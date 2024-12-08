Сенсационная чемпионка ТБШ получила $ 14 млн вне корта. Зачем ей бывший тренер Шараповой?

Британская теннисистка Эмма Радукану выиграла всего один титул за карьеру, зато какой – турнир «Большого шлема» US Open в 2021-м. Это позволило ей заключить множество выгодных спонсорских контрактов, благодаря которым она входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в последние годы.

При том что дела на корте у Эммы идут не лучшим образом. Она полноценно вернулась в тур в сезоне-2024 после травм. Эмма поднялась с 301-го на 59-е место в рейтинге WTA, но до топового уровня ей ещё очень далеко. Британка хочет улучшить свои позиции в следующем году. Для этого она наняла фитнес-тренера Ютаку Накамуру, ранее работавшего со многими известными игроками мужского и женского туров.

Радукану объяснила, почему привлекла в свою команду Накамуру.

«Я считаю, что он поможет мне раскрыть мой физический потенциал. Это моя сильная сторона, которую я пока не до конца использую. Мне кажется, что я могу стать одной из самых атлетичных в туре, и мне очень хочется увидеть, насколько я могу прибавить. И я считаю, что он мне в этом поможет. Работа с ним и с основным тренером Ником Кавадеем – это более комплексный подход. В следующем году он часто будет со мной ездить. Очень жду нашего сотрудничества. Мне кажется, это здорово, потому что мы с ним похожи тем, что оба очень сосредоточены на работе. Когда мы работаем, мы не болтаем на другие темы. Для нас очень важна концентрация», — заявила Радукану.

Эмма Радукану Фото: MB Media/Getty Images

Накамуру в СМИ часто называют «гуру фитнеса». В первую очередь он известен по работе с Марией Шараповой (2011-2018) и Наоми Осакой (2020-2022), в период, когда они побеждали на турнирах «Большого шлема».

В частности, японец помог Шараповой дважды выиграть «Ролан Гаррос» (2012, 2014), хотя россиянка до этого никогда не любила грунтовое покрытие. Он пришёл в команду Марии в непростой период, когда та пыталась вернуться на суперзвёздный уровень после операции на плече.

Мария Шарапова и Ютака Накамура Фото: Из личного архива Ютаки Накамуры

Утром 26 февраля 2020 года, сразу после того, как Шарапова объявила о завершении карьеры, Накамура позвонил ей. Он поздравил Марию с тяжёлой работой, а она поблагодарила его за все его усилия в периоды подъёмов и спадов. Между Шараповой и Накамурой сохраняются хорошие отношения по сей день, японец дольше всего в своей карьере работал именно с россиянкой.

Осака – ещё одна знаковая подопечная Ютаки. Под руководством Накамуры она победила на US Open (2020) и Australian Open (2021). Также японец недолго сотрудничал с Дженнифер Каприати, Мари Пирс, Томми Хаасом, Кеем Ниcикори, Амандой Анисимовой, Себастьяном Кордой, Денисом Шаповаловым. В последнее время он возглавлял направление физподготовки в академии IMG.

Ютака Накамура и Наоми Осака Фото: Из личного архива Ютаки Накамуры

Теперь Накамура попытается вывести на топ-уровень Радукану. Он прошёл месяц испытательного срока и уже готовит Эмму к новому сезону в Национальном теннисном центре LTA в Лондоне. Конечно, поднять Радукану на ведущие позиции в женском теннисе будет непросто. Потенциал у 22-летней британки всё ещё остаётся, но есть другие опасения. Физическую форму ей поможет улучшить Ютака Накамура, а Ник Кавадей постарается усовершенствовать теннисные навыки. Но как быть с мотивацией? Похоже, у Радукану нет желания любой ценой вернуться в топ-10 и снова претендовать на титулы турниров «Большого шлема». Победа на US Open обеспечила миловидную британку румынско-китайского происхождения выгодными спонсорскими контрактами едва ли не на десятилетие.

Портал Sportico недавно опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2024 года. Его возглавила американская теннисистка Кори Гауфф – $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых и $ 21 млн маркетинговых доходов); Радукану расположилась на седьмом месте – $ 14,7 млн ($ 0,7 млн и $ 14 млн); На рекламе британка заработала больше, чем входящие в топ-6 Арина Соболенко и Елена Рыбакина ($ 8 млн и $ 4 млн соответственно), вместе взятые. К слову, Эмму опережает Наоми Осака ($ 15,9 млн: $ 0,9 млн и $ 15 млн), которая ранее работала с Накамурой, но сейчас переживает не лучший период на корте.

Как видно, с теннисными призовыми у Эммы всё неважно, хотя спонсорские контракты с Nike, Vodafone, HSBC, British Airways, Tiffany, Evian, Dior, Porsche и другими брендами всё ещё приносят ей восьмизначную сумму за год. Да, с каждым годом наблюдается небольшой спад, Porsche недавно вообще забрал у британки роскошный спорткар, но в целом выплаты остаются довольно солидными из-за длительности большинства сделок. Многие бренды думали, что после победы на US Open – 2021 Радукану станет одной из ведущих теннисисток мира на следующее десятилетие, но пока их расчёты не оправдались.

Sportico – авторитетный портал о спортивном бизнесе, хотя шестая ракетка мира Каспер Рууд сомневается в точности данных по поводу заработка теннисисток вне корта.

«Откуда они это знают? Вы видели контракты Эммы, Арины и Елены своими глазами? Даже для Sportico это игра в угадайку. Агент никогда не предоставит доступ к контрактам своих теннисистов, так что на самом деле только агент и игрок знают реальные цифры. Вместо этого им следовало бы сказать «спортсмены с самым высоким предполагаемым доходом», — написал норвежец в соцсетях.

Детали контрактов Радукану с крупными брендами действительно в основном засекречены, так что слова Рууда в каком-то смысле верны. Но всё равно вряд ли Sportico берёт цифры с потолка. Источником информации могут быть не только агенты, но и сами компании. Одно можно сказать точно: Радукану не испытывает финансовых трудностей, хоть и не добилась значимых успехов после сенсационного титула на US Open в 2021 году. Возможно, ситуацию изменит сотрудничество с Ютакой Накамурой, но для стремительного прогресса Эмме предстоит много и усердно работать. Есть ли у британки желание делать это, когда она и так отлично чувствует себя благодаря солидному заработку вне корта?