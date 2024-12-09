Банты Осаки, огненный образ Соболенко, розовая Барби-Мирра: рейтинг лучших женских нарядов

2024 год выдался не только насыщенным, продуктивным, ярким, но ещё и внешне очень красивым. Этому здорово поспособствовали женский тур и стильные наряды теннисисток.
Мы собрали самые запоминающиеся образы девушек в этом сезоне. Какой из них окажется лучшим – решаете вы. Свой выбор можете объяснить или дополнить в комментариях.
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Анна Калинская, Майами
Весной 26-летняя россиянка выступала в форме американского бренда, которая здорово подчёркивала её фигуру. Например, на «тысячнике» в Майами Калинская сыграла в укороченной майке и юбке чёрного цвета. Сдержанно и стильно.
Арина Соболенко, Australian Open
Огненно-красное платье Соболенко не только оказалось одним из самых ярких женских нарядов на Australian Open, но и принесло своей владелице удачу: Арина, не отдав ни одного сета, прошла до самого финала, где так же — в двух партиях — одолела Чжэн Циньвэнь. Эта победа стала для белоруски второй на турнирах «Большого шлема».
Мирра Андреева, Индиан-Уэллс
Отголоски тренда «барбикор» из лета 2023 года были слышны и в сезоне-2024. Выразительный, насыщенный розовый цвет подошёл не всем, но Мирра Андреева стала одной из немногих теннисисток, кому этот оттенок пришёлся к лицу. На «тысячнике» в Индиан-Уэллсе юная россиянка сыграла в розовом платье с плиссированной юбкой. Получилось ярко, свежо, стильно.
Эрика Андреева, «Ролан Гаррос»
Эрика в Париже смогла провести всего один матч – с Ариной Соболенко в первом круге. В той встрече Андреева-старшая уступила, однако особое внимание было приковано не только к игре россиянки, но и к её форме. Платье трендового цвета бургунди с акцентной юбкой – один из лучших нарядов «Ролан Гаррос» в 2024 году.
Чжэн Циньвэнь, Australian Open
Чжэн здорово выступила в этом году в Мельбурне, добравшись до финала, и прошла она этот путь в стильном зелёном платье. Акцентная плиссированная юбка – то, что так здорово дополнило образ китаянки.
Алисия Паркс, Australian Open
23-летняя американка впервые в карьере дошла до третьего круга в Мельбурне и продемонстрировала стильное платье в нетипичном для австралийского «Шлема» белом цвете.
Присцилла Хон, US Open
26-летняя австралийка пробралась в основу Открытого чемпионата США через квалификацию, но в первом же круге попала на Арину Соболенко и проиграла со счётом 3:6, 3:6. И если подольше поиграть в Нью-Йорке Присцилле не удалось, то с задачей показать классный наряд она хорошо справилась. Маленькое чёрное платье на корте – это всегда красиво.
Наоми Осака, US Open
Осака эффектно вернулась в тур после рождения дочери: в начале января в рейтинге WTA японка занимала 833-ю строчку, а сейчас располагается на 60-й строчке. Но не только своими результатами поразила Наоми. Какие у неё в этом году были наряды! И, пожалуй, лучшей оказалась кастомная форма на US Open. Наряд, главным украшением которого стали выразительные банты на платье и кроссовках, был представлен в двух расцветках: салатово-белой — на дневную сессию и чёрно-белой – на вечерние матчи.
Даниэль Коллинз, Australian Open
В Австралии в этом году Коллинз провела всего два матча, но запомнилась очень милой и красочной формой. Нежно-розовое платье из нехарактерного для теннисной одежды материала, чёрный топ и изящный вырез на спине. Наверняка увидим ещё несколько красивых нарядов от Даниэль в следующем году.
Эмма Наварро, Australian Open
На первый взгляд, фасон формы американки может показаться простым, но если приглядеться, то станет видна изюминка этого образа Эммы: приятный лимонный цвет и графичные чёрно-розовые линии на майке и юбке. Хочется разглядеть их поближе.
Кори Гауфф, US Open
У Гауфф не получилось на Открытом чемпионате США пробиться дальше четвёртого круга, но удалось продемонстрировать два стильных комплекта формы: один — по мотивам наряда Осаки — в светлых оттенках для дневных матчей, а второй – тёмный, для вечерней сессии.
Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос»
Полька не меняет фасон своей игровой формы, но здорово играет с её расцветками. На «Ролан Гаррос» спонсор Иги из Швейцарии предоставил ей наряд, цвет которого градиентом переходит из белого в фиолетовый. Именно в этом луке Швёнтек взяла свой четвёртый титул на французском мэйджоре.
Елена Остапенко, Australian Open
27-летняя теннисистка известна неординарными образами на корте. Всё дело в том, что она принимает участие в разработке своей формы совместно с латвийским брендом. В Мельбурне Елена выступила в жилете и юбке нежно-лавандового цвета. Почти такого же оттенка, как австралийский хард, залитый солнечным светом.