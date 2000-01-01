Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото

Даниил Медведев отлично проводит время после завершения сезона. Вместе с экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом теннисист сходил на встречу Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой» (2:3).