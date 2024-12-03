Скандальный Кирьос прав: его 5 революционных идей взбодрят теннис

От инноваций, предлагаемых известным австралийцем, окажутся в плюсе как спортсмены, так и болельщики.

В данный момент теннис является одним из самых популярных видов спорта. Многие болельщики любят его в том числе за приверженность традициям. При этом есть и та часть людей, которая стремится к реформам. Недавно с креативными революционными предложениями выступил скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос. Разберёмся, какие инновации хочет внедрить в наш любимый спорт финалист Уимблдона-2022 в одиночном разряде, и выскажем свою точку зрения по этому поводу.

Проведение матчей в трёхсетовом формате до четвертьфинальной стадии на ТБШ

Ник считает, что из поединков, проводящихся на мэйджорах на первой неделе, можно извлечь выгоду в связи с упрощением их формата.

«Думаю, нужно играть трёхсетовые матчи до четвертьфинала, а затем пятисетовики. Это то, что я бы немедленно изменил на турнирах «Большого шлема». Мы бы увидели, как некоторые парни прорываются в четвертьфинал, но затем, очевидно, лучшие теннисисты в итоге выигрывали бы в пятисетовых матчах.

И первая неделя была бы более захватывающей… Сколько раз мы видели, как один из лучших игроков в сетке проигрывал первый сет, и все всё равно думали, что он отыграется и победит?

Ли Ту выиграл сет у Алькараса в самом начале [US Open]. Стало бы 1:1, и всё решал бы один сет — это могло бы изменить всю карьеру Ли. Он обыгрывает Алькараса на Центральном корте US Open — и заявляет о себе. Мне кажется, это было бы классное изменение», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.

Бывшая 13-я ракетка мира видит и другие преимущества в этом подходе.

«Это сэкономило бы нам много сил при составлении расписания: в первую неделю оно выходит из-под контроля.

Мужские матчи проходят в пятисетовом формате, а женские иногда затягиваются в трёхсетовом, и в итоге мужчины играют до двух или трёх часов ночи, и это просто неприемлемо», — отметил Ник.

Стоит добавить, что Кирьос является не единственным сторонником изменения формата матчей на «Шлемах». 81-летняя Билли Джин Кинг, которую, пожалуй, можно назвать одной из самых влиятельных фигур в мире тенниса, заявила следующее:

«Пусть на турнирах «Большого шлема» все играют матчи в трёхсетовом формате. Это позволит и мужчинам, и женщинам зарабатывать одинаково. Потому что доход идёт от медиаконтента, и из-за этого женщин всегда мало показывают», — написала Кинг на своей странице в социальных сетях.

БИЛЛИ ДЖИН КИНГ Фото: Rob Tringali/MLB Photos via Getty Images

Основные аргументы, которыми поддерживается желание сократить матчи, безусловно, связаны с телевидением и фанатами. Короткие игры, продолжительность которых будет предсказуема, легче размещать в сетке вещания. Именно поэтому телевизионщики будут охотнее покупать права на теннис. Следовательно, у него будет ещё больше денег.

К тому же затяжные матчи — это опасно для здоровья атлетов. Например, в противостоянии на US Open в 2024 году между Кареном Хачановым и Даниэлем Эвансом был установлен новый рекорд продолжительности поединка на американском ТБШ среди мужчин (игра завершилась поражением россиянина со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6). Продолжительность встречи составила 5 часов 34 минуты. А после победы Эванс признавался, что ему было очень тяжело физически, и он больше не хочет принимать участие в подобном матче.

«Это была долгая, долгая битва. Думаю, бо́льшую часть матча я играл довольно хорошо. Очевидно, мне было тяжело физически, но и ему тоже. В конце концов всё сводилось к тому, кто дольше всех продержится. Да, не думаю, что мне доводилось играть пять часов за день в двух сессиях, не говоря уже об одной. Я даже никогда не тренировался больше полутора часов.

Повторюсь, это самое долгое время, которое я когда-либо проводил на корте. В четвёртом сете мне пришлось сверяться с табло, чтобы понять, какой по счёту сет идёт. Я не был полностью уверен, в каком сете мы находимся. Но да, я не хочу повторять это снова. Это точно!» — приводит слова Эванса Mirror.

Введение микста на «тысячниках»

Также Кирьос предложил на совместных турнирах ATP-1000 и WTA-1000 заменить соревнования в мужском и женском парном разрядах на микст.

«В каком ещё виде спорта вы можете увидеть, как ваша любимая спортсменка и ваш любимый спортсмен соревнуются на одной стороне сетки за хорошие призовые? Это невозможно. Таким образом, на турнирах серии «Мастерс» вместо мужских и женских парных разрядов должны быть смешанные.

Есть много хороших игроков среди женщин, с которыми я бы с удовольствием поиграл в паре. Я имел честь сыграть с Сереной и Винус [Уильямс]. Я бы с удовольствием сыграл с Эшли Барти на каком-нибудь турнире. Она была одной из самых талантливых теннисисток. Я думаю, мы бы точно помогли друг другу на корте», — сказал Кирьос в эфире подкаста AO Show.

Ник Кирьос и Серена Уильямс играют в миксте Фото: Clive Brunskill/Getty Images for IPTL 2014

Предложение австралийца выглядит очень интересным. Парный теннис имеет мало общего с одиночным, а уж микст, то есть смешанный парный разряд, и вовсе особая история. Сейчас этот вид программы представлен только на турнирах «Большого шлема», Олимпийских играх, United Cup и выставочных соревнованиях например, на таких как «Мировая теннисная лига». При этом в последнее время мы всё чаще видим, как топовые спортсмены разных полов объединяют свои усилия и выступают вместе. Например, после одного из матчей United Cup — 2024 пятикратная победительница мэйджоров Ига Швёнтек призналась, что ей нравится микст, а играть против парней — настоящее испытание для неё.

«Если серьезно, мне нравится микст. Играть против парней — это испытание. Я тренируюсь с парнями, которые играют очень быстро, и это очень интересно. Мне кажется, что мне нечего терять», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Микрофоны на игроках во время теннисных матчей

Ещё одним радикальным изменением, которое хочет внедрить финалист Уимблдона-2022, являются микрофоны на игроках во время теннисных противостояний.

«Я бы также включил микрофоны у игроков. Если вы посмотрите на НБА, там профессионально вставляют микрофон под воротник майки, чтобы он не чувствовался. Отсутствие такого в теннисе для меня абсурдно — почему бы не включить микрофоны у Новака или Алькараса, чтобы слышать, что они говорят?

Некоторые потрясающие спортсмены перед важным розыгрышем очков разговаривают сами с собой. Я и сам иногда так делаю. На основе этого можно было бы создать такой контент, который бы приклеил теннисных фанатов к своим телефонам», — цитирует Ника официальный сайт Australian Open.

Напомним, на «пятисотнике» в Вашингтоне в этом году теннисисты, выступавшие в парном разряде, в рамках эксперимента ATP уже носили микрофоны во время игр. Разговоры спортсменов были доступны на цифровых каналах ассоциации. Отмечалось, что данное нововведение было создано для привлечения болельщиков.

«Это позволит болельщикам в режиме реального времени узнавать о тактике, которую используют игроки в критические моменты матча, а также даст возможность увидеть более лёгкие и забавные моменты игры», — отмечал главный спортивный директор ATP Росс Хатчинс.

Что ж, надо признать — теннис за полтора века действительно не сильно изменился и не спешит, что называется, идти в ногу со временем. Поэтому предложение Кирьоса кажется хорошей идеей. В первую очередь речь идёт о повышении привлекательности тенниса. Ещё в 2019 году американец Деннис Бакстер, являющийся главным звукорежиссёром Олимпиад, отмечал, что несколько микрофонов на игроках в том же футболе сделают его намного интереснее.

«Я настаиваю на том, чтобы прикрепить микрофон к атлетам и в других видах спорта. Уверяю вас, если мы установим хотя бы три-четыре микрофона на игроков АПЛ, футбол станет в несколько раз увлекательнее», — говорил Бакстер в интервью Sports.ru.

Повышение уровня комментаторов

Когда Кирьоса спросили о его опыте ведения теннисных трансляций, он признался, что был удивлён, насколько грубыми были некоторые комментаторы.

«Я не очень критичный комментатор. Мне не нравится, когда комментаторы критикуют теннисистов, потому что в наше время это непросто, игра настолько физическая.

Комментаторам прямо сейчас нужна небольшая встряска. Я думаю, когда ты по-настоящему поиграешь и поймёшь будущее и соперников, например, сколько игроков существует в мировом масштабе, [ты поймёшь], как трудно на самом деле попасть в число 128 лучших игроков на мэйджорах.

Наша работа как комментаторов заключается в том, чтобы изучать этих теннисистов, узнавать об их пути и, надеюсь, прославлять их имена. Мы не можем просто постоянно рекламировать одних и тех же игроков снова и снова. Есть несколько хороших теннисистов, которых никто не знает.

Я принимаю это во внимание, когда комментирую — мне нравится по-настоящему раскрывать это.

Я изучаю фильмы, наблюдаю за другими игроками и знаю силу и слабость каждого из них наперёд», — отмечает Кирьос.

Бывшие профессиональные теннисисты сейчас нередко пробуют себя на новом поприще. И иногда действительно бывают очень резки в своих выражениях! Ещё свежи в памяти теннисных фанатов некоторые фразы Марата Сафина на федеральном канале во время финала Открытого чемпионата США 2019 года между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, которые впоследствии стали крылатыми. Ныне покойная Анна Дмитриева признавалась, что Марату повезло с матчем и что всё произошло очень своевременно.

«Скажу вам так: это очень интересный вариант. Зритель получил то, что хотел, и в то самое время, когда это было необходимо. Только Марат мог позволить себе это сделать. Всем остальным комментаторам такую свободу выражения не простят. А ему — наоборот. Это было прикольно, классно и своевременно», — отмечала в интервью «СЭ» Дмитриева.

И чем вам не встряска в работе теннисных комментаторов от Марата Сафина?

Понимание силы СМИ

Кирьос также понимает, как комментарии могут формировать впечатление у зрителя и превращать больше новичков в теннисе и случайных наблюдателей в закоренелых фанатов этого вида спорта. Это определяет его подход к нынешним комментариям, которые, как он также надеется, приобщат молодое поколение к игре.

«Думаю, комментаторство и эта [медийная] сторона событий в мире тенниса сильно недооцениваются.

Когда кто-то включает телевизор, он может и не знать — мы не говорим о фанатах, которые следят за этим видом спорта в течение 20 лет, мы говорим о новых болельщиках и о том, как привлечь их к игре. Они ничего не узнают об этих теннисистах.

Поэтому комментарии должны быть в некотором роде актуальными. Они должно соответствовать нынешнему поколению. Современные молодые люди не могут сосредоточиться больше чем на пару минут, поэтому выступление комментаторов должно быть громким, энергичным в течение 20-30 секунд, и это может привлечь нового поклонника», — цитирует Ника официальный сайт Australian Open.

О том, что комментарии во время нынешних теннисных трансляций, должны быть современными, говорила та же легендарная Анна Дмитриева.

«Мы прошли другую школу, жили в советские времена, когда лишнее слово было недопустимо. То, что мы себе позволяли в 1990-е, тоже считалось фривольным, но всё равно. И потом: мы уже старые, наше время ушло. А новое поколение хочет если не полной свободы, то хотя бы временной», — отмечала Дмитриева в интервью «СЭ».

Теннис, как и любой другой вид спорта, не должен стоять на месте. Изменения в нём должны быть сделаны очень грамотно, по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Вышеперечисленные новаторские идеи Ника Кирьоса являются отличной базой для того, чтобы постепенно внедрять ноу-хау в теннисные матчи. Возможно, совсем скоро некоторые из предложений известного спортсмена мы увидим в официальных играх на постоянной основе.

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