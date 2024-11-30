Женятся, делают предложения, крутят романы. Звёзд тенниса массово захлестнула волна любви

За неделю отпуска у пяти известных представителей мужского и женского туров случились значимые изменения в личной жизни.

В теннисе пришла пора межсезонья. Ещё проводятся некоторые мелкие турниры с малоизвестными участниками, но топ-игроки наслаждаются заслуженным отпуском. Длиться он будет около месяца, после чего начнётся подготовка к новому сезону.

Многие теннисисты во время отдыха предпочитают решить вопросы в личной жизни. Последние дни были особенно насыщенными в этом плане для ряда известных представителей мужского и женского туров.

Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фрэтэнджело

21-я ракетка мира из США Мэдисон Киз отгуляла свадьбу со своим тренером Бьорном Фрэтэнджело. К этому всё давно шло, ведь они встречаются уже семь лет, а год назад объявили о помолвке. На церемонии бракосочетания Киз и Фрэтэнджело присутствовали многие известные теннисистки: Лора Робсон, Джессика Пегула, Дезире Кравчик, Тэйлор Таунсенд, Дженнифер Брэди.

Вероятно, бывшая 99-я ракетка мира Фрэтэнджело уже точно не вернётся на корт в качестве игрока и посвятит себя тренерской работе с новой женой Киз, хотя ему всего 31 год и о завершении карьеры он официально не объявлял.

Свадьба Мэдисон Киз и Бьорна Фрэтэнджело Фото: Из личного архива Бьорна Фрэтэнджело

Каспер Рууд сделал предложение Марии Галлигани

Шестая ракетка мира и трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» Каспер Рууд в обозримом будущем отгуляет свадьбу со своей девушкой Марией Галлигани.

«Не могу дождаться, чтобы жениться на тебе», — написал 25-летний норвежский теннисист в соцсетях.

27-летняя Галлигани ответила согласием на предложение Рууда. Теперь вопрос лишь в том, где и когда состоится церемония бракосочетания. Мария и Каспер состоят в отношениях уже шесть лет. Галлигани является дипломированным психологом и часто ездит поддерживать своего парня на различные турниры. Возможно, именно благодаря влиянию девушки Рууд остаётся одним из самых спокойных и уравновешенных теннисистов ATP-тура.

Каспер Рууд и Мария Галлигани Фото: Из личного архива Каспера Рууда

Алексей Попырин объявил о помолвке с Эми Педерик

24-я ракетка мира Алексей Попырин сделал предложение своей девушке Эми Педерик, которая ответила согласием.

«Навсегда с тобой», — подписал фото трогательного момента австралийский теннисист российского происхождения.

25-летняя Педерик – британка по национальности и одногодка теннисиста. Эми и Алексей знакомы с детства. Они учились в одном классе, когда австралиец из-за работы отца на некоторое время переехал в Дубай в восьмилетнем возрасте. Пара состоит в отношениях с 2019 года, когда Попырин приехал на турнир Queens Club в Лондоне, встретился с Педерик и между ними завязался роман. Эми работает физиотерапевтом, в том числе помогает Попырину в этой сфере и периодически ездит с ним на турниры.

Алексей Попырин и Эми Педерик Фото: Из личного архива Алексея Попырина

Феликс Оже-Альяссим предложил пожениться Нине Гайби

29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим сделал предложение своей подруге Нине Гайби.

«О лучшем нельзя было и мечтать», – написал 24-летний канадец под фото с девушкой-одногодкой из Хорватии.

Оже-Альяссим и Гайби встречаются с 2019 года. Нина занимается конным спортом. Пара является достаточно медийной и посещает много светских мероприятий. Среди прочего Оже-Альяссим и Гайби снялись в нашумевшем сериале Break Point от Netflix.

Феликс Оже-Альяссим и Нина Гайби Фото: Из личного архива Феликса Оже-Альяссима

С помолвкой Оже-Альяссима и Гайби поздравили многие известные теннисисты, в том числе Хуберт Хуркач, Алехандро Давидович-Фокина, Кори Гауфф, Денис Шаповалов и другие. Наиболее оригинальным был, пожалуй, Стефанос Циципас.

«Наконец-то появился кто-то, с кем можно навсегда поделиться паролем от Netflix. Поздравляю, Феликс!» — написал в присущем себе философском стиле Циципас.

Сам Циципас пока не спешит делать предложение испанской теннисистке Пауле Бадосе. Они встречаются полтора года, а весной даже расставались, но снова сошлись перед «Ролан Гаррос» — 2024. Видимо, для серьёзных подвижек в отношении Стефаноса и Паулы не пришло время, греку пока остаётся лишь поздравлять коллег.

Маркета Вондроушова объявила о романе с Эндрю Полсоном

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова сообщила в соцсетях, что встречается с 497-й ракеткой мира чешским теннисистом Эндрю Полсоном.

25-летняя Вондроушова сейчас переживает непростой период. Она опустилась на 39-е место в рейтинге WTA и не выходила на корт с июля. В августе чешка перенесла операцию на плече и до сих пор восстанавливается. Помогает теннисистке в этом процессе Полсон, который младше неё на два года.

Маркета Вондроушова и Эндрю Полсон Фото: Из личного архива Маркеты Вондроушовой

Стоит отметить, что в апреле Вондроушова развелась со Штепаном Шимеком. Маркета и Штепан знали друг друга с детства, Вондроушовой было 15 лет, когда они начали встречаться. Шимек также занимался теннисом, но его карьера была завершена из-за травмы, после чего он переключился на учёбу. Вондроушова нашла нового возлюбленного, с которым сейчас счастлива в отношениях. Полсон пока не хватает звёзд с неба на корте и занимал максимум 302-е место в рейтинге ATP, но для Маркеты уровень звёздности парня не имеет значения.