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Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Даниил Медведев отлично проводит время после завершения сезона. Вместе с экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом теннисист сходил на встречу Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой» (2:3).
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Российская банда
Российская банда
Медведев и Квят пришли на матч, чтобы поболеть за «Монако». В составе монегасков выступает российский футболист Александр Головин.
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
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