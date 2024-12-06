Весь теннисный мир верит в 25-й «Шлем» Джоковича. Но у Новака почти нет шансов

Какими будут результаты Новака Джоковича – одна из самых больших загадок сезона-2025. Теннисный мир предвкушает возвращение легендарного серба на корт и ждёт от него новых больших побед, в том числе и триумфа на турнире «Большого шлема». Однако есть давящее чувство, что надежды на такие крупные успехи Новака в следующем году окажутся напрасными.

Есть, конечно, и аргументы, объясняющие это предчувствие. Но сначала о хорошем – о том, как теннисные эксперты и бывшие игроки смотрят в будущее Новака.

«Моей первой реакцией [на сотрудничество с Марреем] было то, что Новак Джокович явно хочет выиграть ещё больше турниров «Большого шлема». Очевидно, он хочет выиграть 25 ТБШ и стать лучшим теннисистом всех времён. Поэтому, учитывая помощь Энди Маррея, я уверен, что он считает, что всё ещё может выигрывать мэйджоры в 2025 году, а может быть, даже в 2026-м», — приводит слова бывшего лидера рейтинга ATP Матса Виландера Eurosport.

С некоторыми оговорками о возможных победах Новака высказался и Горан Иванишевич, его бывший тренер.

«Синнер и Алькарас намного выше остальных, но я включаю Новака в группу с ними – когда он в форме, то по-прежнему лучший в мире, на мой взгляд. Другое дело, сколько он хочет играть и когда – мы видели на Олимпийских играх… если он выйдет на корт в такой форме, то всё ещё сможет выиграть «Шлем». Это также будет зависеть от того, какой у него рейтинг, какой жребий, то есть от того, какая будет сетка. Есть много факторов, но может ли Новак это сделать? Думаю, может», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

Новак Джокович и Горан Иванишевич Фото: Paul Kane/Getty Images

С чем Джокович подходит к сезону-2025?

С Энди Марреем в роли тренера.

С мотивацией навязать борьбу молодёжи.

Вероятно, с желанием выиграть 25-й турнир «Большого шлема» и побить последний суперрекорд – обойти по этому показателю Маргарет Корт и стать лучшим в истории всего тенниса, а не только ATP-тура.

С несопоставимым ни с кем другим среди мужчин опытом.

Почти обо всём, кроме 25-го ТБШ, Новак говорил в своих последних интервью. Мы можем только предполагать, что он желает этого достичь, вспоминая прошлогоднюю фразу Джоковича: «Я собираюсь побить все возможные рекорды». Ведь если он возьмёт 25-й мэйджор, то станет лидером по этому показателю в истории тенниса — и мужского, и женского.

И всё же есть одно большое но — мотивации и стремления к новым достижениям сербу больше недостаточно для крупных побед. Теперь на пути Новака стоят молодые, близкие к пиковой форме и не опасающиеся его соперники.

После того как Джокович остался в топе ATP единственным из своего мощного поколения, а сам неудачно провёл прошлый сезон, психологическое преимущество перешло в руки молодёжи. Ни Синнер, ни Алькарас, ни, кажется, ещё более юные теннисисты из поколения Next Gen не боятся Новака. Да, они его уважают. Но ещё «в раздевалке» великому сербу теперь мало кто уступает.

Кроме того, игра Джоковича стала более предсказуемой. Да, в своём сильном компоненте – менталке – Новак всё ещё превосходит Зверева, Фрица, Рублёва и многих других. Но у них всё ещё остаётся возможность для прокачки этого элемента, особенно если судить по итогам сезона-2024. А вот сербу мотивации для сохранения стабильного психологического состояния и уверенности может уже не хватать.

Помимо отсутствия стимулов и более предсказуемой игры, Джоковичу может помешать его же физическая форма. Каким бы ни было атлетичным и готовым к нагрузкам тело Новака, в скорости и выносливости – особенно на турнирах «Большого шлема» – 37-летний серб начинает уступать преследующим его соперникам.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

После прошлогоднего спада Джоковичу будет тяжело вернуться на прежний уровень и с физической, и с психологической точки зрения. Новак стал уступать тем, кому раньше проигрывать не мог. Например, 114-й ракетке мира Луке Нарди в Индиан-Уэллсе — 4:6, 6:3, 3:6. Тот матч ATP даже назвала главным апсетом года.

Или Касперу Рууду в Монте-Карло — 4:6, 6:1, 4:6. Да, это грунт, который удобен норвежцу. Но во всех трёх предыдущих встречах с Каспером на этом покрытии Джокович без вопросов одерживал победы.

В этом сезоне Новак уступил Алексею Попырину (43), Алехандро Табило (45), Томашу Махачу (50). А ещё провёл четыре тяжёлые партии с Тейлором Фрицем на Australian Open, еле переиграл в пяти сетах Лоренцо Музетти в Париже и одолел Алькараса лишь в одном матче – принципиальном для него финале Олимпиады — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Станут ли такими же принципиальными для Новака турниры «Большого шлема» в следующем году – огромный вопрос.

После Six Kings Slam Джокович завершил сезон и взял солидную паузу на отдых. Сейчас Новак принимает участие в разного рода медиаактивностях: за последнюю неделю он поучаствовал в Аргентине в прощальный матче Хуан-Мартина дель Потро, побывал в Катаре на этапе «Формулы-1», подписал контракт с Qatar Airways. В социальных сетях серба в шутку за это даже подколол Маррей.

Уже 30 декабря Джокович начнёт новый сезон — на турнире серии ATP-250 в Брисбене. В какой форме он подойдёт к этим соревнованиям – остаётся только предполагать.

При этом Новаку нужно «выстреливать» именно в первой половине сезона, до лета. Если ни один «тысячник», ни Australian Open с «Ролан Гаррос» не покорятся легендарному сербу, искать мотивацию и продолжать борьбу станет совсем тяжело. А если и работа с Марреем не принесёт желаемые плоды, удерживать стабильное состояние станет практически невозможно.

И всё-таки совсем Новака со счетов, конечно, никто не списывает. Да, он всё ещё может быть хорош, доходить до второй недели на мэйджорах и брать «пятисотники». Даже «тысячник» и тот самый стартовый турнир в Брисбене могут покориться сербу. Но в остальном ему легко могут помешать здоровый Алькарас, набравшие классную форму к концу этого года Зверев с Фрицем, восстанавливающиеся Рублёв с Медведевым и, конечно, Синнер, чьи разбирательства по допинг-делу пройдут не раньше февраля.

Очень хочется ещё наблюдать за Джоковичем на корте, видеть его победы и ошибаться в том, что время Новака безвозвратно ушло. Но, увы, то самое щемящее чувство насчёт «Больших шлемов» уже не отпускает.