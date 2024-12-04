«Я ночами не мог спать». Откровения Синнера о допинг-скандале, Медведеве и многом другом

«Самый невероятный год в моей жизни». С этой фразы начинается большое интервью с Янником Синнером, которое тот дал журналу Esquire. В сезоне-2024 Синнер одержал 73 победы и потерпел всего шесть поражений, завоевав восемь личных титулов: на Australian Open, US Open, трёх «Мастерсах» и двух турнирах ATP-500, а под занавес года — на Итоговом чемпионате ATP. Янник стал вторым теннисистом в Открытой эре после Роджера Федерера в 2005 году, который провёл целый сезон и выигрывал хотя бы один сет в каждом матче. Кроме того, итальянец помог национальной команде снова взять Кубок Дэвиса.

Есть в этой бочке мёда и большущая ложка дёгтя. Речь о допинг-скандале, который ещё может получить дальнейшее развитие в 2025 году. Но Янник не стесняется рассуждать на эту тему. «Это было тяжёлое время. Я не мог ни с кем поговорить об этом. Я не мог выговориться или получить помощь. Все люди, которые знали меня и смотрели, как я играю, понимали, что со мной что-то не так.

Я проводил бессонные ночи. Даже если ты уверен в собственной невиновности, ты всё равно понимаешь, что такие вещи сложны. Все сразу же сказали правду, и это позволило мне играть. Но даже после этого я испытывал страх по отношению к людям. Я шёл на тренировку в Цинциннати и думал: как на меня смотрят, что на самом деле думают обо мне? Я понял, кто мои настоящие друзья. Я очень вырос за этот год — как умственно, так и физически», — говорит Синнер.

Янник Синнер на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Как бы то ни было, результаты Янника на корте действительно впечатляют. Итальянский спортсмен именно в этом году добился прогресса, который не просто ввёл его в элиту, а вознёс на самый верх. «Результаты, которые вы видите сейчас, не внезапны. Это плоды упорной работы, которую мы проделали за последние два года. Я сын шеф-повара. И знаю, что хорошее блюдо за несколько минут не приготовишь. Ты учишься, узнаёшь что-то, пробуешь, снова пробуешь — и конечное блюдо становится хорошим.

Тактика очень важна, потому что она позволяет корректировать игру, которая идёт не лучшим образом. Когда Симоне Ваньоцци пришёл в мою команду, он семь-восемь раз за гейм говорил мне что-то. Честно говоря, я ничего не понимал. Он говорил мне: ты укорачиваешь. А я даже не знал, как это делать. Поэтому мы внесли много изменений. Это удар, который я даже не делаю технически правильно, потому как держу ракетку обеими руками. Тем не менее с ним я чувствую себя увереннее. Симоне силён, потому что мы много разговариваем, а он не навязывает мне правил. Он просит меня быть более гибким и правильно держать дистанцию», — рассказывает Синнер.

Взаимоотношения Синнера и Даниила Медведева — особая история. Ещё совсем недавно россиянин мог с чистой совестью назвать итальянца своим «клиентом». Первые шесть очных матчей остались за Медведевым. Но вышеупомянутый прогресс Синнера привёл к резким изменениям в раскладе сил. Из последних девяти матчей с Янником Даниил выиграл лишь один, в четвертьфинале Уимблдона-2024. И вот уже в личном противостоянии счёт 8-7 в пользу Синнера.

Итальянский теннисист заявил, что считает себя разносторонним игроком. При этом Янник признаёт: игроком, который невольно поспособствовал росту его мастерства, стал Медведев. «Мой стиль? Смесь солидности и агрессивности. На самом деле я стараюсь не переходить в оборону. Теннис у меня разносторонний. Но, например, я до сих пор не умею хорошо играть у сетки.

Игрок, который заставил меня здорово развиваться, — Медведев. Я никогда не выходил к сетке сразу после подачи, а он заставил меня практиковать это, чтобы попытаться обыграть его. Против некоторых игроков мне приходится чаще выполнять длинный бэкхенд. В теннисе ты учишься посредством взаимоотношений с соперником. Вот настоящий вопрос для теннисиста: как мне проникнуть в голову соперника? Если угадаешь ответ, всё в матче изменится», — говорит итальянец.

Янник Синнер на Australian Open — 2024 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Топовый спортсмен обязан быть в нужных кондициях не только в физическом смысле, но и в психологическом. Синнер, по его словам, в последнее время прибавил и в этом направлении. «Я повзрослел, стал лучше понимать себя. Это может показаться глупым, но познать себя — это очень важно. Я много работал над этим со [спортивным психологом] Риккардо Чеккарелли. Порой я проигрывал матчи, потому что тратил очень много энергии.

Начинались судороги, дискомфорт. Но когда я начинал признавать, что был неправ, я делал маленькие шаги вперёд. В игре мне проще — я легко забываю об ошибке. На тренировках же я быстро ищу улучшения. А это неправильно. Мы всегда говорим о результатах. Для меня они являются следствием того, что ты выражаешь на корте. Когда ты на высоком уровне, то, если тело выдерживает, не нужно сомневаться в себе, потому что результаты обязательно придут.

Моя семья понимает меня, моя команда понимает меня, возможно, даже лучше, чем мои родители. С ними я обретаю душевное спокойствие. Мы живём в отелях, самолётах, постоянно путешествуем. Они позволяют мне быть тем, кем я являюсь, и понимать, что мне нужно. Например, потакание некоторым страстям. Я обожаю водить машину. Это заставляет меня чувствовать себя великолепно. Одиночество, изоляция, я включаю музыку, время от времени выключаю её, слышу мотор — и напитываюсь энергией», — сообщил он.

Об отношениях Синнера и Анны Калинской известно, наверное, даже тем, кто не слишком внимательно следит за теннисом и за тем, что происходит вокруг спорта. «Не думаю, что что-то изменилось. Наличие девушки — то, что либо заставляет тебя чувствовать себя хорошо, либо заставляет тебя чувствовать себя плохо. Хочу, чтобы всё развивалось естественно. Не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не произошло, поэтому отношения работают.

Янник Синнер и Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вы не поверите, но я никогда не ставил перед собой цели стать самым успешным в чём-либо. Для меня важнее то, каким человеком я являюсь, какими людьми я себя окружаю, какую степень доверия я могу им внушить. Не верю, что если ты выиграл, то ты хороший, а если проиграл, то плохой. У каждого из нас есть свои таланты. Удача заключается в том, чтобы найти способ их выразить. Будучи чемпионом, сталкиваешься с гораздо бо́льшим давлением. Но я действительно верю, что никакие деньги не могут заменить здоровье и жизнь в окружении любимых людей», — признаётся Янник.

В этом сезоне у Синнера было крайне мало поражений, всего шесть за весь год. И даже из них теннисист научился извлекать пользу. «Я придерживаюсь мнения, что ты либо побеждаешь, либо учишься. Частые проигрыши Новаку Джоковичу многому меня научили. Это полезно для тебя, это пробуждает тебя. В футболе ты можешь сыграть против Роналду и понять, что в следующий раз тебе надо подготовиться лучше. Но когда будет следующий раз? В теннисе у нас больше возможностей наверстать упущенное.

Что я сделал не так в этом году? Теннис очень важен, но я не проводил достаточно времени с людьми, которых люблю. Я должен найти время для этого, потому что некоторые вещи проходят и никогда не возвращаются», — говорит он.