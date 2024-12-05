Суперкамбэк Медведева, сенсация от Мирры, золото ОИ Джоковича: рейтинг лучших матчей года

«Чемпионат» продолжает подводить итоги теннисного сезона. В этот раз мы предлагаем вам выбрать лучший матч года. В наш список попали 16 встреч: семь мужских и девять женских. Не обошлось без ярких побед в исполнении Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Мирры Андреевой. А какой матч действительно стал самым-самым в сезоне-2024, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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