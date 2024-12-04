Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить

Паула Бадоса и Магда Линетт даже не предполагали, что их посты в соцсетях приведут к столь масштабным последствиям.

Новый генеральный директор WTA Порша Арчер направила теннисисткам письмо, в котором предупредила о недопустимости публикации «неприятного контента» в социальных сетях. Это произошло после того, как испанка Паула Бадоса и полька Магда Линетт были вынуждены извиняться за свои посты во время турниров в Китае.

«Турниры и страны принимают нас, прикладывают огромные усилия и несут большие затраты, поэтому крайне важно уважать местную культуру. Неприятный контент любого типа (фотографии, отсылки, текст, видео), касающийся культуры, истории или неприятных стереотипов о народах либо регионе, противоречит ценностям WTA. Мы этого не потерпим», – написала Арчер в письме игрокам.

В письме также есть ссылка на правила поведения WTA. Это свидетельствует о том, что за посты в соцсетях теннисисток начнут штрафовать или наказывать какими-то другими способами.

В чём конкретно провинились Бадоса и Линетт? В начале октября тренер Паулы Пол Толедо выложил несколько фото из Пекина, в том числе снимок, на котором испанская теннисистка оттягивает веки палочками для еды. После этого в Сети действующую 12-ю ракетку мира обвинили в расизме.

Действия Паулы Бадосы в Азии посчитали расистскими Фото: Из личного архива Пола Толедо

Бадоса извинилась перед китайскими и другими азиатскими любителями тенниса.

«Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймёте… Люблю всех вас», — написала Паула.

Казалось, на этом скандал исчерпан, однако через несколько дней Бадоса во время общения с Толедо в соцсетях написала следующее: «Спасибо, что на этот раз не выложил фото, из-за которого у меня будут неприятности». Это было воспринято как очередное проявление расизма и спровоцировало новую волну ещё более жёсткой критики в её адрес.

Паула снялась с «тысячника» в Ухане без указания причин. Вероятно, всё дело было именно в травле. Она опубликовала эмоциональный пост по этому поводу. Правда, на этот раз уже не извинялась, а, наоборот, резко отвечала хейтерам.

«Вы знаете меня, чтобы говорить такое? Кем вы себя считаете, если судите меня, ничего обо мне не зная? Мне кажется, это больше говорит о том, какие вы, а не я. Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, то понимали бы, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе. Потому что такие люди, как вы, приносят его в этот мир слишком много, и я пытаюсь изменить ситуацию. Потому что вся эта травля безумна и нелепа. Эта история закончилась, когда я извинилась и взяла на себя всю ответственность. Живите дальше. Боже мой. Очень надоело видеть в этой соцсети постоянные ненависть и критику. Да, я ошиблась. Однако после этого люди и болельщики в Китае потрясающе ко мне относились. Потому что они понимают, что люди могут ошибаться, но признают это и исправляются, чтобы в следующий раз поступить лучше, получив ещё один шанс. Мне очень больно, потому что я не такой человек, а незнакомые люди говорят обо мне подобное. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимание и не отвечаю. Однако всему есть предел», — подчеркнула Бадоса.

Паула Бадоса Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Пропуск турнира в Ухане стоил Бадосе возможности вернуться в топ-10, но набравшая отличную форму испанка тогда посчитала, что лучше поберечь свои нервы. На время она даже сделала свои страницы в соцсетях закрытыми и прекратила активность в них.

Параллельно в том же Ухане случился громкий скандал с польской теннисисткой Магдой Линетт, ныне занимающей 38-е место в рейтинге WTA. Линетт в первом круге турнира победила россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:2. После игры зрители стали освистывать её из-за поста, который она ранее опубликовала в соцсетях. Полька выложила фото из поезда с подписью: «Следующая остановка: Ухань. Вирусная база обновлена».

Магда Линетт Фото: Chris Hyde/Getty Images

Распространение коронавируса началось в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Вскоре инфекция охватила всю планету и привела к пандемии. Как минимум такова позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая не отрицается почти во всех странах мира. Однако в Китае действует иная повестка – там запрещено говорить о том, что коронавирус происходит из Уханя.

Линетт довольно быстро удалила свой пост о «вирусной базе», но китайские фанаты всё равно его увидели и написали массу критических комментариев на её странице. Магда давала интервью на корте после победы над Самсоновой. Местная журналистка задала вопрос, как она оценивает свой матч, но Линетт изначально решила принести извинения недовольной публике за свою недавнюю публикацию.

«Я знаю, что оскорбила некоторых из вас, поэтому очень хочу...» — начала говорить Магда, но китаянка моментально забрала у неё микрофон и потребовала говорить только о результатах.

Выглядело всё это довольно дико и некрасиво. Линетт решила не общаться с этой журналисткой, а та особо и не возражала.

«Спасибо, что хорошо отнеслись ко мне», – сказала Магда публике на прощание.

Магда Линетт не смогла дать нормальное интервью журналистке в Ухане Фото: Кадр из трансляции

Китай – специфическое место. Иностранцам непросто понять местные культуру и обычаи. Посты Бадосы и Линетт выглядели в какой-то степени неуместными и некорректными, хотя реакцию на эти публикации сложно назвать адекватной. Паула и Магда подверглись жёсткой травле, после чего WTA не поддержала их, а, наоборот, фактически ввела цензуру в женском теннисе. Теперь Бадоса, Линетт и другие будут тщательно обдумывать каждый свой пост во время пребывания в той или иной стране, а в период выступлений в Китае наверняка предпочтут вообще ничего не писать.

В 2018 году WTA заключила 10-летний контракт на сумму в $ 1 млрд по проведению женского Итогового чемпионата в Шеньчжэне, но в этом городе состоялся только один розыгрыш, после чего сделку из-за пандемии расторгли. Зато до 2027 года продолжают действовать 10-летнее соглашение с онлайн-стриминговым сервисом iQiyi на сумму в $ 120 млн и другие более мелкие сделки.

Китай – очень важный рынок для WTA. Ассоциация ненадолго бойкотировала страну из-за исчезновения бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай, которая выдвинула обвинения в сексуальном насилии в отношении бывшего высокопоставленного члена Коммунистической партии Китая. Но это был скорее ситуативный формальный жест. Судьба Шуай ещё не была до конца ясна, когда WTA прекратила бойкот. Это случилось ещё до того, как мужской теннис вернулся в страну после пандемии. Новая глава WTA Порша Арчер прямым текстом дала понять, что подход организации не изменился. Финансовые вложения китайских спонсоров важнее, чем свобода слова Бадосы, Линетт или каких-то других теннисисток.