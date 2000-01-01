Топ-8 теннисистов по заработку за час в 2024 году
Сезон закончился, но подсчёты статистики по его итогам продолжаются. ATP представила топ теннисистов в 2024 году по среднему заработку в час. Кто вошёл в топ-8?
8-е место — Андрей Рублёв
В 2024 году в среднем россиянин зарабатывал за час $ 30,7 тыс.
7-е место — Каспер Рууд
$ 34,1 тыс. — средний заработок норвежца в сезоне за час.
6-е место — Даниил Медведев
В 2024 году россиянин получал $ 40,6 тыс. за час.
5-е место — Новак Джокович
$ 43,8 тыс. — средний заработок серба в сезоне за час.
4-е место — Александр Зверев
В 2024 году немец зарабатывал $ 44,3 тыс. за час.
3-е место — Тейлор Фриц
$ 47,6 тыс. — заработок американца в сезоне за час.
2-е место — Карлос Алькарас
В 2024 году испанец получал $ 74,0 тыс. за час.
1-е место — Янник Синнер
$ 105,1 тыс. — заработок итальянца в сезоне за час.
Топ-8 теннисистов по заработку за час в 2024 году
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