17-летняя Мирра Андреева заработала почти $ 2 млн: все призовые топ-теннисисток в 2024-м

Межсезонье — подходящее время для того, чтобы оценить заработки ведущих теннисистов и теннисисток. WTA, как обычно, с точностью до доллара США подсчитывает призовые, причитающиеся спортсменкам за выступления на официальных турнирах. По итогам сезона-2024 в топ-20 попали сразу три россиянки. И лучшей из них оказалась 17-летняя Мирра Андреева, которая вплотную подобралась к отметке в $ 2 млн.

Главный денежный приз россиянка взяла на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Там Андреева-младшая заработала € 650 тыс., что по текущему курсу составляет около $ 686 тыс. 1/8 финала Australian Open принесла ей 375 тыс. австралийских долларов (чуть более $ 248 тыс.), за выход в 1/4 финала «тысячника» в Ухане Мирра получила $ 185 тыс., а за четвертьфинал турнира той же категории в Мадриде — почти € 162 тыс. (почти $ 171 тыс.).

Мирра Андреева на Australian Open — 2024 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

По общей сумме призовых, заработанных за выступления в одиночном разряде, юная россиянка заняла третье место среди соотечественниц, пропустив Дарью Касаткину и Анну Калинскую. Однако довольно регулярные выступления в парном разряде принесли Андреевой ещё $ 159 740, что позволило ей обойти Касаткину и Калинскую в сводной таблице. Всего за год Мирра заработала $ 1 924 659 и заняла 17-е место среди всех теннисисток.

Как юная звёздочка распоряжается такими средствами? По словам Андреевой-младшей, всеми деньгами распоряжается её папа. «У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается. Понятно, очень много расходов идут на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится», — говорила Мирра в интервью «Чемпионату» ранее в ноябре.

Касаткина в этом сезоне не очень удачно играла на «Шлемах». Её лучшим результатом стал выход в третий круг Уимблдона, а на других мэйджорах Дарья неизменно выбывала во втором круге. Однако большое количество турниров (24) вывело её на первое место в таблице, учитывающей заработки россиянок в одиночном разряде — $ 1 905 676. Забавно при этом, что самую крупную сумму за отдельно взятый турнир первая ракетка России заработала на Итоговом чемпионате. Там Касаткина выступала в качестве запасной и провела всего один матч, который проиграла Иге Швёнтек со счётом 1:6, 0:6. И заработала за это $ 225 тыс.! Ещё чуть более $ 13 тыс. Дарья заработала за выход в полуфинал в парном разряде в Брисбене, и её итоговый показатель за 2024 год составил $ 1 918 726.

«Мы хотим, чтобы призовые увеличивались. Это абсолютно нормально. Ненормально, когда ты уже очень много лет получаешь одни и те же деньги. Цены повсюду растут, а ты такой: да мне нормально, мне больше не надо. Я считаю нормальным, когда ты хочешь лучше, работаешь и хочешь, чтобы тебе больше платили. Особенно когда ты знаешь, что такая возможность есть», — говорила Касаткина в подкасте «Что там в туре?» в 2023 году.

Наконец, третьей и последней представительницей России в топ-20 стала Анна Калинская. Теннисистка блеснула на Australian Open, где дошла до четвертьфинала, что принесло ей 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 397 тыс.). Неплохую сумму заработала она и в Дубае. За выход в финал «тысячника» в ОАЭ Калинская получила более $ 308 тыс.

К слову, Анна — одна из немногих спортсменок, не постеснявшихся заявить, что выступает ради денег, — может, в шутку, а может, и всерьёз. «Вопрос в том, сколько», — посмеялась она в интервью YouTube-каналу Дарьи Касаткиной ранее в 2024 году.

Что касается тройки лидеров по заработкам, то здесь она та же, что и в рейтинге WTA, только в другом порядке. На первой строчке, как и в классификации, располагается Арина Соболенко, а вот второй идёт Кори Гауфф, опережающая Игу Швёнтек. Соболенко в этом году выиграла оба хардовых турнира «Большого шлема», и титул на Australian Open пополнил её счёт на 3,15 млн австралийских долларов (чуть менее $ 2,1 млн). А на US Open белоруска заработала и того больше, $ 3,6 млн. Кроме того, за выход в финал Итогового турнира Арина получила $ 1,035 млн.

«Думаю, мы все этого заслуживаем. Мы работали так же усердно, как и мужчины. Мы многим жертвуем, даже больше, чем мужчины. И мы этого заслуживаем», — сказала Соболенко, отвечая на вопрос о призовом фонде на Итоговом турнире, который составил $ 15,25 млн.

Ну а рекорд на отдельно взятом турнире отныне принадлежит Кори Гауфф, которая за победу на Итоговом чемпионате заработала $ 4 805 000. Что ещё стоит отметить? В топ-10 оказалась лишь одна теннисистка, заработок которой в парном разряде превышает призовые в одиночном, — Элисе Мертенс. Более того, Мертенс оказалась вообще единственной теннисисткой, которая в каждом из разрядов заработала не менее $ 1 млн. А в топ-20, помимо неё, есть ещё две теннисистки, которые в парах получили больше, чем в одиночке, — Катержина Синякова и Кэролайн Доулхайд.

Призовые теннисисток в сезоне-2024