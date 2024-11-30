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Призовые теннисисток в сезоне WTA 2024: сколько заработали Мирра Андреева, Касаткина, Калинская, Шнайдер, Соболенко

17-летняя Мирра Андреева заработала почти $ 2 млн: все призовые топ-теннисисток в 2024-м
Александр Насонов
Призовые теннисисток в сезоне WTA — 2024
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В первой двадцатке оказались сразу три россиянки. А возглавила список Арина Соболенко.

Межсезонье — подходящее время для того, чтобы оценить заработки ведущих теннисистов и теннисисток. WTA, как обычно, с точностью до доллара США подсчитывает призовые, причитающиеся спортсменкам за выступления на официальных турнирах. По итогам сезона-2024 в топ-20 попали сразу три россиянки. И лучшей из них оказалась 17-летняя Мирра Андреева, которая вплотную подобралась к отметке в $ 2 млн.

Главный денежный приз россиянка взяла на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Там Андреева-младшая заработала € 650 тыс., что по текущему курсу составляет около $ 686 тыс. 1/8 финала Australian Open принесла ей 375 тыс. австралийских долларов (чуть более $ 248 тыс.), за выход в 1/4 финала «тысячника» в Ухане Мирра получила $ 185 тыс., а за четвертьфинал турнира той же категории в Мадриде — почти € 162 тыс. (почти $ 171 тыс.).

Мирра Андреева на Australian Open — 2024

Мирра Андреева на Australian Open — 2024

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

По общей сумме призовых, заработанных за выступления в одиночном разряде, юная россиянка заняла третье место среди соотечественниц, пропустив Дарью Касаткину и Анну Калинскую. Однако довольно регулярные выступления в парном разряде принесли Андреевой ещё $ 159 740, что позволило ей обойти Касаткину и Калинскую в сводной таблице. Всего за год Мирра заработала $ 1 924 659 и заняла 17-е место среди всех теннисисток.

Как юная звёздочка распоряжается такими средствами? По словам Андреевой-младшей, всеми деньгами распоряжается её папа. «У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается. Понятно, очень много расходов идут на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится», — говорила Мирра в интервью «Чемпионату» ранее в ноябре.

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Касаткина в этом сезоне не очень удачно играла на «Шлемах». Её лучшим результатом стал выход в третий круг Уимблдона, а на других мэйджорах Дарья неизменно выбывала во втором круге. Однако большое количество турниров (24) вывело её на первое место в таблице, учитывающей заработки россиянок в одиночном разряде — $ 1 905 676. Забавно при этом, что самую крупную сумму за отдельно взятый турнир первая ракетка России заработала на Итоговом чемпионате. Там Касаткина выступала в качестве запасной и провела всего один матч, который проиграла Иге Швёнтек со счётом 1:6, 0:6. И заработала за это $ 225 тыс.! Ещё чуть более $ 13 тыс. Дарья заработала за выход в полуфинал в парном разряде в Брисбене, и её итоговый показатель за 2024 год составил $ 1 918 726.

«Мы хотим, чтобы призовые увеличивались. Это абсолютно нормально. Ненормально, когда ты уже очень много лет получаешь одни и те же деньги. Цены повсюду растут, а ты такой: да мне нормально, мне больше не надо. Я считаю нормальным, когда ты хочешь лучше, работаешь и хочешь, чтобы тебе больше платили. Особенно когда ты знаешь, что такая возможность есть», — говорила Касаткина в подкасте «Что там в туре?» в 2023 году.

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Наконец, третьей и последней представительницей России в топ-20 стала Анна Калинская. Теннисистка блеснула на Australian Open, где дошла до четвертьфинала, что принесло ей 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 397 тыс.). Неплохую сумму заработала она и в Дубае. За выход в финал «тысячника» в ОАЭ Калинская получила более $ 308 тыс.

К слову, Анна — одна из немногих спортсменок, не постеснявшихся заявить, что выступает ради денег, — может, в шутку, а может, и всерьёз. «Вопрос в том, сколько», — посмеялась она в интервью YouTube-каналу Дарьи Касаткиной ранее в 2024 году.

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Что касается тройки лидеров по заработкам, то здесь она та же, что и в рейтинге WTA, только в другом порядке. На первой строчке, как и в классификации, располагается Арина Соболенко, а вот второй идёт Кори Гауфф, опережающая Игу Швёнтек. Соболенко в этом году выиграла оба хардовых турнира «Большого шлема», и титул на Australian Open пополнил её счёт на 3,15 млн австралийских долларов (чуть менее $ 2,1 млн). А на US Open белоруска заработала и того больше, $ 3,6 млн. Кроме того, за выход в финал Итогового турнира Арина получила $ 1,035 млн.

«Думаю, мы все этого заслуживаем. Мы работали так же усердно, как и мужчины. Мы многим жертвуем, даже больше, чем мужчины. И мы этого заслуживаем», — сказала Соболенко, отвечая на вопрос о призовом фонде на Итоговом турнире, который составил $ 15,25 млн.

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Ну а рекорд на отдельно взятом турнире отныне принадлежит Кори Гауфф, которая за победу на Итоговом чемпионате заработала $ 4 805 000. Что ещё стоит отметить? В топ-10 оказалась лишь одна теннисистка, заработок которой в парном разряде превышает призовые в одиночном, — Элисе Мертенс. Более того, Мертенс оказалась вообще единственной теннисисткой, которая в каждом из разрядов заработала не менее $ 1 млн. А в топ-20, помимо неё, есть ещё две теннисистки, которые в парах получили больше, чем в одиночке, — Катержина Синякова и Кэролайн Доулхайд.

Призовые теннисисток в сезоне-2024

МестоТеннисисткаСтранаОдиночкаПараСумма
1Арина СоболенкоБеларусь9 729 2609 729 260
2Кори ГауффСША8 880 987472 8609 353 847
3Ига ШвёнтекПольша8 550 6938 550 693
4Жасмин ПаолиниИталия5 024 205796 5935 820 798
5Чжэн ЦиньвэньКитай5 559 5555 559 555
6Барбора КрейчиковаЧехия4 522 510247 8304 770 340
7Джессика ПегулаСША4 021 226165 3964 186 622
8Елена РыбакинаКазахстан3 876 9153 876 915
9Элисе МертенсБельгия1 186 9031 596 5112 783 414
10Эмма НаварроСША2 674 66677 3022 751 968
11Даниэль КоллинзСША2 333 47319 5152 352 988
12Елена ОстапенкоЛатвия1 514 466818 0172 332 483
13Катержина СиняковаЧехия833 0831 384 9702 218 053
14Кэролайн ДоулхайдСША786 0381 267 7932 053 831
15Паула БадосаИспания1 977 05328 7052 005 758
16Беатрис Хаддад-МайяБразилия1 816 779183 9912 000 770
17Мирра АндрееваРоссия1 764 919159 7401 924 659
18Дарья КасаткинаРоссия1 905 67613 0501 918 726
19Анна КалинскаяРоссия1 814 42678 2211 892 647
20Донна ВекичХорватия1 851 68033 9351 885 615
...25Диана ШнайдерРоссия1 421 956166 2711 588 227
...30Людмила СамсоноваРоссия1 303 285160 8641 464 149
...34Екатерина АлександроваРоссия1 223 521155 3731 378 894
...40Вероника КудерметоваРоссия761 207541 0131 302 220
...41Анастасия ПотаповаРоссия1 141 860150 1451 292 005
...43Анастасия ПавлюченковаРоссия1 165 386118 0071 283 393
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