«Мы красиво ушли — победителями. А дальше нас испугались». Большой разговор с Кудерметовой

Вероника Кудерметова ещё совсем недавно была первой ракеткой России и одной из самых перспективных теннисисток планеты. Ей удавалось сочетать регулярные титулы в паре с постоянным прогрессом в одиночке. Только вот прошедший сезон получился для Кудерметовой как минимум непростым.

По его итогам Вероника оказалась на 76-м месте в одиночном рейтинге WTA и осталась без весомых побед. Ко всему прочему добавились проблемы с допуском на соревнования – на Уимблдон Кудерметову допустили в последний момент, из олимпийской заявки теннисистку исключили чиновники МОК. В интервью «Чемпионату» Вероника поделилась своими эмоциями от прошедшего года и планами на будущее.

Сезон выдался очень трудный – пришлось столкнуться с кучей проблем

– Какие у вас общие впечатления от прошедшего сезона? Скорее неудачный или хороший?

– Я бы не оценивала этот сезон с позиции удачный он вышел или нет. Для меня он был скорее очень трудный – такая формулировка более правильная. Мне пришлось столкнуться с кучей проблем. Череда травм на протяжении всего сезона очень сильно повлияла на моё не только физическое состояние, но и на психологическое.

– Какой отметите главный позитивный момент? Негативный?

– Какой-то отдельный позитивный момент будет сложно выделить. На фоне психологического напряжения и моего состояния реально оценивать, что этот момент положительный, а вот этот был не очень, та ещё задача!

– Хорошо, а матч с Марией-Камилой Осорио-Серрано, когда в сентябре уступили, ведя в третьем сете 5:0, в какой список занесём?

– Наверное, отнесла бы матч с Осорио скорее в положительную сторону. В копилку опыта, потому что по итогу я вынесла важные моменты из того матча. Но помню, что после него мне, конечно, было очень непросто.

– В интернете активно обсуждались видео ваших эмоциональных разговоров с супругом после неудачной подачи. Как реагируете на подобные видео?

– Конечно, я видела, что неожиданно стала звездой интернета после этого видео. Наверное, мало кто может оценить эту ситуацию правильно, особенно если сам не был в большом спорте. Это был конец сезона, я только начала что-то выигрывать. Причём играла и пару, и одиночку. После травмы это была очень серьёзная нагрузка на организм, к тому же на всё наложилось и моё какое-то психологическое истощение. Вот я и сорвалась. Но понимаю, что такое поведение на корте неприемлемо.

– Как найти правильный баланс между парными матчами и одиночными? На чём сфокусироваться?

– Фокус внимания у меня всегда на одиночке, я сосредоточена на ней. Но когда с одиночкой не всё складывается, то пара здорово меня поддерживает — и психологически, и финансово.

– Насколько вам комфортно играть с Чань Хаочин? Она лучшая партнёрша в вашей карьере?

– Думаю, не совсем правильно так говорить, в таких категориях – лучшая, не лучшая… От каждой напарницы можно что-то взять для себя, чему-то научиться. Каждая хороша по-своему, и в тот же момент каждая – со своими минусами.

– Вы планируете дальнейшие совместные выступления?

– Нет, наш дуэт в ближайшее время вы не увидите.

– С Чань вы выдали отличный заключительный матч группового этапа на Итоговом с Эррани/Паолини. Он забрал много сил и эмоций, которые помешали выходу в финал?

– Соглашусь, был интересный и весьма непростой поединок. В полуфинале мы начали слабо, а вот во втором сете разыгрались и, казалось, переломили ситуацию… Ну а потом — потом на арену вышли женские эмоции.

Олимпиада была странная, однако через 10 лет об этом никто не вспомнит

– Как долго вы переживали недопуск на Олимпиаду? Какие были первые эмоции?

– Если честно, то переживать по поводу Олимпиады пришлось совсем недолго, потому что снова дала о себе знать моя травма, которая и так уже беспокоила меня длительное время. Но тут она перешла в гораздо более серьёзную форму. Так что неизвестно, смогла бы я выступить или нет, даже если бы допустили и я поехала. Пришлось пропустить много турниров. Изначально были проблемы и с допуском на Уимблдон, меня допустили в последний момент, за день до приезда, тогда вот я очень нервничала по этому поводу.

– Следили за матчами Игр после того, как узнали о недопуске? Болели за наших спортсменов?

– За Олимпиадой, призна́юсь, совсем не следила. Лечилась в Казани, поэтому пыталась полностью отстраниться от тенниса и насладиться моментами домашнего спокойствия.

– В России не все были рады медали Мирры и Дианы. Вас удивила такая реакция соотечественников?

– Впервые слышу, что кто-то в нашей стране был недоволен результатом девочек. На мой взгляд, они большие молодцы! Соглашусь, Олимпиада была странная, без флага и гимна, но лет через 10 никто этого всего и не вспомнит. Олимпийская медаль – она в любом случае олимпийская.

– Теннисисты из других стран проводят концовку сезона матчами за сборные. Грустно, что не допускают на эти встречи?

– Я как-то об этом и не задумывалась, если честно. Мы ушли красиво, победителями. И мальчики, и девочки. А дальше, видимо, они нас испугались.

– Следили за проводами Надаля из тенниса? Что он значил для вас?

– Сказать, чтобы прямо целенаправленно следила – нет. Но новости, разумеется, читала, о том как прошла церемония прощания. Грустно, конечно, что такие легенды уходят из спорта. Надаль был для нас всех примером не только в спорте, в теннисе, но и как личность с большой буквы. Грустно, что и мы, и новое поколение теннисистов больше не сможем видеть его игру на корте. Грустно, когда из спорта уходят такие достойные люди!

В Италии грех лежать в номере – настолько вокруг красиво и вкусно

– Как планируете провести отпуск?

– Трудно это назвать полноценным отпуском – очень мало свободного времени. В первую очередь нужно постараться вылечить всё, что беспокоит, решить медицинские вопросы. Я сейчас у себя дома в Казани, начала функциональную подготовку одновременно с реабилитацией. Потом в Дубае продолжим уже специализированные тренировки по теннису.

– Когда начнёте подготовку к следующему сезону? Уже сформировали свой календарь?

– По окончании предсезонки отправляемся в Австралию: сначала Брисбен, потом планируем Хобарт и затем уже Мельбурн.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

– Планируете играть максимально часто или будете беречь силы?

– Будем смотреть по обстоятельствам и по состоянию здоровья. Пока конкретный план есть только по турнирам в Австралии.

– Как вы проводите свободное время на турнирах? Возникает желание прогуляться по достопримечательностям?

– В этом году я побывала в двух новых для себя городах – Сеуле и Осаке, мне очень понравились. Но, если честно, обычно сил после тяжёлых тренировочных дней или матчей почти нет, особенно когда ещё и не все складывается так, как ты хотел. Однако многое зависит и от того, где ты конкретно находишься.

Есть такие места, где даже после самого тяжёлого дня всё равно находишь в себе силы и желание пойти погулять. Например, в Италии – там даже после нескольких тренировок или долгих матчей было бы грех лежать в номере. Настолько в этой стране везде красиво, вкусно и атмосферно. А вот, к примеру, в Америке мне не так комфортно, не так интересно и привлекательно. Поэтому там я предпочитаю полежать в номере и отдохнуть, восстановиться.

Вероника Кудерметова в Италии Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– Есть время на фильмы и сериалы? Какие любимые?

– Если честно, я не особо люблю смотреть телевизор. Смотрю его редко. Я больше предпочитаю сериалы — и только наши, российские. Очень нравится смотреть детективы, особенно про военное время.

– За какими видами спорта следите, помимо тенниса?

– Конечно же, с детства папа привил любовь к хоккею, она у меня с раннего детства. Я и сама на коньках катаюсь и в хоккей играю… Правда, в такой хоккей, с элементами тенниса. В целом я просто люблю спорт, поэтому могу смотреть все виды спортивных соревнований. Но мои фавориты – это, конечно, теннис и хоккей.