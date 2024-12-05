«МиДи» нам с Миррой понравилось». Тёплый разговор с медалисткой Олимпиады Дианой Шнайдер

Диана Шнайдер провела блестящий сезон. Она завоевала четыре титула в одиночке и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой. К ноябрю 20-летняя российская теннисистка взлетела на 12-ю строчку мирового рейтинга, а завершил год 13-й. WTA особо отметила успех нашей спортсменки — номинацией на премию «Прогресс года». На международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с Дианой.

— Диана, какими были ваши личные итоги года?

— Мне трудно что-то выделить, потому что у меня вся жизнь всё-таки сейчас связана с теннисом. Вне корта достижений пока не было, а моя личная жизнь плотно связана с профессиональной – теннисной.

— В этом сезоне вам покорилось много спортивных достижений.

— Да, тенниса было много в этом году, много турниров. Может быть, буду как-то пересматривать календарь в следующем сезоне, потому что пока только набираюсь опыта, смотрю, как составляют свой календарь другие топ-игроки. Буду смотреть, учиться и делать какие-то пометки.

— Какое общетеннисное событие вы считаете главным в прошедшем сезоне?

— Победа Джоковича на Олимпийских играх. На самом деле, конечно, я была очень рада, что Новак выиграл Олимпиаду, но в то же время мне было действительно жаль Карлоса Алькараса. Я видела, как близко к сердцу он принял это поражение. Понимаю, что у него этих Олимпиад ещё будет много, будут шансы выиграть. Однако потом, когда мы тоже проиграли с Миррой в финале, я прочувствовала это состояние на себе. Тоже понимаю, что у меня будет ещё это время, смогу ещё съездить на Олимпиаду, но всё равно было очень обидно. Задумалась над этим, и мне стало его очень жаль, потому что видела, что он действительно сильно расстроился, что у него были такие эмоции. В то же время искренне радовалась за Джоковича, потому что понимала — это была его последняя Олимпиада, последний шанс, и он там выложился на 100% и отдал бы ещё 100. Он готов был бы залезть под грунт, но вырвать эту Олимпиаду.

— Поразил его уровень игры, учитывая проигрыш Карлосу на Уимблдоне?

— Конечно, поразил. Плюс у него же была травма. Поразило, как Новак парил на корте, когда был такой долгий матч. Мы с Миррой сидели, смотрели, считали, сколько они уже по времени играют, и были в шоке от их уровня. Не к чему было придраться от начала и до конца.

— На каких турнирах начнёте следующий сезон?

— Буду начинать с Австралии. Сначала играю Брисбен и Аделаиду, потом — Australian Open. А дальше уже буду смотреть, когда закончится австралийская серия.

— В следующем сезоне вам предстоит защищать много очков. Были какие-то наставления от команды по этому поводу? Советовали не переживать или, наоборот, необходимо будет концентрироваться на определённых турнирах?

— Мне кажется, все об этом говорят: «Да-да, нужно защищать». И в то же время есть близкие мои люди, которые говорят, что не нужно на этом циклиться, календарный год очень большой, турниров очень много. Возможностей всегда предостаточно, чтобы защитить очки и заработать больше других очков. Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься, мозг невозможно обмануть, он понимает, умеет считать, знает, что меня ожидает в следующем году. Понятно, я буду стараться от этого абстрагироваться и больше концентрироваться именно на своих выступлениях, матчах, некоторых отдельных турнирах и стараться не торопить события.

Диана Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Фото: Формула ТХ

— В прошлом году вы были номинированы на премию WTA как «Новичок года», а в этом году в качестве «Прогресса года». Два года подряд максимально заслуженные номинации от WTA. На выставочном турнире в Петербурге публика также демонстрирует большое внимание и любовь к вам.

— Да, и в прошлом году здесь так было. Мне это, конечно, очень льстит. Безумно приятно видеть поддержку нашей публики, наших детей, которые приезжают, говорят, что рады меня видеть. Мне на самом деле всегда немножко неловко, но это придаёт энергии и заряда, чувствую себя более окрылённой. Конечно, я всегда очень рада, что у меня так много болельщиков, поддержки, и стараюсь тоже своей энергией поделиться взамен, показать, что мне это приятно и важно.

— Летом мы в «Чемпионате» выбирали имя вашему дуэту с Миррой. Было много вариантов: «МиДи», «МирриДиана» и так далее. Может быть, у вас с Миррой есть какой-то свой никнейм, который вам ближе?

— «МиДи» – нормально. Мы обсуждали это с Миррой, видели футболки, которые вы сделали на финал Олимпиады. Ей тоже очень понравилось. На самом деле, все названия для нашей пары классные. Просто «МиДи» самое краткое, легче произносить всем.

Футболки «МиДи» в подарок Мирре Андреевой и Диане Шнайдер от корреспондентов «Чемпионата».

— Вы порадовали нас новостью, что договорились играть с Миррой весь следующий сезон вместе на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках». Как вы приняли это решение?

— Мне кажется, мы очень хорошо сыгрались, хотя никогда не играли вместе до Олимпиады. Потом тренировались вместе в Китае. Кончита (Мартинес – тренер Мирры Андреевой. — Прим. «Чемпионата») спросила, как мы планируем следующий год, будем ли играть в паре в Австралии, например. И мы с Миррой договорились, что хотим. А потом уже Мирре написала: «А ты хочешь только на Австралию договориться или на весь год? «Шлемы» и «тысячники» вместе». И она ответила: «Да, давай весь год». Так и сошлись.

— Диана, ваш брат тоже занимается теннисом. Он путешествует с вами в туре?

— Нет, ему 13 лет, брат пока ещё маленький. Он ходит в школу, тренируется. Когда я была маленькая, играла очень много турниров. Сейчас родители уже на моём опыте знают, как лучше тренировочный и другие процессы выстроить. У мальчиков, я бы сказала, более длинный путь. Им нужно немножко больше времени, чтобы окрепнуть физически, поэтому родители не торопят события. Он тренируется, и пусть всё идёт своим чередом.

Диана Шнайдер с семьёй после победы в Гонконге.

— Повышенное внимание к сестре не мешает ему?

— Думаю, тут смотря с какой стороны посмотреть. Естественно, иногда это здорово, потому что я могу ему чем-то помочь, подсказать или что-то организовать. Но, с другой стороны, безусловно, на нём будет какое-то давление, что у него «такая сестра», что нужно ей соответствовать, однако мы стараемся не заострять на этом внимания. Даже если что-то не получится – ничего страшного. Если получится – будет красавчик, и, конечно, мы в него верим.

— Есть время следить за какими-то другими видами спорта?

— Я смотрела на прошлой зимней Олимпиаде фигурное катание. Мне нравится этот вид спорта. Часто попадаются в рекомендациях разные видео с фигурного катания. Каждый раз смотрю с замиранием сердца, когда они заходят на эти прыжки. Это, наверное, единственный вид спорта, который смотрю. И недавно ещё посетила тренировку футбольного клуба «Акрон», поэтому, возможно, начну увлекаться футболом.

Диана Шнайдер на тренировке «Акрона».