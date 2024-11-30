17-летняя Мирра Андреева заработала почти $ 2 млн: все призовые топ-теннисисток в 2024-м

Межсезонье — подходящее время для того, чтобы оценить заработки ведущих теннисистов и теннисисток. WTA, как обычно, с точностью до доллара США подсчитывает призовые, причитающиеся спортсменкам за выступления на официальных турнирах. По итогам сезона-2024 в топ-20 попали сразу три россиянки. И лучшей из них оказалась 17-летняя Мирра Андреева, которая вплотную подобралась к отметке в $ 2 млн.
Главный денежный приз россиянка взяла на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Там Андреева-младшая заработала € 650 тыс., что по текущему курсу составляет около $ 686 тыс. 1/8 финала Australian Open принесла ей 375 тыс. австралийских долларов (чуть более $ 248 тыс.), за выход в 1/4 финала «тысячника» в Ухане Мирра получила $ 185 тыс., а за четвертьфинал турнира той же категории в Мадриде — почти € 162 тыс. (почти $ 171 тыс.).
Мирра Андреева на Australian Open — 2024
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
По общей сумме призовых, заработанных за выступления в одиночном разряде, юная россиянка заняла третье место среди соотечественниц, пропустив Дарью Касаткину и Анну Калинскую. Однако довольно регулярные выступления в парном разряде принесли Андреевой ещё $ 159 740, что позволило ей обойти Касаткину и Калинскую в сводной таблице. Всего за год Мирра заработала $ 1 924 659 и заняла 17-е место среди всех теннисисток.
Как юная звёздочка распоряжается такими средствами? По словам Андреевой-младшей, всеми деньгами распоряжается её папа. «У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается. Понятно, очень много расходов идут на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится», — говорила Мирра в интервью «Чемпионату» ранее в ноябре.
Касаткина в этом сезоне не очень удачно играла на «Шлемах». Её лучшим результатом стал выход в третий круг Уимблдона, а на других мэйджорах Дарья неизменно выбывала во втором круге. Однако большое количество турниров (24) вывело её на первое место в таблице, учитывающей заработки россиянок в одиночном разряде — $ 1 905 676. Забавно при этом, что самую крупную сумму за отдельно взятый турнир первая ракетка России заработала на Итоговом чемпионате. Там Касаткина выступала в качестве запасной и провела всего один матч, который проиграла Иге Швёнтек со счётом 1:6, 0:6. И заработала за это $ 225 тыс.! Ещё чуть более $ 13 тыс. Дарья заработала за выход в полуфинал в парном разряде в Брисбене, и её итоговый показатель за 2024 год составил $ 1 918 726.
«Мы хотим, чтобы призовые увеличивались. Это абсолютно нормально. Ненормально, когда ты уже очень много лет получаешь одни и те же деньги. Цены повсюду растут, а ты такой: да мне нормально, мне больше не надо. Я считаю нормальным, когда ты хочешь лучше, работаешь и хочешь, чтобы тебе больше платили. Особенно когда ты знаешь, что такая возможность есть», — говорила Касаткина в подкасте «Что там в туре?» в 2023 году.
Наконец, третьей и последней представительницей России в топ-20 стала Анна Калинская. Теннисистка блеснула на Australian Open, где дошла до четвертьфинала, что принесло ей 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 397 тыс.). Неплохую сумму заработала она и в Дубае. За выход в финал «тысячника» в ОАЭ Калинская получила более $ 308 тыс.
К слову, Анна — одна из немногих спортсменок, не постеснявшихся заявить, что выступает ради денег, — может, в шутку, а может, и всерьёз. «Вопрос в том, сколько», — посмеялась она в интервью YouTube-каналу Дарьи Касаткиной ранее в 2024 году.
Что касается тройки лидеров по заработкам, то здесь она та же, что и в рейтинге WTA, только в другом порядке. На первой строчке, как и в классификации, располагается Арина Соболенко, а вот второй идёт Кори Гауфф, опережающая Игу Швёнтек. Соболенко в этом году выиграла оба хардовых турнира «Большого шлема», и титул на Australian Open пополнил её счёт на 3,15 млн австралийских долларов (чуть менее $ 2,1 млн). А на US Open белоруска заработала и того больше, $ 3,6 млн. Кроме того, за выход в финал Итогового турнира Арина получила $ 1,035 млн.
«Думаю, мы все этого заслуживаем. Мы работали так же усердно, как и мужчины. Мы многим жертвуем, даже больше, чем мужчины. И мы этого заслуживаем», — сказала Соболенко, отвечая на вопрос о призовом фонде на Итоговом турнире, который составил $ 15,25 млн.
Ну а рекорд на отдельно взятом турнире отныне принадлежит Кори Гауфф, которая за победу на Итоговом чемпионате заработала $ 4 805 000. Что ещё стоит отметить? В топ-10 оказалась лишь одна теннисистка, заработок которой в парном разряде превышает призовые в одиночном, — Элисе Мертенс. Более того, Мертенс оказалась вообще единственной теннисисткой, которая в каждом из разрядов заработала не менее $ 1 млн. А в топ-20, помимо неё, есть ещё две теннисистки, которые в парах получили больше, чем в одиночке, — Катержина Синякова и Кэролайн Доулхайд.
Призовые теннисисток в сезоне-2024
|Место
|Теннисистка
|Страна
|Одиночка
|Пара
|Сумма
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|9 729 260
|9 729 260
|2
|Кори Гауфф
|США
|8 880 987
|472 860
|9 353 847
|3
|Ига Швёнтек
|Польша
|8 550 693
|8 550 693
|4
|Жасмин Паолини
|Италия
|5 024 205
|796 593
|5 820 798
|5
|Чжэн Циньвэнь
|Китай
|5 559 555
|5 559 555
|6
|Барбора Крейчикова
|Чехия
|4 522 510
|247 830
|4 770 340
|7
|Джессика Пегула
|США
|4 021 226
|165 396
|4 186 622
|8
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|3 876 915
|3 876 915
|9
|Элисе Мертенс
|Бельгия
|1 186 903
|1 596 511
|2 783 414
|10
|Эмма Наварро
|США
|2 674 666
|77 302
|2 751 968
|11
|Даниэль Коллинз
|США
|2 333 473
|19 515
|2 352 988
|12
|Елена Остапенко
|Латвия
|1 514 466
|818 017
|2 332 483
|13
|Катержина Синякова
|Чехия
|833 083
|1 384 970
|2 218 053
|14
|Кэролайн Доулхайд
|США
|786 038
|1 267 793
|2 053 831
|15
|Паула Бадоса
|Испания
|1 977 053
|28 705
|2 005 758
|16
|Беатрис Хаддад-Майя
|Бразилия
|1 816 779
|183 991
|2 000 770
|17
|Мирра Андреева
|Россия
|1 764 919
|159 740
|1 924 659
|18
|Дарья Касаткина
|Россия
|1 905 676
|13 050
|1 918 726
|19
|Анна Калинская
|Россия
|1 814 426
|78 221
|1 892 647
|20
|Донна Векич
|Хорватия
|1 851 680
|33 935
|1 885 615
|...25
|Диана Шнайдер
|Россия
|1 421 956
|166 271
|1 588 227
|...30
|Людмила Самсонова
|Россия
|1 303 285
|160 864
|1 464 149
|...34
|Екатерина Александрова
|Россия
|1 223 521
|155 373
|1 378 894
|...40
|Вероника Кудерметова
|Россия
|761 207
|541 013
|1 302 220
|...41
|Анастасия Потапова
|Россия
|1 141 860
|150 145
|1 292 005
|...43
|Анастасия Павлюченкова
|Россия
|1 165 386
|118 007
|1 283 393