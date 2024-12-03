ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?

Симону Халеп и других ранее пострадавших легализация запрещённых веществ в малых дозах уже не спасёт, но остальным поможет.

В последние месяцы теннисный мир потрясли допинг-скандалы с Янником Синнером и Игой Швёнтек. Положительные тесты на запрещённые вещества всегда являлись частью спорта, но в случае с Синнером и Швёнтек многих удивило крайне щадящее наказание провинившихся.

У Синнера забрали очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе после того, как в его организме дважды обнаружили клостебол. Швёнтек отстранили на месяц после выявления в пробе триметазидина. Хотя другие теннисисты в подобных ситуациях пропускали год или больше, в том числе именитые чемпионки турниров «Большого шлема» Мария Шарапова и Симона Халеп.

Вероятно, дело Швёнтек не получит дальнейшего развития. Иге осталось отбыть неделю отстранения в декабре во внесоревновательный период, после чего она сможет спокойно выступать на турнирах со старта сезона-2025.

У Синнера немного иная ситуация. Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает рассматривать апелляцию ВАДА, которое требует забанить итальянца на один-два года. Причём вынесение вердикта по делу постоянно откладывается. CAS недавно сообщил, что не примет решение по Яннику до 11 февраля.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На этом фоне довольно резонансным выглядит заявление генерального директора ВАДА Оливье Ниггли, который допустил легализацию допинга в микродозах.

«Сегодня существует проблема загрязнения. Это не означает, что случаев такого рода больше, чем в прошлом. Дело в том, что лаборатории стали более эффективны в обнаружении даже бесконечно малого количества веществ. Дозы настолько малы, что можно заразиться, совершая безобидные действия. Правда в том, что мы слышим много историй, и я понимаю мнение общества, которое может подумать, что все принимают допинг. Мы не увидели бы все эти случаи при наличии пороговых значений. Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозирование и где правильно остановиться. Именно для такого рода размышлений будет создана рабочая группа», — приводит слова Ниггли La Gazzetta dello Sport.

Неизвестно, когда рабочая группа ВАДА определится по поводу допустимости допинга в микродозах. Вполне возможно, это случится уже до 11 февраля. В случае позитивного решения апелляция ВАДА по делу Синнера перестанет иметь смысл, ведь в организме итальянца клостебол был найден в ничтожно малом количестве, не способном повлиять на выступление на корте.

Янник Синнер и Ига Швёнтек – молодые спортсмены, обоим по 23 года. Они являются одними из лучших в мужском и женском турах, побеждали на турнирах «Большого шлема» и побывали в статусе первых ракеток мира. Сыграла ли их именитость роль при рассмотрении допинг-дел? В какой-то степени — да, ведь крупным функционерам не хотелось бы терять теннисистов, которые будут одними из определяющих в своём виде спорта в течение следующего десятилетия.

Ига Швёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Длительная дисквалификация могла поставить крест на карьерах Янника и Иги. Показателен пример той же Марии Шараповой. Мария вернулась на корт после 15 месяцев отстранения, но на топовом уровне уже не выступала. Камбэк Симоны Халеп после полутора лет без игры по состоянию на текущий момент выглядит ещё хуже.

Синнер и Швёнтек относительно легко отделались благодаря грамотно выстроенной защите. Янник доказал, что клостебол попал в его организм по вине физиотерапевта и тренера по физподготовке. Швёнтек заявила, что положительный тест на триметазидин был вызван загрязнением мелатонина – нерецептурного лекарства, произведённого и продаваемого в Польше. Ига принимала его из-за джетлага и проблем со сном. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) после независимой экспертизы признало факт загрязнения и то, что в произошедшем нет «значительной вины или халатности» спортсменки.

Теперь же в случае легализации допинга в микродозах Синнер и Швёнтек могут быть полностью оправданы с юридической точки зрения. Это не спасёт их от порицания частью болельщиков и коллег вроде теннисного скандалиста Ника Кирьоса, но Янник и Ига вряд ли сильно обращают на них внимание. Те, кто в будущем сдаст положительные допинг-тесты и докажет малое содержание запрещённых веществ в организме, тоже смогут избежать серьёзного наказания.

При этом возникает моральная дилемма – как быть с теми, кто получил суровое наказание за допинг ранее? Мария Шарапова уже зачехлила ракетку в 2020-м, хотя у неё фактически украли последние четыре года карьеры. При том что употребляемый ею мельдоний попал под запрет ВАДА только с 1 января 2016 года, а до этого был разрешён. В данном случае не доработала команда Марии, упустившая из виду информацию о недопустимости его применения.

Симона Халеп доказала, что запрещённый роксадустат попал в её организм посредством биологической добавки, которую ей дали в академии бывшего тренера теннисистки Патрика Муратоглу. Но кто вернёт ей полтора пропущенных года, когда она отчаянно отстаивала свою правоту в CAS?

Марии Шараповой и Симоне Халеп уже никто не вернёт потерянное время Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хотя для некоторых допустимость допинга в микродозах может стать спасением. Российская фигуристка Камила Валиева получила дисквалификацию на четыре года за тот же триметазидин, который нашли у Швёнтек. Что, если ВАДА установит допустимую дозу этого препарата в пределах той, что была обнаружена в организме Валиевой (2,1 нг/мл)? Тогда Камила может потребовать отмены наказания. Как и другие спортсмены, у которых выявляли ничтожное количество каких-то стероидов, попавших в организм тем или иным способом (в основном через различные биодобавки в рационе здорового питания).

Главное, чтобы ВАДА при рассмотрении вопроса о легализации допинга в микродозах не перешло грань. Если допускать подобное, то только в крайне малых количествах, даже близко не способных повлиять на выступления спортсмена. Иначе организация по борьбе с допингом перестанет выполнять свою прямую функцию и превратится в структуру по «отмазке» нарушителей.