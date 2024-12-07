С проблемой столкнулись даже пользователи из Казахстана. Есть лишь один способ её решить.

До Australian Open ещё целый месяц, а уже есть скандал. Из России нельзя купить билеты

До Australian Open остаётся чуть больше месяца, и наиболее преданные болельщики потихоньку начинают раскупать билеты на турнир, чтобы воочию понаблюдать за выступлениями своих любимцев. К сожалению, приобрести билеты невозможно, если ваш телефонный номер начинается с «+7». Этот код страны используется не только в России, но и в Казахстане. О невозможности покупки стало известно после попыток пользователей из Казахстана приобрести билеты на AO. Более того, организаторы констатировали, что зарегистрироваться с номера, начинающегося с «+7», не удастся, и в связи с этим порекомендовали поискать другой телефонный номер.

После этого в адрес организаторов Australian Open полилась критика — справедливая, на первый взгляд. Высказался даже депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. «Это совершенно незаконное ограничение по национальному признаку, которое можно оспорить в суде. Думаю, наше посольство и МИД должны отреагировать на этот не просто недружественный, но и незаконный шаг в отношении наших граждан», — цитирует Свищёва издание «Лента.ру».

А вице-президент университета «Синергия» заведующий кафедрой спортивного менеджмента Владимир Леднёв назвал это решение большой промашкой. «Отношение к России — это одно, а отношение к болельщикам — это другое. Всё-таки надо очень хорошо понимать, что соревнования проводятся для болельщиков, и, если болельщик приезжает в другую страну, это замечательно для страны. Почему? Потому что он знакомится со страной, потом он расскажет, какая страна замечательная. Поэтому я считаю, что это большая промашка организаторов.

Я думаю, что, может, сказались какие-то политические аспекты, возможно, правительство поднадавило. На турниры «Большого шлема» российские болельщики едут и в Америку, и в Англию, и во Францию — это сильно поддерживает репутацию тенниса во всём мире», — приводит его слова Business FM.

Российские болельщики на Australian Open Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Но можно ли винить именно организаторов? Запрет доступа из России и Казахстана, конечно, идёт вразрез со здравым смыслом. Однако в этой ситуации австралийцы ни при чём. Распределением билетов на Australian Open занимается оператор Ticketmaster, зарегистрированный в США. И жалобы имеет смысл направлять туда. Если уж они такие принципиальные, могли бы ограничить доступ именно из России, оставив его для Казахстана.

Технически это несложно сделать, ведь телефонный план нумерации известен. Как и в России, в Казахстане используется четырёхуровневый открытый план нумерации с международным кодом +7. За Казахстаном закреплены диапазоны +7 6XX и +7 7XX. Иными словами, за страной закреплены все номера, начинающиеся с +76 и +77. Также зарезервирована часть номеров +72, но они пока не используются.

Интересно, что проблемы, связанной с приобретением билетов на Australian Open из Казахстана, вероятно, не было бы, если бы в стране перешли на другой код. Изначально планировалось провести переход в январе 2023 года, а в Международном союзе электросвязи даже был зарезервирован новый код +997.

«Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан». Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», – говорил в 2021 году министр цифрового развития Багдат Мусин, чьи слова приводит Vlast.kz.

Однако впоследствии было решено сохранить действующий код. В Минцифры отмечали, что переход на новый код возможен, но это приведёт к сложностям для абонентов, поскольку в таком случает необходимо будет обновить данные по своему номеру во всех сервисах и приложениях – от социальных сетей до банковских и государственных. Это могло привести к массовым сбоям в переходный период и к негативным последствиям.