвовал в «Трофеях Северной Пальмиры» в 2022 году, когда его напарницей на корте была россиянка Анастасия Гасанова, а капитаном команды – Анастасия Мыскина.

В стартовый день турнира зрители увидят матч легенд российского и мирового тенниса. Анастасия Мыскина и Николай Давыденко сыграют с Еленой Весниной и Мансуром Бахрами. Французский ветеран Бахрами получил всемирное признание как изобретатель «акробатического тенниса». Можно не сомневаться, что на матче легенд болельщики увидят особенное шоу.

Новый регламент под девизом «Каждый гейм важен»

Генеральный директор компании-организатора «Формула теннис-хоккей» Наталия Камельзон накануне старта «Трофеев Северной Пальмиры» рассказала об обновлённой концепции соревнований.

«Мы, когда готовили этот турнир, изучили все новые форматы, что предлагают ATP, WTA и USTA, и решили сделать наши матчи более эмоциональными, заставить игроков бороться за каждый мяч и за каждый гейм, более того чтобы они сражались не только за себя, но и за свою команду. Ведь общий счёт в противостоянии двух сборных зависит от каждого», – отметила Наталия Александровна.

Каждая из команд состоит из пяти человек: капитана, легенды тенниса, трёх игроков ATP и двух игроков WTA. Матч будет состоять из трёх 20-минутных партий. Каждый сет ограничен по времени, следовательно, победитель поединка определится по наибольшему количеству выигранных геймов за три партии. Важно, что каждый гейм идёт в общекомандный зачёт.

Если до окончания сета остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше – партия считается завершённой. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда для определения победителя поединка сыграют решающий гейм.

Каждый матч будет длиться ровно один час – непривычная история для игроков и теннисных болельщиков. Однако для пробы такого формата есть очевидная причина. Чётко ограниченные по времени матчи легче показать по ТВ. «На этот раз мы решили поэкспериментировать с форматом и сделали то, что давно просит телевидение – вписать теннис во временные рамки. Так как это выставочный формат, мы можем себе такое позволить. Уверены, что это заставит по-новому самих спортсменов распределять силы в матче и выстраивать стратегию, а для зрителей это значит лишь, что будет больше эмоций на корте и интересных розыгрышей», – рассказала Наталия Камельзон.

Ещё одно новшество этого года – это возможность для зрителей войти в зал в любое время матча, не дожидаясь переходов игроков или завершения партий, как это принято в теннисе. Объяснение такому слому традиций простое: если болельщик будет ждать за пределами «чаши» перехода игроков, он рискует пропустить всю партию, а может быть, и целый матч. Организаторы надеются на понимание со стороны спортсменов к такому «послаблению» для зрителей и верят, что на трибуны придут болельщики, знающие правила хорошего тона в теннисе.

Елена Веснина прощается с теннисом

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, экс первая ракетка мира в паре и трёхкратная обладательница трофеев «Большого шлема» сыграет в Санкт-Петербурге прощальный матч. 22 ноября Елена Веснина официально объявила о завершении карьеры. Прощаясь с теннисом и с болельщиками, россиянка написала большой пост в соцсетях: «Путь длиною в 30 лет пройден. Пишу эти слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой. Теннис – самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше».

29-го ноября, в первый день командного турнира, Елена Веснина сыграет в матче легенд вместе с Анастасией Мыскиной, Николаем Давыденко и Мансуром Бахрами. Матч откроет стартовый день соревнований и станет последним в карьере нашей прославленной теннисистки. Елена приглашает болельщиков разделить этот эмоциональный момент вместе с ней. «Хотела бы попрощаться с болельщиками, зрителями и коллегами именно на корте. Буду очень рада вас там увидеть».

Руководства ATP и WTA не препятствовали проведению турнира?

Многие задаются вопросом, не боятся ли теннисисты приезжать сегодня на турнир в Россию. Организаторы соревнований заверяют: никаких ограничений и угроз в адрес спортсменов от теннисных чиновников не было. Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев на пресс-конференции, приуроченной к старту соревнований, отметил: «Я в контакте с руководством [ATP и WTA]. Не секрет, что к ним были обращения, мол, «давайте закроем», «изолируем». Хочу отметить, что здесь здравый смысл ITF, ATP и WTA возобладал, что ещё раз показывает, что у нас есть перспектива вернуться, что спорт вне политики».

«Трофеи» проводят третий год подряд, и, как мы видим, за это время действительно ни один российский или иностранный игрок не подвергся каким-либо санкциям за участие в петербургской «выставке». Каждый год турнир принимает как уже опытных, так и новых участников.

Мастер-классы для детей из разных городов России

Проведение международного теннисного турнира – заметное событие не только для болельщиков, но, конечно же, и для тех, кто мечтает сделать теннис своей профессией. Организаторы «Трофеев Северной Пальмиры» пригласили несколько десятков детей, профессионально занимающихся теннисом в России, посетить соревнования и поучаствовать в мастер-классах от игроков про-туров. 30 ноября также состоится детский матч с легендами тенниса. Наталия Камельзон сообщила, что в мастер-классах примут участие дети 8-13 лет из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Курска и Казани.

Программа для зрителей. Максимальная открытость

Просмотр матчей со звёздами тенниса – главное, но далеко не единственное развлечение для зрителей «Трофеев Северной Пальмиры». Гости КСК «Арены» смогут поучаствовать в различных активностях «вне корта»: побороться за памятные призы в конкурсах, самому сыграть в теннис на мини-корте и, конечно же, взять автограф у любимого спортсмена. Кроме того, зрителям предлагают приходить на открытые пресс-конференции игроков, что доступно далеко не на каждом турнире. Организаторы также обещают погружение в красивый футуристичный мир во время шоу на церемонии закрытия.

А что предлагают игрокам?

Спортсменам тоже не дадут заскучать в Санкт-Петербурге. В 2023 году участникам командного турнира повезло: во время проведения «Трофеев» на соседней «Газпром Арене» состоялся большой концерт Басты. Всем теннисистам предоставили бесплатные билеты на мероприятие. Конечно, особенно такому подарку радовались российские игроки. Карен Хачанов отмечал, что всегда мечтал сходить на Басту, но из-за тяжёлого календаря это было невозможно. Поход на концерт во время поездки в Санкт-Петербург стал для Карена лучшим бонусом за участие в «Трофеях Северной Пальмиры» – 2023.

В этом году на концерт сходить не получится, но организаторы обещали показать игрокам Лахта-центр и Эрмитаж. При этом важно понимать, что, несмотря на выставочный формат турнира, многие игроки предпочитают не отвлекаться от работы и свободное от тренировок время посвятить отдыху в отеле. Участие в российском выставочном турнире для многих теннисистов станет началом подготовки к новому сезону, который стартует уже совсем скоро.