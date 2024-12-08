Экс первая ракетка мира в ярости. Совет игроков не вернул ей рейтинг после бана за допинг

В последнее время тема двойных стандартов всё чаще всплывает в теннисе. Многие недоумевают, почему Янник Синнер и Ига Швёнтек, в чьих организмах были найдены следы запрещённых веществ, сравнительно легко отделались. Дескать, если бы допинг нашли у кого-то за пределами первой сотни, меры были бы значительно более строгими. Но даже статус победителя турниров «Большого шлема» не гарантирует поблажек.

Самый свежий пример в этом смысле — двукратная чемпионка ТБШ бывшая первая ракетка мира Симона Халеп. Вкратце напомним, что случилось с румынской теннисисткой. В 2022 году Халеп обвинили в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе роксадустата во время US Open — 2022, а второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки. В итоге Симону признали виновной в обоих нарушениях. В сентябре 2023 года её дисквалифицировали на четыре года. Теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), после чего ей сократили наказание до девяти месяцев.

А теперь со слов Симоны стало известно, что она не получила поддержки от совета игроков WTA. Спортсменка просила, чтобы ей вернули рейтинг, благодаря которому она смогла бы попадать в сетки турниров, не дожидаясь уайлд-кард. Однако ей отказали. «После того как я вернулась на корт после девятимесячной дисквалификации, я попросила вернуть мне рейтинг, потому что очень трудно дождаться уайлд-кард. Я поняла, что совет игроков WTA не захотел присваивать мне рейтинг, который у меня был в июле прошлого года, и WTA тоже не согласилась. Это было очень неприятно, потому что я заслуживаю того, чтобы вернуться на высокие позиции в рейтинге», — приводит слова Халеп The Telegraph.

Кто же входит в совет игроков WTA? Всего имеется восемь теннисисток, причём шесть из них призваны представлять одиночниц, а ещё две — парниц. В сентябре 2024 года состоялись очередные выборы, и в настоящий момент интересы одиночниц представляют Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Мария Саккари, Донна Векич и Дарья Сэвилл (в девичестве Гаврилова). Однако Халеп просила вернуть ей рейтинг ещё до последних выборов, и в то время место Саккари в совете занимала Мэдисон Киз. Все они являются прямыми конкурентками Халеп. Поэтому, в принципе, можно и не удивляться, что Симоне не пошли навстречу.

Любопытно, что Сэвилл поддерживала Халеп весной 2023 года, когда та пребывала в подвешенном состоянии. «Ощущение неизвестности просто ужасает. Не могу представить, какой это стресс для Симоны. Очень надеюсь, что Симоне не придётся ждать слишком долго и она сможет получить решение суда, чтобы двигаться дальше», — писала Дарья в соцсети X (ранее Twitter).

Симона Халеп Фото: Megan Briggs/Getty Images

В одном с Халеп сложно не согласиться. Вызывают вопросы не только разные сроки отстранения Швёнтек и румынки, но и разный подход в деле раскрытия информации. О том, что у польки не всё в порядке с допинг-тестом, стало известно уже постфактум. С Симоной же обошлись куда жёстче. «То, что, по моему мнению, тоже несправедливо, — они сразу же объявили о моём деле, и я подверглась нападкам прессы. А в случае с этими двумя игроками (Швёнтек и Синнер. — Прим. «Чемпионата») они держали всё в секрете и рассказали о деле, только когда всё было сделано. Так что это очень странно.

Слышала, как кто-то говорил, что я поздно обнаружила загрязнение. Но вещество, которое у меня нашли, было очень трудно обнаружить. Его можно найти в Китае или где-то ещё, я точно не знаю. И потребовалось время, чтобы его доставили и можно было провести анализ», — говорит она в интервью тому же изданию.

А чуть ранее, в ноябре, теннисное сообщество всколыхнул крик души — Халеп заявила, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) применило предвзятый подход. «Сижу и пытаюсь понять, но мне действительно невозможно понять что-то подобное. Я удивляюсь, почему такая большая разница в ведении дела и суждениях. Я не нахожу ответов и не думаю, что здесь может быть логичный вывод. Это могут быть только плохие намерения со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно всё, чтобы меня уничтожить, несмотря на доказательства.

Я всегда верила в добро, я верила в справедливость этого спорта. Было больно, и, возможно, всегда будет больно от той несправедливости, которая была совершена по отношению ко мне. Как это возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, у ITIA совершенно разные подходы в ущерб мне? Как я могу смириться с тем, что WTA и совет игроков не хотят вернуть мне заслуженный рейтинг?!» — писала Симона в соцсетях.

А как вы считаете, вправе ли Халеп требовать возвращения рейтинга? Пишите в комментариях!