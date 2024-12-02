Главным нововведением стал уникальный формат поединков. Теннисисты в шоке от нагрузки, а фанаты в восторге от зрелищности.

Шоу от Хачанова с Бубликом и прощальный матч Весниной. Чем запомнился турнир в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», проходивший с 29 ноября по 1 декабря. На протяжении нескольких дней у болельщиков была возможность понаблюдать за игроками из семи стран: России, Казахстана, Сербии, Австралии, Испании, Франции и Болгарии. Рассказываем, чем запомнился командный турнир в Северной столице.

Что говорили игроки про новый формат?

На этот раз организаторы решили отойти от привычных теннисных правил и предложили новый формат проведения турнира. Так, по обновлённому регламенту теннисисты должны были сыграть матчи из трёх сетов по 20 минут каждый, а победные геймы приносили команде по одному очку. Поначалу многие спортсмены не до конца разобрались в нововведениях, но позитивно оценили креативный подход организаторов.

«В этом году получились такие изменения, честно говоря, ни разу не выступали на таких турнирах. Это что-то новое и интересное. Сегодня с утра с Душаном [Лайовичем] вместе тренировались, сыграли только один сет – 10 минут, отдохнули — и ещё 10 минут. Получилось очень интенсивно и необычно», – признался Карен Хачанов на пресс-конференции перед началом матчей.

После этого у капитана «Львов» Михаила Южного поинтересовались, успел ли он столкнуться с трудностями во время тренировок своей команды:

«Я уже сейчас столкнулся, если после 10 минут вся моя команда «мёртвая». А мы ещё играть не начали», – отшутился в ответ Михаил.

А вот как высказалась о 20-минутных сетах Анастасия Потапова в одном из послематчевых интервью:

«Нет времени даже подумать, потому что должна бороться реально за каждый мяч, за каждый гейм. Поэтому здесь каждый гейм важен, и действительно надо выкладываться по полной, чтобы выиграть», – отметила Анастасия.

Анастасия Потапова Фото: «Формула ТХ»

Красивое завершение карьеры Елены Весниной

Не обошлось на турнире и без трогательных моментов. Открывал первый соревновательный день матч легенд, который поставил точку в спортивной карьере Елены Весниной. Вместе с колоритным французским теннисистом Мансуром Бахрами они провели встречу в парном разряде с россиянами Анастасией Мыскиной и Николаем Давыденко.

Матч Веснина и Бахрами проиграли, но после Елену ждал прекрасный сюрприз – на экран вывели видеообращения от Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Марии Шараповой, Арины Соболенко и многих других. Там игроки поделились воспоминаниями, связанными с Еленой, и выразили ей пожелания на будущее.

После на корт вышли давние друзья Весниной — Анастасия Мыскина и Карен Хачанов. Они также сказали много тёплых слов завершающей карьеру теннисистке.

Карен Хачанов, Анастасия Мыскина и Елена Веснина Фото: «Формула ТХ»

«Ленок, я думаю, всё самое интересное, насыщенное тебя ждёт впереди. Теннисная жизнь прекрасна, но вне корта ты сама уже поняла, что дети ещё прекраснее и веселее. Поэтому мы все тебе желаем огромного здоровья, терпения и новых творческих успехов», – добавила Мыскина.

Церемония действительно получилась особенной, как и карьера самой Елены. Всегда приятно, когда есть возможность попрощаться с профессиональной карьерой перед родными трибунами и со всеми почестями. Ну а теперь, как признаётся сама теннисистка, она полностью посвятит себя семье и работе над собственной теннисной академией.

Интрига сохранялась до последнего дня

Первый игровой день открывал мужской матч, в котором встретились Роберто Баутиста-Агут и Александр Бублик. Они стали настоящими «первопроходцами», потому что именно им предстояло опробовать новый формат в полной мере. За 60 минут они успели сыграть 21 гейм – матч закончился со счётом 11:10 в пользу испанца.

Далее на корт вышли девушки: Анастасия Потапова и Виктория Томова обыграли Юлию Путинцеву и Диану Шнайдер — 12:9. Таким образом, по итогам первого дня вперёд с небольшим преимуществом вырвалась команда «Львов». Общий счёт — 23:19.

На второй день игроки немного приноровились к правилам и стали применять тактические хитрости, чтобы сохранить преимущество на своей стороне. Кто-то затягивал розыгрыши на своей подаче, а кто-то, наоборот, старался быстрее закончить гейм, чтобы успеть сыграть ещё и заработать дополнительные очки для команды.

В итоге «Львам» удалось выиграть только два матча: Карен Хачанов одолел Танаси Коккинакиса — 12:9, а Душан Лайович справился с Педро Мартинесом — 11:10. Оставшиеся матчи остались за «Сфинксами»: Диана Шнайдер взяла реванш за прошлогоднее поражении у Виктории Томовой — 12:7, Бублик и Коккинакис вырвали победу у Баутиста-Агута и Хачанова — 12:9, а Путинцева оказалась сильнее Потаповой — 10:9. Общий счёт по итогам второго дня стал 72:71 — уже в пользу «Сфинксов».

Карен Хачанов и Александр Бублик Фото: «Формула ТХ»

Настоящей жемчужиной третьего дня стал матч между Кареном Хачановым и Александром Бубликом, который собрал максимальное число болельщиков на трибунах. Теннисисты радовали публику красочными розыгрышами и уже традиционно «дурачились», привнося в матч элемент шоу. Тем не менее встреча с самым большим количеством геймов осталась за Кареном — 14:10.

Оставшиеся три матча закончились следующим образом: Потапова обыграла Шнайдер со счётом 11:9, Путинцева и Мартинес принесли единственную победу «Сфинксам» в третий день, разобравшись с Томовой и Лайовичем — 11:10, а Баутиста-Агут выиграл у Коккинакиса в заключительном матче турнира со счётом 10:9. Причём в последних геймах свои силы решил попробовать капитан «Львов» Михаил Южный, чем вызвал бурную реакцию на трибунах.

Церемония награждения на теннисном турнире в Петербурге Фото: «Формула ТХ»

Сыграв в третий день несколько удачных матчей, «Львы» стали победителями «Трофеев» с итоговым счётом 116:111. На церемонии награждения команде вручили красивый кубок, а сами победители поблагодарили всех за прекрасную атмосферу и выразили надежду вернуться на турнир через год.

Каждая минута была важна не только на корте

Интенсивными получились не только матчи – график у теннисистов в целом был расписан по минутам. Скучать игрокам в Санкт-Петербурге точно не пришлось, ведь каждый был задействован в детских мастер-классах, автограф-сессиях, интервью и пресс-конференциях. Например, австралиец Танаси Коккинакис столкнулся с внезапной волной любви российских болельщиков, да такой, что ему пришлось проводить сразу несколько автограф-сессий, чтобы справиться с потоком желающих.

Помимо активностей на самой арене, игрокам было предложено посетить несколько значимых для Петербурга мест. Например, часть спортсменов отправилась в Эрмитаж, чтобы познакомиться с историческим и культурным наследием города. А кто-то смог подняться на высоту 365 метров благодаря экскурсии в «Лахта-центр». По словам организаторов, место выбрано неслучайно – именно там зародился современный теннис в России.

Диана Шнайдер в «Лахта-центре» Фото: «Формула ТХ»

В общем, «Трофеи» в этот раз получились запоминающимся – как для болельщиков, так и для самих теннисистов. По большей части это связано с уникальным регламентом матчей и активной поддержкой трибун. Нововведения действительно пошли турниру на пользу, поэтому надеемся увидеть нечто подобное и в следующем году!