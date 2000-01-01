Топ-5 теннисисток WTA по призовым за сезон
Пока теннисистки отдыхают после завершения сезона, WTA подсчитала, кто получил больше всех призовых за год. Кто же вошёл в топ-5 списка?
5-е место — Чжэн Циньвэнь
Китайская теннисистка заработала за год $ 5,5 млн.
4-е место — Жасмин Паолини
Итальянка получила за сезон $ 5,8 млн, из которых $ 796 тыс. –за игру в паре.
3-е место — Ига Швёнтек
Польская теннисистка заработала $ 8,5 млн.
2-е место — Коко Гауфф
Американка получила за сезон $ 9,3 млн, из которых $ 472 тыс. – за игру в паре.
1-е место — Арина Соболенко
Белорусская теннисистка заработала $ 9,7 млн.
Топ-5 теннисисток WTA по призовым за сезон
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