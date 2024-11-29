«Наш спорт испорчен». Мир тенниса бурлит после уличения Швёнтек в употреблении допинга

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек сдала положительный допинг-тест на триметазидин 12 августа 2024 года. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) после проведения независимой экспертизы признало факт нарушения антидопинговых правил.

В произошедшем не увидели значительной вины или халатности теннисистки. Наказание было довольно щадящим – дисквалификация на месяц. Ига пропустила осенние турниры в Сеуле, Пекине и Ухане. Кроме того, её лишили призовых за «тысячник» в Цинциннати, который проходил почти сразу после сдачи положительного теста.

Ещё не завершился допинг-скандал с первой ракеткой мира у мужчин Янником Синнером, которого ВАДА требует дисквалифицировать на год-два за употребление клостебола. Теперь появилось «дело Швёнтек». Их общая черта – про обнаружение допинга сообщили через несколько месяцев после положительного теста, а изначальное наказание для звёздных игроков было довольно щадящим. Даже сама Ига называет свою дисквалификацию «символической». Формально ей осталось отбыть ещё около недели бана во внесоревновательный период.

«Теперь дело подходит к концу, на меня наложено символическое отстранение в один месяц: 22 дня позади, осталось ещё восемь. Я смогу начать следующий сезон с чистого листа и сосредоточиться на том, чем занималась всегда – на игре в теннис», — написала Швёнтек в соцсетях.

Ига Швёнтек Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисный мир очень бурно обсуждал допинг-скандал со Швёнтек. Немало возмущения вызвало именно слабое наказание польской спортсменки. В основном на это указывали игроки с низким рейтингом, которые за подобные проступки получают длительную дисквалификацию. Особенно недовольной была 1094-я ракетка мира из Великобритании Тара Мур, отбывшая 19-месячный бан из-за загрязненного стероидами мяса.

«Я взяла отпуск на 19 месяцев, так как мне пришлось «поменять команду» (Швёнтек пропускала азиатскую серию под предлогом смены тренера, хотя бо́льшую часть того периода была отстранена. — Прим. «Чемпионата»).

Давайте не будем забывать, что мой тест также был заражён и ещё два человека также сдали положительные тесты, но ITIA обжалует моё дело. Почему никто всерьёз не рассматривает проблему коррупции в организациях, которые нами управляют?

То есть она должна была быть отстранена до 4 декабря, но на прошлой неделе сыграла в Кубке Билли Джин Кинг? Как ей разрешили сыграть во время дисквалификации??? Кто-нибудь объясните мне, потому что я теряю рассудок» — эмоционально высказалась Мур.

133-я ракетка мира из Германии Ева Лис вспомнила случай Мур, выражая своё недовольство по поводу наказания Швёнтек. Её поддержала чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушева, ныне занимающая 39-е место в рейтинге WTA, репостнув запись на свою страницу.

«Что насчёт игроков, которые съели заражённое мясо в Южной Америке? Почему Тара Мур не была дисквалифицирована лишь на один месяц? Я постепенно начинаю приходить к выводу, что не все проходят этот процесс в равных условиях. Есть много игроков с более низким рейтингом, к которым не относятся так же, как к игрокам с более высоким [рейтингом]. Я не говорю, что кто-то невиновен, я говорю, что все заслуживают равных прав», — отметила Лис.

Ева Лис и Ига Швёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

56-я ракетка мира Денис Шаповалов ранее критично высказывался о наказании Синнера и не стал сдерживаться в отношении вердикта по делу Швёнтек.

«Один месяц дисквалификации… Поэтому несправедливо, что Симона Халеп и другие получили за подобное безумно долгие отстранения. Я рад, что ситуация меняется, потому что допинговые правила несправедливы. Но парни вроде Микаэля Имера всё ещё отбывают дисквалификации, хотя он даже не сдал ни одного положительного теста», — заявил Шаповалов.

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников указал на проблемы современного тенниса с допингом.

«Иногда задаюсь вопросом: «Почему, чёрт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы я мог вместо 170 матчей в год играть, может быть, все 300?» То, что сейчас происходит с теннисом — настоящий позор», — написал Кафельников в соцсетях.

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер обошёлся без лишних слов для комментариев.

«Ух ты», — отметил Беккер.

Теннисный скандалист Ник Кирьос в своём первом комментарии тоже был лаконичен.

«Наш спорт испорчен», — написал Кирьос, который наверняка ещё на раз выскажется о деле Швёнтек.

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц обвинил теннисную общественность в предвзятости из-за разного отношения к допинг-делам тех или иных игроков.

«Что сводит меня с ума в таких ситуациях, так это не сами дела, а реакция в соцсетях. Мы не знаем всех подробностей, поэтому я против домыслов. Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю безумной предвзятости теннисной общественности. Люди поддержат любую историю, продвигающую повестку, которую им хочется продвинуть. Если соперник любимого игрока сдает положительный тест, люди постоянно называют его мошенником, допингистом, позором. А если, наоборот, любимчик, то: «Он невиновен, ноль вопросов». Неужели вы не в состоянии преодолеть предвзятость и составить обоснованное объективное мнение? Даже если вы как игрок докажете, что невиновны (я не говорю, что в каком-то случае это так или не так), люди, которые поддерживают ваших соперников или предвзято к вам относятся, всегда будут слепо настаивать на том, что вы мошенник. Мне грустно за всех действительно невиновных игроков, которым приходится через это проходить», — написал Фриц.

Тейлор Фриц Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Легенда румынского тенниса Илие Настасе видит проблему в национальностях спортсменов.

«Есть разница. Такая маленькая дисквалификация Швёнтек была из-за того, что это Польша. Вот и всего один месяц. Румыния — страна третьего мира, а Польша — хорошая страна, мировой лидер. Так что в итоге у них не было проигравших, как у нас. Поэтому так вышло с Симоной Халеп, она не играла почти два года. Это отвратительно. Вот так. Вот и вся разница», — сказал Настасе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила случай Швёнтек со случаем Камилы Валиевой. В январе 2024 года за тот же самый найденный в организме триметазидин российская фигуристка была отстранена на четыре года и лишена всех наград.

«Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У этих антидопинговых организаций нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим – на четыре года. Не любят они нашу страну. Это несправедливое отношение к нам. Непонятно, как с такой несправедливостью бороться, но бороться надо. Надо писать, кричать, делать что угодно», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Швёнтек получила поддержку со стороны WTA и исполнительного директора Ассоциации игроков PTPA Ахмада Нассара, но в основном первые комментарии в её адрес являются критическими. У Янника Синнера было примерно так же, однако игроки из топ-10 или рядом с ним предпочитают более мягкую риторику. Можно предположить, что Швёнтек выдержала главную волну негатива, а дальше высказывания о ней смягчатся. Хотя какое-то время допинг-скандал неизменно будет упоминаться при обсуждении её выступлений на корте.