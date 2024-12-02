Джокович оторвался в Аргентине. Зажёг на футболе и уступил дель Потро в прощальном матче

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в Буэнос-Айресе уступил чемпиону US Open — 2009 Хуан-Мартину дель Потро (4:6, 5:7) в выставочной игре. Это был прощальный матч 36-летнего дель Потро, который жутко страдает из-за проблем с коленом.

Встреча носила выставочный характер. Можно сказать, что Джокович во многом поддавался дель Потро, но это было в знак уважения к аргентинцу. Новак ехал на другой конец света явно не для того, чтобы любой ценой победить Хуан-Мартина.

Джокович в последние дни проявлял много активности. В четверг Новак стал амбассадором и советником по оздоровлению авиакомпании Qatar Airways. В пятницу он посетил боксы команд Формулы-1 «Феррари» и «Макларен» во время свободной практики на Гран-при Катара… Серб встретился с некоторыми пилотами, включая Пьера Гасли и Джорджа Расселла.

Новак Джокович на Формуле-1 в Катаре Фото: Страница «Феррари» в социальных сетях

Через сутки Джокович уже был в Южной Америке, а именно в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Основная цель визита Новака – прощальный матч с дель Потро, но для начала он сходил на футбол.

Джокович вышел на поле перед финалом Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе. Он представил трофей, который в конечном счёте достался бразильскому «Ботафого» в противостоянии с соотечественниками из «Атлетико Минейро» (3:1).

Новак Джокович на финале Кубка Либертадорес Фото: Кадр из трансляции

После этого Новак сосредоточился на своей основной программе. Он показал момент прибытия в Буэнос-Айрес. У трапа самолёта его лично встречал Хуан-Мартин дель Потро.

«Дорогая Аргентина, вот и я», — написал Джокович на испанском языке на своей странице в соцсетях.

Хуан-Мартин дель Потро встречает Новака Джоковича у трапа самолёта Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Далее Джокович и дель Потро поехали в отель Hilton, где оба приняли участие в благотворительном ужине солидарности, на котором различные предметы, принадлежащие обоим теннисистам, были проданы с аукциона.

За несколько часов до начала Новак и Хуан-Мартин выступили на пресс-конференции. Джокович подчеркнул, что дель Потро мог добиться куда большего на корте, если бы не травмы. Примечательно, что Новак общался на испанском языке и неплохо это делал, переводчик ему не требовался.

«Я очень легко принял решение о том, чтобы приехать сюда. Для меня это очень особенный и волнующий момент, и не только из-за соперничества. В последнее время наша дружба превалирует над соперничеством. Мы собрались здесь, чтобы отметить карьеру Хуан-Мартина. Мы всегда очень уважали друг друга. Поэтому я так сильно люблю Хуан-Мартина, он замечательный человек. Нормально желать победы, когда соревнуешься, но мы люди и мы здесь, чтобы разделить сильные эмоции, то напряжение, которое всегда чувствуется на корте. Его карьера легендарна, но ему не повезло с травмами. Конечно, его карьера могла быть лучше, если бы не проблемы с коленями. У меня были серьёзные травмы, но не такие неудачные, как у него. Травмы — главные враги профессиональных спортсменов. Когда нет здоровья, невозможно делать то, чему ты посвятил жизнь», — сказал Джокович.

Дель Потро отметил, что приезд Джоковича в Буэнос-Айрес для него является большой честью. Хуан Мартин признался, что очень рад завоеванию Новаком золотой медали на недавней Олимпиаде в Париже. Это единственный крупный титул в теннисе, которого Новаку не хватало в его выдающейся карьере. К слову, именно дель Потро дважды останавливал Джоковича на пути к победе на ОИ, выбивая его в Лондоне (2012) и Рио (2016).

Под конец пресс-конференции Хуан-Мартин подарил Новаку кастомную коллекцию вина.

Хуан-Мартин дель Потро подарил коллекцию вина Новаку Джоковичу Фото: Кадр из видео

После пресс-конференции Джокович и дель Потро переместились на корт, где уже разминались бывшие аргентинские теннисистки Габриэла Сабатини и Хисела Дулько. Они уступили место Новаку и Хуан-Мартину для начала матча под названием «Последнее испытание».

Конечно, Джокович играл не в полную силу. Он позволил дель Потро сделать брейк в 10-м гейме первого сета и забрать партию со счётом 6:4. После этого на корт вышли Сабатини и Дулько. Габриаэла вместе с Хуан-Мартином немного поиграла в миксте против Новака и Хиселы.

Хисела Дулко и Новак Джокович играют в миксте Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Хуан-Мартин взял слово на корте и фактически признался, что состоит в отношениях с Сабатини, о чём СМИ пишут уже более года.

«Габриэла позвонила мне в прошлом году перед операцией и предложила свою помощь. С тех пор мы стали неразлучны, она легенда», — сказал дель Потро.

Габриэла Сабатини и Хуан-Мартин дель Потро играют в миксте Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Далее начался второй сет. Опять же, Джокович не стремился любой ценой выиграть и уступил со счётом 5:7. Новак поддавался, но стоит отметить мощную подачу Хуан-Мартина, которая никуда не делась даже после травм. Аргентинец наколотил много эйсов, чем приятно удивил серба.

Сама игра проходила в весёлой атмосфере. Дель Потро и Джокович много шутили. В середине второго сета Хуан-Мартин попросил Новака скопировать стиль Рафаэля Надаля, который тоже недавно завершил карьеру. Джокович сделал это – перед розыгрышем начал касаться лица и своей одежды. В целом игроки много смеялись, но после матча оба ненадолго прослезились. Всё-таки осознание ухода дель Потро из тенниса – очень эмоциональный момент.

Новак Джокович прослезился после прощального матча с Хуан-Мартином дель Потро Фото: Кадр из трансляции

«Я говорил это тысячу раз за последние дни. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил дель Потро. Его очень любит весь мир. Я из страны и культуры, где важны такие ценности — когда человек ведет себя профессионально и с уважением, но при этом важно всегда сохранять жизнь в глазах, сердце, душу… Я считаю, что дель Потро является примером для всех нас. Его самая большая победа в жизни — это то, что он замечательный человек», — сказал Новак после матча.

«Мы договорились об этой игре ещё в марте на «Мастерсе» в Майами. Пошли вместе поужинать, и я спросил у Новака, есть ли у него возможность приехать в Аргентину. В этом году перед ним стояла очень большая задача: выиграть Олимпийские игры и пройти через крайне плотный график, но он сразу сказал «да». Это стало возможным благодаря его щедрости. У Новака есть все теннисные титулы, но при этом он остаётся замечательным человеком. У него есть самый главный титул в жизни — любовь народа. Прощальный матч был эмоциональным, но это не печаль. Сегодняшний вечер особенный. Это привилегия — встретиться с таким спортсменом и услышать приятные слова в свой адрес от него», — заявил дель Потро.

Нельзя не отметить, что на арене «Рока Парк» вместимостью 15 500 зрителей практически не было свободных мест. Джокович лично приехал отдать дань уважения дель Потро, но аргентинец также увидел видеоприветствие от футболистов Лионеля Скалони, Мартина Палермо, баскетболиста Ману Джинобили, теннисистов Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса и Гаэля Монфиса.

Теннисный путь дель Потро официально закончен, но Новак ещё поиграет. 37-летний серб в сезоне-2024 выполнил главную цель – выиграл Олимпиаду. Теперь он может снова сосредоточиться на турнирах «Большого шлема». Многие наверняка поспешили списать Джоковича со счетов, но серб после назначения Энди Маррея на пост своего нового тренера ещё намерен преподнести неприятные сюрпризы Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу и другим более молодым конкурентам на Australian Open – 2025.