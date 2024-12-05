Суперкамбэк Медведева, сенсация от Мирры, золото ОИ Джоковича: рейтинг лучших матчей года

«Чемпионат» продолжает подводить итоги теннисного сезона. В этот раз мы предлагаем вам выбрать лучший матч года. В наш список попали 16 встреч: семь мужских и девять женских. Не обошлось без ярких побед в исполнении Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Мирры Андреевой. А какой матч действительно стал самым-самым в сезоне-2024, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Олимпиада. Финал. Джокович — Алькарас — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
Новак взял олимпийское золото, к которому шёл всю карьеру. В первой партии теннисисты играли больше полутора часов. Ни одного брейка им так и не удалось сделать, хотя у Алькараса было восемь брейк-пойнтов, а у Джоковича — пять. На тай-брейке серб оказался сильнее. Во втором сете, в отличие от первого, чувствовалось небольшое игровое преимущество Новака, и он сумел дожать соперника на достаточно лёгком тай-брейке. Впервые в своей великой карьере Джокович сыграл в финале Олимпиады и сумел взять золотую медаль, собрав полную коллекцию главных теннисных наград и трофеев. Ни одной непокорённой вершины у серба не осталось.
Уимблдон. Четвертьфинал. Медведев — Синнер — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3
Невероятно упорный первый сет длился около часа: ни одного брейк-пойнта у игроков. Оба хорошо играли на своих подачах, оба хорошо ходили к сетке. Тай-брейк стал справедливым завершением такой партии. Тут шансы были у каждого, но Даниил не воспользовался двойной соперника, а затем Янник выиграл ключевой мяч при 7:7. Во второй партии итальянец чуть подсел физически, словно его что-то беспокоило. Очень низкий процент первой подачи — 50, у Медведева регулярно возникали шансы на приёме, и в самом начале партии он сумел сделать брейк. Свою подачу россиянин, за исключением восьмого гейма, держал уверенно. В третьем сете Синнер брал длинный медицинский тайм-аут, много ошибался, но в самой концовке сета сумел прибавить, снова пошли мощные удары. Очень часто Янник выполнял укороченные и ходил вперёд. На приёме Синнер добрался до сетболов, однако тай-брейк идеально чисто провёл россиянин. В четвёртом сете Янник проиграл в своих геймах всего два мяча. Медведев много ошибался, Синнер на задней линии выглядел намного увереннее. Снова итальянец много пользовался укороченным, и довольно успешно. Пятую же партию Медведев провёл на очень высоком уровне. У Синнера был серьёзный спад на старте партии, абсолютно провальный гейм с несколькими ошибками и риском на второй подаче, что привело к двойной, и Даниил сумел воспользоваться своим шансом. Ключевым стал следующий гейм, когда Медведев с трудом вытащил свою подачу, а два гейма при 4:2 и 5:3 россиянин взял под ноль.
Australian Open. Полуфинал. Медведев — Зверев — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3
Даниил провалил старт, дважды подряд проиграв свою подачу, потом бросился в погоню, догнал соперника, отыграв оба брейка, при 5:5 снова отдал свою и опять зацепился на подаче Александра на сет, но там уже Зверев ушёл с двух брейк-пойнтов и выиграл-таки партию. Начало второй партии выглядело умеренно оптимистичным, но в середине сета Даниил в борьбе проиграл свою подачу. На приёме на этот раз ему зацепиться не удалось, даже ни одного брейк-пойнта не было — а в концовке россиянин отдал ещё одну подачу. В третьем сете Медведев прибавил, особенно на подаче, да и в розыгрышах на задней линии тоже. При этом нельзя сказать, что Зверев играл плохо, но Даниилу всё равно удалось переломить ход матча. Два гейма с брейк-пойнтов спас Александр, а на тай-брейке Даниил всё-таки дожал соперника в напряжённой борьбе. В четвёртой партии брейк-пойнтов у Зверева тоже не было. Правда, тут и Медведев только в одном гейме до них добрался и играл там действительно здорово, но Александра спасли мощные подачи. В итоге всё вновь решилось на тай-брейке. Решающая партия сложилась для Медведева здорово — Зверев сдал и физически, и психологически, наделал ошибок, а россиянин сыграл отменно.
«Ролан Гаррос». Четвертьфинал. М. Андреева — Соболенко — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Арина в первой половине сета плохо себя чувствовала, приняла обезболивающие, вроде стало получше, она задвигалась, стала выигрывать мячи, но всё равно состояние было далёким от идеального. Мирра неплохо играла на приёме, периодически получались удары навылет, однако был очень низкий процент попадания первого мяча. Самые важные мячи во время упорного тай-брейка взяла Арина. Она отлично начала и вторую партию, сразу сделав брейк, но после этого снова почувствовала недомогание. Мирра наконец смогла повысить процент попадания первого мяча, а на приёме и так цеплялась регулярно. Соболенко явно что-то беспокоило, к ней снова выходил врач. К каким-то мячам она просто не бежала и старалась действовать в один удар. Андреева вцепилась в самой концовке и взяла ключевые очки. Третью партию россиянка взяла с тем же счётом и стала самой молодой участницей 1/2 финала ТБШ с 1997 года.
Мадрид. Четвертьфинал. Рублёв — Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2
В первом сете шла упорная борьба, но Алькарас лучше играл важные мячи. А Рублёву немного не хватало мощи в атаках. Во второй партии Андрей сумел заметно прибавить относительно первого сета. Важен был второй гейм, когда Карлос отыграл тройной брейк-пойнт, однако в итоге Андрей всё же брейканул его, и свою подачу после этого удержать было не менее важно. Потом был ещё ключевой момент, когда испанец спас гейм с 0:40 и заработал двойной брейк-пойнт, но россиянин вовремя включился и взял подачу, поведя 5:2, а дальше уже уверенно подал на сет. В решающей партии Рублёв взял очень важный второй гейм с двух брейк-пойнтов, подтвердив брейк, а в концовке уже всё контролировал и добился уверенной победы.
Australian Open. Второй круг. М. Андреева — Жабер — 6:0, 6:2
16-летняя на тот момент Андреева-младшая, проводившая матч в ранге 47-й ракетки мира, не дала ни малейшего шанса тунисской спортсменке, занимавшей шестое место в рейтинге WTA. В стартовой партии россиянка показала запредельный уровень тенниса, стараясь играть разнообразно, в том числе используя выходы к сетке и демонстрируя укороченные удары. Жабер за весь сет смогла отметиться лишь восемью выигранными очками. Вся партия была сыграна всего за 20 минут. В возрасте 16 лет 263 дней Мирра стала самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось со счётом 6:0 выиграть стартовый сет в матче турнира «Большого шлема» у сеяной в топ-10. Затратив 54 минуты и проиграв лишь два гейма, Андреева оформила выдающуюся победу, впервые в карьере обыграв теннисистку из первой десятки.
Australian Open. Второй круг. Блинкова — Рыбакина — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20)
Матчи на ранних стадиях «Шлемов» редко бывают столь напряжёнными. В первых двух сетах теннисистки обменялись непростыми победами. В концовке третьей партии Блинкова дважды не подала на матч, упустила матчбол, и Рыбакина перевела встречу в чемпионский тай-брейк. Преимущество перетекало то к одной, то к другой; россиянка вела со счётом 4:1, 9:7, 10:9, 11:10, 14:13, 17:16, 20:19. При этом она сама отыграла шесть матчболов и добилась победы, закрыв свой 10-й (!) матчбол. Анна одолела соперницу за 2 часа 48 минут. Девушки провели самый результативный (42 очка) тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
Мадрид. Полуфинал. Соболенко — Рыбакина — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5)
Первая партия заняла менее получаса. Соболенко не смогла сделать обратный брейк, зацепившись на приёме при счёте 1:3, после чего очень легко отдала ещё два гейма. Второй сет получился неровным, со множеством перепадов по его ходу. Елена подавала на матч и была в двух очках от победы, затем мяч на тай-брейке у неё был, но в итоге она проиграла три свои подачи подряд. Рыбакина смогла собраться после провала на фоне нервов в концовке второго сета и в решающем сете идеально отподавала, не дав сопернице заработать ни одного брейк-пойнта за всю партию. Однако Соболенко тоже подавала здорово, и только в самый последний момент Елена добралась до брейк-пойнтов, но реализовать их не смогла. На тай-брейке же мощный спурт предприняла белоруска, и, несмотря на то что теннисистка из Казахстана боролась до последнего мяча, в итоге Соболенко всё же её дожала.
Australian Open. Финал. Синнер — Медведев — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
Первый сет сложился для российского теннисиста идеальным образом. Он сделал первый брейк уже в третьем гейме и в дальнейшем не позволил сопернику зацепиться за возвращение в партию. Аналогичная ситуация происходила и во втором сете, в ходе которого Даниил вёл даже с преимуществом в два брейка, однако в концовке партии Синнер постепенно начал возвращаться в игру. Янник ликвидировал один брейк и едва не сделал ещё один обратный брейк, но Даниил отыграл брейк-пойнт и всё-таки поставил победную точку во втором сете. На протяжении всего третьего сета шла равная игра, в которой Синнер уже ничем не уступал сопернику. Так ни разу и не потеряв своих подач, теннисисты добрались до 10-го гейма, в котором наступила развязка. При счёте 4:5 Медведев во второй раз в финальном сражении потерял свою подачу, что и запустило дальнейший камбэк Синнера. Похожий сценарий получился и в четвёртой партии — в теннисисты держали свои подачи до 5:4 в пользу Янника, а в 10-м гейме он делал брейк с первого же сетбола. Правда, на этот раз брейк-пойнты были и до того (дважды — у итальянца и один раз — у россиянина), но остались нереализованными. Однако в самый важный для себя момент Янник предпринимал решающее ускорение и забирал партию. В пятом сете силы окончательно оставили российского спортсмена. Он быстро потерял подачу и не смог вернуться в матч. В общей сложности Медведев провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории турниров «Большого шлема».
«Ролан Гаррос». Полуфинал. Алькарас — Синнер — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
Синнер хорошо начал матч, он играл быстрее, точнее. Карлос не лучшим образом передвигался, допускал несвойственные для себя ошибки. Синнер лучше начал и вторую партию, но после этого Карлос пришёл в себя, выиграл пять геймов подряд — наконец-то наладилось движение, стало меньше ошибок, больше виннеров, а Янник вторую половину сета провёл явно не на своём уровне. В третьей партии у итальянца были проблемы на подаче, затем выяснилось, что его беспокоило запястье левой руки. Казалось, инициатива перешла к испанцу, но Синнер собрался, сумел вытащить подачу и затем сделал решающий для этой партии брейк. В четвёртом сете, в отличие от предыдущих, теннисисты долгое время убедительно брали свои подачи, и одного просчёта хватило для того, чтобы Алькарас сделал брейк и забрал сет. В решающей партии увереннее выглядел Алькарас. Испанец играл не без ошибок, но всё же у итальянца в пятом сете неточностей и срывов было больше. Карлос сделал ранний брейк, прошёл с преимуществом до самого конца встречи и вышел подавать на матч при счёте 5:3. Янник ещё навязал борьбу в розыгрышах — и даже два матчбола отыграл, но уходящие быстрые подачи принять не смог. Матч шёл 4 часа 12 минут.
Пекин. Финал. Алькарас — Синнер — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)
Невероятный по напряжению поединок, больше трёх часов бились теннисисты — почти три с половиной. В первой партии Алькарас подавал на сет, дважды получал шансы на тай-брейке, но несколько невынужденных ошибок подряд — и партия осталась за Синнером. Во втором сете Алькарас действовал уверенно, выстоял в затяжном восьмом гейме, сделал брейк и легко забрал свою подачу. Решающую партию Карлос мог выиграть намного проще, однако упустил двойной брейк-пойнт при 3:1, когда мог повести с двумя брейками, и в итоге Янник вернулся в игру, сравняв счёт. Тай-брейк итальянец начал здорово, поведя с двумя мини-брейками, но после этого испанец заиграл просто идеально и взял семь очков подряд.
Цинциннати. Четвертьфинал. Швёнтек — М. Андреева — 4:6, 6:3, 7:5
В первом сете Андреева, впервые в карьере вышедшая на корт с текущим лидером мирового рейтинга, играла здорово. Россиянка уверенно и классно действовала в ключевые моменты геймов — к примеру, она отыграла оба брейк-пойнта на подаче на сет эйсами. Во второй партии Швёнтек сделала брейк на старте и удержала это преимущество. Шанс побороться за обратный брейк у Андреевой был только сразу после потери подачи, когда стало 0:30 в гейме польки, но до брейк-пойнтов россиянка так и не добралась. В третьем сете Мирре немного не хватило опыта, однако факт борьбы на равных с первой ракеткой мира дорогого стоит.
Мадрид. Финал. Швёнтек — Соболенко — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)
Больше трёх часов играли полька и белоруска, и один только решающий сет продлился 1 час 20 минут. Первый сет занял целый час. До последнего момента не было ясно, кто же возьмёт верх. Арина мощнее била, но Ига прекрасно двигалась, неудобно отвечала на атаки соперницы и за счёт этого получала позиционное преимущество, а затем переходила в контратаки. Соболенко в самой концовке не удержала подачу. Во второй партии Арина чуть подсела, не в каждый розыгрыш стала так мощно вкладываться, но в целом продолжала атаковать, гнула свою линию, хотя Ига дважды делала обратный брейк, и в конце концов белоруска сумела сравнять счёт по сетам. В третьей партии Арина заработала три матчбола, но Ига отыграла их все и добилась победы на тай-брейке, реализовав второй матчбол.
«Ролан Гаррос». Второй круг. Швёнтек — Осака — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5
Швёнтек здорово начала и повела с брейком, однако постепенно Наоми адаптировалась на корте и стала здорово попадать. Осака смогла отыграться, но на тай-брейке Ига дожала соперницу. Вторую партию Швёнтек полностью провалила— она плохо держала мяч в игре и много ошибалась; у Иги совсем разладилась подача. А Наоми на кураже здорово попадала по углам. В третьем сете японка вела со счётом 5:2, а в девятом гейме имела матчбол, однако растеряла преимущество. Швёнтек в нужный момент включилась и стала попадать, а у Наоми посыпались ошибки в простых ситуациях. Полька на характере выиграла пять геймов подряд и одержала победу.
Дубай. Финал. Паолини — Калинская — 4:6, 7:5, 7:5
В первом сете Калинская хорошо подавала и здорово атаковала с игры. Паолини на отдельных отрезках матча перехватывала инициативу, но наладить атакующий теннис на постоянной основе ей не удавалось. Во второй партии Калинская пыталась сохранить преимущество в брейк, добытое на старте сета. А в последних геймах явно было заметно, что Анна подустала. Она стала чуть-чуть медленнее двигаться, у неё возникало больше ошибок — и Жасмин этим воспользовалась. Третий сет также выиграла Паолини, отыгравшись с 3:5. Анна провалила концовку — то ли физических сил ей не хватило, то ли нервы подвели, то ли и то, и другое сразу.
Берлин. Финал. Пегула — Калинская — 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3)
В первом сете Анна уступала 0:3, затем 2:4 и 3:5. Девушки постоянно брали чужие подачи, а вот на своих играли плохо. Калинская вовремя смогла прибавить и сравняла счёт, а на тай-брейке действовала идеально, регулярно попадая под боковые и задние линии. Во втором сете, как и в первой партии, Джессика сразу получила перевес, только на сей раз смогла его удержать. Обе девушки получше действовали в своих геймах, Пегула прибавила в активности и точности, выполнила немало виннеров, играла активно и глубоко и вовремя выходила вперёд. В третьей партии Анна была ближе к успеху, вела с брейком, однако уступила три гейма подряд, а затем спасла свою подачу с тройного брейк-пойнта. Потом уже у Калинской были прекрасные шансы, но она упустила четыре матчбола в одном гейме, а затем ещё один — в гейме перед тай-брейком. Джессика, которая не взяла ни одного очка на первом тай-брейке, хорошо провела второй.