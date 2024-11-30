Своим прошлым подопечным наставники Хуберта прокачали карьеру и привели их к победам на мэйджорах.

Хуркач нацелился на «Шлем»? Он взял в команду легендарного Лендла и олимпийского чемпиона

Новости о перестановках в командах топовых теннисистов в это межсезонье получаются яркими, а каждое новое сотрудничество – интригующим. Теперь свой тренерский состав обновил Хуберт Хуркач.

К 16-й ракетке мира присоединились сразу два успешных экс-теннисиста – Иван Лендл и Николас Массу. И теперь перед ними стоит задача – помочь Хуберту преодолеть спад и вернуться к прежней игре. А может, даже и превзойти себя.

Хуркач – один из тех игроков, кто нацелен не на краткосрочную работу с тренерами, а на сотрудничество вдолгую. Например, со своим прошлым наставником – Крэйгом Бойнтоном — поляк проработал пять лет. Но в конце этого лета дуэт распался.

Именно под руководством Бойнтона Хуберт достиг первых больших вершин в ATP: взлетел в рейтинге до шестой позиции, взял восемь титулов и дошёл в Австралии до четвертьфинала (2024), а на Уимблдоне – до полуфинала (2021).

Под наставничеством Бойнтона Хуркач здорово провёл и первую половину этого сезона, но на Уимблдоне по ходу матча второго круга с Артюром Фисом получил неприятную травму колена, из-за которой оставшуюся часть года провёл рвано и нестабильно.

Хуберт Хуркач на Уимблдоне-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Американскую серию поляк прошёл слабо, на US Open выбыл во втором круге, а в Азии почти и не играл. Лишь на «Мастерс» в Париж смог приехать Хуркач, но в первом же матче он всего за 52 минуты уступил 42-й ракетке мира Алексу Михельсену (1:6, 3:6).

Стало ясно: нужно серьёзно поправлять здоровье, а вместе с этим – и что-то менять в игре. Хуберт выжал максимум из сотрудничества с Бойнтоном: он стал одним из лучших подающих в ATP-туре и по итогам сезона-2023 даже был признан лидером в этом компоненте. Поляк начал пробираться во вторую неделю на «Больших шлемах», выиграл один турнир серии ATP-500, но выше прыгнуть не смог.

В концовке этого сезона Хуберт потерял 1000 очков за прошлогоднюю победу в Шанхае, 300 – за финал Базеля и ещё 180 – за четвертьфинал Парижа. Поляк упал в рейтинге до 16-й строчки и растерял былую форму. Но вот, кажется, он нашёл выход.

Кто же присоединился к команде Хуркача?

Иван Лендл – бывший первый номер рейтинга ATP на протяжении 270 недель, чемпион 94 турниров, восемь из которых – «Большие шлемы». В не менее успешной тренерской карьере ему здорово удаётся раскрывать игроков, в которых заложен потенциал, но есть то, что мешает его полностью реализовать.

Одним из первых крупных подопечных для Лендла стал Энди Маррей в 2011 году. С несколькими перерывами они проработали вместе шесть лет. За это время игра Маррея стала агрессивнее и точнее, а психологическое состояние – стабильнее.

Уже в 2012 году Энди взял свой первый «Большой шлем». И всё то, что когда-то Лендл привнёс в игру Маррея, необходимо сейчас Хуркачу.

Поработал Лендл и с Александром Зверевым. Но то сотрудничество продлилось всего год: не подошли Ивану и Александру восприятие тренировочного процесса и методы друг друга.

Иван Лендл и Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторым тренером в обновлённой команде Хуркача станет Николас Массу – экс девятая ракетка мира, олимпийский чемпион в одиночном и парном разрядах (оба – в 2004 году в Афинах).

Массу на протяжении четырёх лет работал с Домиником Тимом. Николас присоединился к команде австрийца в 2019 году, когда тот уже играл в топ-10, но никак не мог пробиться в первую пятёрку и выиграть «Большой шлем».

На решение задачи с победой на мэйджоре у Массу ушёл всего год, и уже в 2020-м Тим смог выиграть US Open – свой первый и единственный трофей на турнире «Большого шлема».

Николасу удалось в сжатые сроки разглядеть слабые места австрийца и так же оперативно их поправить. Ничего глобально в игре Тима Массу не менял, а только правил тактические и технические детали.

Вполне вероятно, что подходы Массу и Лендла в тандеме позволят Хуркачу заметно спрогрессировать. Всё же потенциал у него для этого точно есть.

Николас Массу и Доминик Тим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сам Хуберт уже прокомментировал изменения в своей команде.

«Для меня большая честь иметь в нашей команде Николаса Массу и Ивана Лендла. Их знания и преданность делу вдохновляют меня работать усерднее, чем когда-либо прежде, и я готов работать упорно. Я воодушевлён и оптимистичен в отношении сезона 2025 года и последующих лет. В прошлом сезоне были взлёты и падения, многому научился. И наконец могу сказать, что полностью здоров и готов к предстоящим испытаниям», — приводит слова Хуркача Eurosport.pl.

Громких тренерских переходов уже к старту межсезонья набралось много: Елена Рыбакина начала работу с Гораном Иванишевичем, Ига Швёнтек взяла в команду Вима Фиссетта, а Маррей присоединился к Новаку Джоковичу.

Каждый из новых сформировавшихся тандемов выглядит перспективно. И объединение Хуркача с Лендлом и Массу не исключение.