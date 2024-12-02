«Он улучшенная версия Джоковича». Но первой ракетке мира не светит путь великого чемпиона

Бесполезно спорить с тем, что Новак Джокович – один из величайших теннисистов в истории (а для многих и самый великий). Например, россиянин Даниил Медведев, взяв свой единственный на данный момент «Шлем» и обыграв в памятном финале Открытого чемпионата США 2021 года как раз таки серба, откровенно заявил, что именно Ноле является для него величайшим теннисистом всех времён.

Новака можно любить и даже обожать, а можно откровенно недолюбливать и хейтить. Поведение у Джоковича порой неидеальное: вспоминаются скандалы с попаданием мячом в судью, отстранения и другие неприятные вещи. Но человек выиграл в своей жизни всё, включая 24 титула на мэйджорах и долгожданную золотую медаль Олимпийских игр. Равных ему на сегодняшний день нет. А будут ли в будущем?

«Я думаю, имеет смысл называть Синнера Джоковичем 2.0, потому что его движения и контратаки невероятны. Те же качества, что и у Новака, и я думаю, что он улучшил версию 2.0, потому что играет быстрее, принимая мячи раньше», — заявил на днях известный французский тренер Патрик Муратоглу, чьи слова приводит Tennis Majors.

Сразу отметим, что Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч пока ничейный — 4-4, но последние три игры остались за итальянским теннисистом.

Высказывание Муратоглу, конечно, более чем спорное. Да, последние три матча остались за итальянцем, однако не будем забывать, что Джоковичу уже 37 лет, а его организм буквально измучен травмами. Чего стоит только последнее повреждение, после которого серб играет в специальном наколеннике.

В свою очередь Синнеру, закончившему год в ранге первой ракетки мира, всего 23 года. Да, нынешний сезон Яннику откровенно удался: два титула на ТБШ и чемпионство на Итоговом турнире ATP говорят сами за себя. Особенно обидно вспоминать про Открытый чемпионат Австралии, в финале которого Медведев вёл у Синнера со счётом 2:0 по сетам, но в итоге проиграл.

Особую роль в успехах Янника играет его тренер Даррен Кэхилл. Примерно так же Горан Иванишевич вкладывал свою душу и силы в Джоковича, отлаживая Новаку подачу. Вот только на реальном топ-уровне итальянец, в отличие от серба, провёл всего лишь один сезон, а до этого не знал вкуса побед на «Шлемах».

Например, для того же Медведева Янник долгое время считался «сладкой булочкой» и одним из самых удобных соперников (Даниил вёл в личных встречах со счётом 6-0). А уж Джокович и вовсе не обращал на итальянского юнца особого внимания: других забот хватало.

Янник Синнер с Новаком Джоковичем Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Теперь же Ноле постепенно подходит к тому, через что уже успели пройти его давние друзья и соперники по знаменитой «Большой тройке» Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Речь, разумеется, о завершении карьеры. Ещё одна легенда – Энди Маррей – уже успел стать тренером Новака.

Именно на этом фоне Муратоглу решил выступить с достаточно громким заявлением и в какой-то степени некорректным сравнением. У Новака на пике его карьеры были лучший приём в туре, роскошный форхенд, великолепное движение по корту, а главное – годами отлаженная психология и инстинкт убийцы. Серб практически никогда не проигрывал ключевые очки, и у него не дрожали руки в решающие моменты матчей.

Нынешний Синнер, безусловно, хорош, а его прогресс не вызывает никаких сомнений, если не вспоминать про скандальную историю с допингом и слишком мягкое наказание. Однако говорить о том, что Янник стал улучшенной версией Новака абсолютно преждевременно.

Посмотрим, что покажет Янник Синнер в следующем сезоне. Особенно на фоне такого же талантливого Карлоса Алькараса, двужильного Джоковича (уж на «Шлемах» серб точно должен сыграть), прибавивших Александра Зверева с Тейлором Фрицем и, будем надеяться, Даниила Медведева. Потому что в завершившемся сезоне итальянец и россиянин были теннисистами совершенно разного уровня.

Прогноз для Янника Синнера на 2025 год: одна победа на турнире «Большого шлема» (хард), третье итоговое место в чемпионской гонке ATP.