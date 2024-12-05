«У меня есть дела поважнее». Синнер ради дня рождения Калинской бросил всю команду Италии

Янник решил не отмечать победу в Кубке Дэвиса с партнёрами по сборной и улетел в Майами на праздник Анны.

2 декабря российская теннисистка Анна Калинская отпраздновала свой 26-й день рождения. Рядом с Анной в Майами был её парень, первая ракетка мира Янник Синнер

Издание Corriere della Sera сообщает, что Синнер вылетел в США к Калинской, отвергнув приглашение на вечеринку сборной Италии по теннису в Сан-Ремо в честь победы в Кубке Дэвиса.

В последние несколько недель СМИ регулярно пишут о проблемах в отношениях Синнера и Калинской. Всё началось с Итогового турнира ATP в Турине, который Янник блистательно выиграл, не отдав соперникам ни сета. На одной из пресс-конференции итальянец заявил, что роман с Калинской не изменил его как личность. После этого Анна якобы затаила на него обиду. Она не приехала поддержать Янника на решающие матчи в Турине, а журналисты заметили на трибунах его бывшую девушку – модель Марию Браччини.

Калинская никак не комментировала данные публикации, но отписалась от Синнера в соцсетях по ходу Итогового. Анна до сих пор не следит за Янником, хотя итальянец подписан на россиянку. Стоит отметить, что раньше Калинская ненадолго в шутку отписывалась от Синнера и ставила на фото своего профиля блогера Хасбика. Это было в начале августа, когда СМИ тоже активно писали о расставании пары. Скорее всего, таким образом Анна троллила хейтеров и авторов неправдивых материалов, для которых спекуляции являются нормой. Через пару месяцев те же журналисты как ни в чём ни бывало приписывали паре свадьбу, а теннисистам пришлось всё опровергать.

Янник Синнер и Анна Калинская на Уимблдоне-2024 Фото: Пресс-служба Уимблдона

Возможно, сейчас Калинская тоже отписалась от Янника в шутку, хотя определённые конфликты в отношениях исключать нельзя. Это норма для всех влюблённых молодых пар, в том числе звёздных. Важно то, что Синнер, по данным авторитетного итальянского издания, был на дне рождения у Анны. И ради этого даже отказался отмечать победу на Кубке Дэвиса с партнёрами по сборной Италии.

«В сборной я нашёл много друзей, но в Сан-Ремо не поеду, у меня есть дела поважнее», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

Янник предпочитает скрытность в отношениях. Его поездка в Майами прошла в условиях полной конфиденциальности. Ни он, ни Анна не публиковали фотографии и избегали папарацци. Калинская лишь 5 декабря, через несколько дней после праздника, в соцсетях поблагодарила всех за поздравления.

Анна Калинская поблагодарила всех за пожелания на день рождения Фото: Из личного архива теннисистки

Похоже, слухи о расставании Синнера и Калинской оказались сильно преувеличенными. Янник в свежем интервью Esquire ясно дал понять, что Анна является его девушкой.

«Не думаю, что что-нибудь изменилось после начала наших отношений. Девушка делает тебя либо счастливым, либо несчастным. И я хочу, чтобы всё развивалось естественно. Я не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают», — сказал Синнер.

Янник снова повторил свои слова, что роман с Анной ничего не изменил в его жизни. Вероятно, Калинскую это не так уж зацепило, как преподносили СМИ. Если и было какое-то недопонимание, то явно по другому поводу. При этом Янник и Анна остаются парой, а итальянец отказом ехать на празднование сборной Италии ради дня рождения россиянки сделал важный шаг для укрепления отношений в паре.