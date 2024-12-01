«С Кирьосом мы играем ради удовольствия». Откровения австралийского теннисиста в России

В этом году на третий международный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» приехал австралийский теннисист Танаси Коккинакис. 28-летний спортсмен, занимающий сегодня 77-ю строчку рейтинга ATP, является победителем одного турнира в одиночном разряде (Аделаида-2022) и трёх турниров в парном – в Брисбене (2017), Атланте (2022) и, главное, Открытого чемпионата Австралии (2022). Победу на домашнем мэйджоре Коккинакис одержал в паре со скандально знаменитым Ником Кирьосом. Совсем недавно Танаси довольно неожиданно обыграл Бена Шелтона на стадии четвертьфинала Кубка Дэвиса. А в полуфинале австралийская сборная уступила лишь будущим победителям — команде Италии. Организаторам петербургской «выставки», безусловно, повезло получить согласие на участие в турнире такого «универсального бойца», как Коккинакис.

Единственный раз австралиец был в России в 2015 году, когда приезжал в Санкт-Петербург на турнир ATP-250 St-Petersburg Open. Тогда Коккинакис проиграл в первом раунде Марселю Гранольерсу. И вот спустя почти 10 лет Танаси вновь приехал в Россию и стал первым австралийцем, участвовавшим в турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

«Мне ещё не удалось посмотреть много. Я был здесь в 2015 году и помню, что это красивый город. Люди были очень милыми. Думаю, Саша [Бублик] как местный житель посоветует мне посетить здесь какие-нибудь классные места», — сказал Танаси на общей пресс-конференции команды «Сфинксы».

Первый одиночный матч Коккинакис провёл во второй день турнира против любимца публики Карена Хачанова. Симпатии зрителя, очевидно, должны были быть на стороне россиянина, однако в зале оказалось немало людей, поддерживающих и австралийца. Петербургская публика вела себя максимально справедливо по отношению к иностранным игрокам. Во время удачных розыгрышей Коккинакиса зал взрывался аплодисментами точно так же, как и на яркие виннеры Хачанова. Чем дольше длился матч, тем больше детей и взрослых начинали поддерживать австралийца: «Let’s go, Kokki, let’s go!». У некоторых в зале оказались даже заготовленные плакаты в поддержку австралийца. В результате победу в этом поединке одержал Карен Хачанов со счётом 12:9 (3:4, 6:2, 3:3).

Плакат в поддержку Танаси Коккинакиса Фото: ФОРМУЛА ТХ

На послематчевой пресс-конференции Танаси Коккинакис поблагодарил российскую публику за поддержку и рассказал, мешали ли ему крики из зала во время матча (из-за выставочного характера турнира шума на трибунах было несколько больше привычного).

«Это часть атмосферы. Сегодня здорово поддерживали обоих игроков! Конечно, Карен – россиянин, и у него была огромная поддержка, но я слышал, как болели и за меня, это было здорово! Думаю, что атмосфера на матче была замечательная! Трибуны были почти полностью заняты болельщиками. Как теннисист могу сказать, что это та публика, перед которой ты хочешь играть – замечательная атмосфера, поддерживающие болельщики, так что для меня всё прошло отлично», – отметил Танаси.

Всем игрокам на пресс-конференциях задают вопрос о новом экспериментальном формате турнира: что нравится, а что вызывает трудности. Оказывает ли такой регламент влияние на тактику в матче и на подготовку к нему.

Танаси Коккинакис: «Разница, конечно, есть. Я больше люблю сначала принимать, не подавать, чтобы поймать ритм игры, но с этим форматом ты стараешься выиграть как можно больше геймов, поэтому, наверное, лучше сначала подавать. Мы привыкли играть сеты, и, если ты проигрываешь в одном гейме, ты можешь его отпустить, и это, наверное, то, что случилось во втором сете. Здесь, когда важны все геймы, есть разница, но мне совершенно точно нравится играть по времени! Думаю, это отлично. Такой формат помогает телевизионному вещателю, они знают, сколько точно продлится матч. Кроме того, время добавляет давление».

Танаси Коккинакис Фото: ФОРМУЛА ТХ

Интересно узнавать у игроков также про отношение к решающим очкам – не хочется ли иметь такое же правило в туре? Коккинакис с улыбкой ответил, что в матче с Хачановым он проигрывал Карену при счёте «ровно» и поэтому такие розыгрыши ему не нравились. Но Танаси уверен, что был бы рад такому правилу в случае победы.

Конечно же, австралийца спросили и о культурной программе. Некоторые участники «Трофеев Северной Пальмиры» в свободное время уже успели посетить Лахта-центр и Эрмитаж.

«В этом году я ходил на небольшую прогулку утром у Невы. Знаю, что на сегодняшний вечер назначена вечеринка для игроков, и ещё я могу спросить Сашу [Бублика] или Карена [Хачанова] о хороших местах в городе. Все здесь очень приветливые и милые! Замечательный город, так что я надеюсь, что смогу изучить его немного больше. Может быть, после нескольких дней я смогу вам сказать, что классного видел», – поделился Коккинакис.

Парный мужской матч Хачанов/Баутиста-Агут – Бублик/Коккинакис считался одним из самых интригующих поединков турнира, и ожидания болельщиков полностью оправдались. Обе пары старались соблюдать баланс между серьёзной игрой и шоу. В какой-то момент на корте даже появился генеральный директор турнира Александр Медведев. Он вышел на замену Роберто Баутиста-Агута. Чтобы несколько уравновесить силы на этот период, Танаси Коккинакис передал ракетку болбою. Однако это был лишь короткий эпизод матча, в остальное время пары рубились по-взрослому. В результате дуэт Коккинакиса и Бублика победил со счётом 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

Танаси Коккинакис и Александр Ббулик Фото: ФОРМУЛА ТХ

Карен Хачанов и Александр Медведев Фото: ФОРМУЛА ТХ

В эти выходные КСК «Арена» погрузилась в долгожданную атмосферу теннисного праздника. Зрители (особенно маленькие) мечтают заполучить автограф у каждого участника турнира. Танаси Коккинакис не стал исключением. Каждое появление австралийца в общей со зрителями зоне вызывает ажиотаж. После своей пресс-конференций Танаси опрометчиво пообещал раздать всем автографы, не оценив масштаб зрительского внимания. Короткое расстояние от пресс-центра до закрытой для публики зоны Танаси еле-еле преодолел с помощью секьюрити и Евгения Донского. Евгений сам превратился в телохранителя австралийца и вежливо напоминал публике, что через несколько часов у Коккинакиса будет автограф-сессия.

Надо сказать, что раздать автографы на организованных сессиях игрокам тоже не так просто. Теннисистов разрывают на части, несмотря на работу секьюрити, а очереди за заветной росписью растягиваются на половину холла арены. В случае с Коккинакисом организаторы решили поставить дополнительную автограф-сессию в последний день турнира.

Несмотря на загруженность, австралийский теннисист нашёл время также эксклюзивно ответить на несколько вопросов «Чемпионата» о прошедшем и будущем сезоне.

— Танаси, где вы планируете начать сезон-2025?

— На данный момент я решил, что начну на турнире в Брисбене или Аделаиде. Это был длинный год, впереди ещё финал UTS [на следующей неделе в Лондоне]. Мне нужно время для отдыха и подготовки к сезону, ментально и физически. Посмотрим, как пойдёт. Если не в Брисбене, то точно в Аделаиде.

— Ваше главное впечатление от сезона-2024? Победа Джоковича на Олимпиаде или, может быть, окончание карьеры Надаля и Маррея?

— Точно победа Джоковича. После Уимблдона многие сомневались в нём, что он сможет продемонстрировать такой уровень. То, как он сыграл на Олимпийских играх, в таких важных матчах, особенно против Алькараса на корте «Ролан Гаррос» — невероятно. Теперь Новак Джокович добился всего в нашем виде спорта. Потрясающе.

— В этом году австралийская сборная дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, Алексей Попырин взял «Мастерс», одолев Рублёва в финале, Алекс де Минор играл на Итоговом турнире. Вы удивлены такому прогрессу австралийских игроков?

— Я совру, если скажу, что не удивился победе Алексея Попырина на «Мастерсе», тем более в этом году, но я всегда знал, что он будет отличным игроком и будет прибавлять ещё дальше. У него отличная подача, сильная игра. В этом весь теннис — иногда всё отлично работает в определённую неделю. Алексей показал невероятный результат. Я верю в него и в дальнейшем. Алекс [де Минор] показывает серьёзные результаты последнее время. Сыграл Итоговый турнир ATP — это большое достижение. Мы были в сильной группе на Кубке Дэвиса, посмотрим, как сыграем в следующем году.

— Ник Кирьос возвращается в тур, и вы собираетесь снова сыграть пару. Попробуете завоевать ещё один трофей только на Australian Open или на других турнирах сезона тоже?

— Конечно, я бы хотел снова взять титул с Ником, но мы играем для удовольствия. В 2022 году мы думали, что просто сыграем пару раундов. У нас нет цели взять титул, мы просто хотим вернуться вместе на корт и классно провести время. Мы толком не играли вместе после победы на Открытом чемпионате Австралии. Здорово, что он возвращается. Ты никогда не знаешь, как кто-то восстановится и вернётся после травмы, но я надеюсь, что он будет здоров и будет хорошо играть!

— Танаси, удалось куда-то уже сходить в Санкт-Петербурге? Вы говорили, что Александр Бублик готов посоветовать вам какие-то места как местный?

— Он ещё не успел посоветовать, но Саша сказал, что если я куда-то пойду, то он меня сопроводит. Посмотрим, куда получится сходить сегодня или когда закончится турнир. Я только прогулялся вокруг отеля. Сейчас очень холодно, у меня сразу начинается насморк. Но если я пойду со знающими людьми, думаю, будет здорово.

Танаси Коккинакис Фото: ФОРМУЛА ТХ

Хочется верить, что австралиец всё же найдёт время для культурной программы, о которой его так много спрашивали журналисты на турнире. На пресс-конференции Карена Хачанова у россиянина спросили, удалось ли ему с Александром Бубликом подсказать Коккинакису интересные места в Петербурге или посоветовать какую-то активность в России. Карен ответил моментально: «Сходить в русскую баню! Не знаю, согласится он или нет, но мне кажется, он не представляет, что его ждёт, если он пойдёт. С вениками и по всем правилам. Если ещё не улечу и будет время, составил бы ему компанию». Ждём отчёта!