Банты Осаки, огненный образ Соболенко, розовая Барби-Мирра: рейтинг лучших женских нарядов

2024 год выдался не только насыщенным, продуктивным, ярким, но ещё и внешне очень красивым. Этому здорово поспособствовали женский тур и стильные наряды теннисисток.

Мы собрали самые запоминающиеся образы девушек в этом сезоне. Какой из них окажется лучшим – решаете вы. Свой выбор можете объяснить или дополнить в комментариях.

Этот рейтинг, как и другие, создают пользователи «Чемпионата». События распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.