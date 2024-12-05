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Янник Синнер улетел в Майами на день рождения Анны Калинской вместо празднования титула Кубка Дэвиса со сборной Италии

«У меня есть дела поважнее». Синнер ради дня рождения Калинской бросил всю команду Италии
Михаил Георгиев
Синнер улетел в Майами на день рождения Калинской
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Янник решил не отмечать победу в Кубке Дэвиса с партнёрами по сборной и улетел в Майами на праздник Анны.

2 декабря российская теннисистка Анна Калинская отпраздновала свой 26-й день рождения. Рядом с Анной в Майами был её парень, первая ракетка мира Янник Синнер

Издание Corriere della Sera сообщает, что Синнер вылетел в США к Калинской, отвергнув приглашение на вечеринку сборной Италии по теннису в Сан-Ремо в честь победы в Кубке Дэвиса.

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В последние несколько недель СМИ регулярно пишут о проблемах в отношениях Синнера и Калинской. Всё началось с Итогового турнира ATP в Турине, который Янник блистательно выиграл, не отдав соперникам ни сета. На одной из пресс-конференции итальянец заявил, что роман с Калинской не изменил его как личность. После этого Анна якобы затаила на него обиду. Она не приехала поддержать Янника на решающие матчи в Турине, а журналисты заметили на трибунах его бывшую девушку – модель Марию Браччини.

Калинская никак не комментировала данные публикации, но отписалась от Синнера в соцсетях по ходу Итогового. Анна до сих пор не следит за Янником, хотя итальянец подписан на россиянку. Стоит отметить, что раньше Калинская ненадолго в шутку отписывалась от Синнера и ставила на фото своего профиля блогера Хасбика. Это было в начале августа, когда СМИ тоже активно писали о расставании пары. Скорее всего, таким образом Анна троллила хейтеров и авторов неправдивых материалов, для которых спекуляции являются нормой. Через пару месяцев те же журналисты как ни в чём ни бывало приписывали паре свадьбу, а теннисистам пришлось всё опровергать.

Янник Синнер и Анна Калинская на Уимблдоне-2024

Янник Синнер и Анна Калинская на Уимблдоне-2024

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Возможно, сейчас Калинская тоже отписалась от Янника в шутку, хотя определённые конфликты в отношениях исключать нельзя. Это норма для всех влюблённых молодых пар, в том числе звёздных. Важно то, что Синнер, по данным авторитетного итальянского издания, был на дне рождения у Анны. И ради этого даже отказался отмечать победу на Кубке Дэвиса с партнёрами по сборной Италии.

«В сборной я нашёл много друзей, но в Сан-Ремо не поеду, у меня есть дела поважнее», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

Янник предпочитает скрытность в отношениях. Его поездка в Майами прошла в условиях полной конфиденциальности. Ни он, ни Анна не публиковали фотографии и избегали папарацци. Калинская лишь 5 декабря, через несколько дней после праздника, в соцсетях поблагодарила всех за поздравления.

Анна Калинская поблагодарила всех за пожелания на день рождения

Анна Калинская поблагодарила всех за пожелания на день рождения

Фото: Из личного архива теннисистки

Похоже, слухи о расставании Синнера и Калинской оказались сильно преувеличенными. Янник в свежем интервью Esquire ясно дал понять, что Анна является его девушкой.

«Не думаю, что что-нибудь изменилось после начала наших отношений. Девушка делает тебя либо счастливым, либо несчастным. И я хочу, чтобы всё развивалось естественно. Я не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают», — сказал Синнер.

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Янник снова повторил свои слова, что роман с Анной ничего не изменил в его жизни. Вероятно, Калинскую это не так уж зацепило, как преподносили СМИ. Если и было какое-то недопонимание, то явно по другому поводу. При этом Янник и Анна остаются парой, а итальянец отказом ехать на празднование сборной Италии ради дня рождения россиянки сделал важный шаг для укрепления отношений в паре.

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