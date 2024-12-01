Эрмитаж и Петербург с высоты. Где побывали Шнайдер, Хачанов и другие топы между матчами

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит третий выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», на котором собрались топовые игроки из разных стран мира. Организаторы учли опыт предыдущих лет и поменяли регламент, чтобы сделать игру более динамичной и по максимуму привлечь зрителей на трибуны. Кажется, им это удалось, потому что уже сейчас все положительно высказываются о нововведениях и атмосфере в целом.

Международный теннис — снова в России

На «Трофеях»-2024 по традиции представлены не только отечественные игроки, но и зарубежные теннисисты. Так, от команды «Львов» принимают участие россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, испанец Роберто Баутиста-Агут, серб Душан Лайович и болгарка Виктория Томова. Возглавляет их россиянин Михаил Южный.

Команда «Львов» Фото: «Чемпионат»

А за команду «Сфинксов» в этот раз играют россиянка Диана Шнайдер, Александр Бублик и Юлия Путинцева из Казахстана, австралиец Танаси Коккинакис, а также испанец Педро Мартинес. Капитан – Янко Типсаревич из Сербии.

Команда «Сфинксов» Фото: «Чемпионат»

Конечно же, особое внимание приковано к иностранным игрокам, которых то и дело спрашивают о впечатлениях от поездки в Россию. На пресс-конференциях команд некоторые из них поделились своими эмоциями и воспоминаниями о прошлых посещениях Санкт-Петербурга:

«В последний раз я был здесь в 2015-м и помню не так много, но это невероятный город с прекрасными людьми. И когда предложили приехать, я был очень рад», – признался Танаси Коккинакис перед стартом матчей.

Болельщики в полном восторге от «Трофеев»

Особенно рады возвращению турнира в Санкт-Петербург местные болельщики. Количество фанатов на трибунах значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, что тоже не осталось без внимания со стороны участников турнира. Например, повышенный интерес у зрителей прокомментировал Карен Хачанов:

«Пришло много людей, конечно же, я рад. У нас турниров сейчас нет, и на таком турнире собирается много зрителей – поболеть, посмотреть. Очень здорово, очень приятно. Надеюсь видеть только больше людей с каждым годом», – отметил Карен на пресс-конференции во второй день турнира.

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЮБИМЫХ ИГРОКОВ Фото: Формула ТХ

Зрители активно поддерживают своих любимчиков на корте в перерывах между розыгрышами – причём не только наших, но и иностранцев. А вот в фойе настоящий ажиотаж – очереди на каждую автограф-сессию растягиваются на десятки метров. Это тоже не может не радовать, ведь от интереса публики во многом зависит итоговый успех мероприятия. Кстати, для всех желающих организаторы подготовили специальные постеры и листовки с игроками, чтобы была возможность оставить где-то автограф.

ЛИСТОВКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕЛЕНЫ ВЕСНИНОЙ Фото: «Чемпионат»

А чем занимаются игроки в свободное время?

Сам турнир, по словам многих спортсменов, выдаётся очень интенсивным. Во многом это связано с изменённым регламентом – в этом году каждый матч играется из трёх сетов по 20 минут, что требует особой подготовки.

Но даже с таким графиком спортсменам удаётся выбраться на экскурсии и прогулки, например, в Лахта-Центр. Накануне игроки поднимались на высоту 365 метров, чтобы насладиться уникальным панорамным видом на Санкт-Петербург. А Диана Шнайдер даже успела прихватить свою серебряную медаль Олимпийских игр – 2024!

«В Лахта-Центре мне очень понравилось. Здорово быть первооткрывателями, посмотреть на это всё. Я вообще люблю подниматься на высоту, смотреть на город, поэтому было интересно и всё понравилось», – поделилась впечатлениями Диана.

Однако россиянка призналась, что в связи с плотным расписанием турнира ей пока не удалось выделить время на полноценный отдых:

«На самом деле пока свободного времени не было. Вчера ездили в Лахта-Центр, потом сразу приехали сюда. Пообедали, потренировались, потом матч – закончили поздно. Всё быстро, сумбурно. Надеюсь, сегодня я смогу отсюда выбраться пораньше. Собиралась чуть-чуть заняться восстановлением: хотела пойти в бассейн и в сауну в отеле».

Кроме того, организаторы решили снова приобщить игроков к прекрасному и пригласили их на экскурсию в Эрмитаж. Особенно тепло о таком опыте рассказал серб Душан Лайович, принимающий участие в «Трофеях Северной Пальмиры» второй год подряд.

ДУШАН ЛАЙОВИЧ В ЭРМИТАЖЕ Фото: Формула ТХ

«Чувствую себя комфортно в этом городе. Я здесь второй год подряд, и, скорее всего, приехал бы отдельно, узнал бы про культуру и историю города.

[В Эрмитаже] мы побывали на различных выставках, и мне придётся сходить ещё раз 20, чтобы увидеть все произведения искусства. Это всегда красиво, можно полюбоваться архитектурой того времени. Мне очень понравилось, поэтому надеюсь вернуться и посмотреть оставшиеся выставки», – признался журналистам Душан.