Теннисную красотку донимают безумцы. Курникову, Серену, Халеп и других тоже преследовали

Британская теннисистка Кэти Бултер призналась, что её несколько раз преследовали незнакомые люди.

«Было несколько случаев, когда меня преследовали. Однажды в Лондоне я поехала за Алексом де Минором, и кто-то следил за мной на машине. Мы приехали на площадь Слоун, прошлись по магазинам, и та же машина поехала за мной домой. Я была с Алексом, так что всё хорошо закончилось, но это не самое приятное чувство. Всегда думала на эту тему. Женщины задумываются о таких вещах, оставаясь ночью дома одни.

Однажды в Ноттингеме кто-то написал мне в соцсетях: «Я на улице. Если выйдешь, я сделаю тебе больно». Разумеется, я сообщила об этом WTA, и они нашли того парня, который действительно был на территории. Подобное происходит постоянно. Конечно, мы очень хорошо защищены, и можно чувствовать себя в безопасности. WTA прилагает все усилия, чтобы нам было комфортно. Мы защищены настолько, насколько это возможно, что хоть немного успокаивает», — заявила Бултер в интервью The Guardian.

Бултер оказалась в очень неприятной ситуации. Её парень австралийский теннисист Алекс де Минор не всегда находится рядом, а от безумцев можно ожидать чего угодно в любом месте в любое время. К счастью, для Кэти всё обошлось без каких-либо серьёзных последствий.

«Это случается со всеми нами. Это часть жизни, когда ты немного на виду у публики. Очевидно, ты не чувствуешь себя комфортно. В наше время подобное является нормой. Иногда наш мир выглядит странно», — сказала 24-я ракетка мира.

Кэти Бултер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Бултер – не единственная теннисистка, которая подверглась преследованиям. В 2022 году в похожую ситуацию попала напарница Кэти по сборной Великобритании и чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану. В 2022 году мужчине по имени Амрит Магар суд запретил приближаться к Эмме и приговорил его к 200 часам общественных работ из-за того, что тот проявлял нездоровое внимание к теннисистке. Магар постоянно слонялся у дома Радукану, а однажды даже перелез через забор и украл кроссовку её отца Иона, думая, что обувь принадлежит спортсменке. Злоумышленник оставлял возле дома различные подарки и открытки с признанием в любви к Эмме, которую совсем не тронули такие знаки внимания.

«С тех пор, как всё это произошло, я чувствую себя жутко. ​​Чувствую себя очень тревожно, когда выхожу на улицу, особенно если одна. У меня будто отняли свободу. Я постоянно оглядываюсь. Боюсь, что это может повториться. Я не чувствую себя в безопасности в собственном доме», — утверждала Эмма.

Летом 2024 года о преследованиях заявила американка Даниэль Коллинз. По её словам, подобные случаи сталкинга были и в Сети, и в реальной жизни. Например, один человек начал звонить на работу её друзьям и родственникам.

«Я серьёзно. Мне кажется, об этом не принято говорить, но многие в туре чувствовали угрозу безопасности. За эти годы у меня было несколько разных ситуаций. Всегда неприятно, когда кажется, будто кто-то подглядывает за твоей жизнью. Соцсети дарят нам множество возможностей для общения с болельщиками, но в то же время иногда дают доступ нездоровым людям, у которых есть психические проблемы. Приходится быть внимательнее и настороженнее. Мне до сих очень тяжело находиться в толпе, страшно, когда ко мне подбегают болельщики, что-то бросают или прикасаются ко мне, потому что я пережила несколько страшных ситуаций. Я редко хожу куда-то одна, всегда слежу, чтобы там была охрана, и это очень сильно на меня повлияло. Долгое время мне было трудно быть собой. Иногда я спрашивала себя: «Что я такого сделала, чтобы этот человек решил, что он может переступить границы?»

Мне пришлось быть очень бдительной и осторожной ради безопасности. Я могу показаться болельщикам замкнутой, отстранённой, но на самом деле иногда я должна быть осторожнее в словах и поступках, потому что не хочу, чтобы определенные люди знали, где я, чем занимаюсь или что происходит в моей повседневной жизни. Очень важно это подчеркнуть, потому что люди могут подумать, мол, она редко публикует посты, она неприветливая, она не общается с болельщиками или другими игроками. Но на самом деле я не афиширую, с кем общаюсь, потому что не хочу, чтобы кто-то, кто меня преследует, увидел, с кем я дружу, а потом позвонил им на работу – ведь такое уже случалось», — признавалась Коллинз.

Даниэль Коллинз Фото: Dan Istitene/Getty Images

Коллинз не обращалась в полицию – WTA разбиралась самостоятельно. Недавно ассоциация назначила директора по безопасности и запустила дополнительную программу подготовки.

«Мне кажется, служба безопасности WTA прекрасно справляется с подобными ситуациями, и я за это очень признательна. Благодаря ей я почувствовала себя в безопасности. Из-за наших путешествий иногда трудно понять, кто действительно болельщик, а кто – нет», — добавила 11-я ракетка мира.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс неоднократно подвергалась преследованиям. Два случая были особо резонансными. В 2002 году немец Альбрехт Штромейер ездил за американкой по всем турнирам, проникал в отели, где она жила, но в итоге был арестован на Уимблдоне. Штромейер утверждал, что любит теннисистку и не причинит ей вреда, однако суд запретил ему приближаться к ней и её семье. Кроме того, Штромейеру нельзя было посещать места проведения турниров WTA. В 2011 году во Флориде арестовали Патенема Оуэдраого, ещё одного сталкера Серены. Он впервые попытался связаться с Уильямс, когда она шла на встречу к своему агенту, но в диалог с незнакомцем вступать не стала. Позже злоумышленник попробовал проникнуть на территорию её особняка в Палм-Бич. На помощь пришли охранники теннисистки. Адвокат легендарной американки добился запрета на приближение, а она сама ещё больше усилила свою службу безопасности.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова тоже привлекала к себе внимание нездоровых личностей. В 2005 году американец Уильям Лепеска пытался в голом виде проникнуть в её дом в штате Флорида, переплыв для этого залив Бискейн. Трёхлетняя дочь соседей Курниковой видела обнажённого Лепеску в кресле у бассейна. По приезде полиции он оказывал сопротивление. Суд Майами признал его психически невменяемым. 40-летнем бездомному было запрещено приближаться к Курниковой на расстояние ближе 1000 футов (304,8 м), а также общаться с ней по обычной или электронной почте под своим или вымышленным именем.

Анна Курникова и Мартина Хингис Фото: Clive Brunskill /Allsport

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Хингис, также выигрывавшая два парных мэйджора с Курниковой, подвергалась преследованиям в очень раннем возрасте. Австралиец по имени Дубравко Райчевич говорил, что 18-летняя Хингис привлекала его, потому что была похожа на его жену Марину. Он звонил теннисистке в гостиницы, стучал в её дом в Цюрихе, приходил на все матчи. Мартина признавалась, что сенсационный вылет в первом круге Уимблдона-1999 стал следствием паники из-за сталкера, которого она заметила на трибунах. Райчевичу запретили приближаться к Хингис, но через пару лет он нарушил предписание суда и был приговорён к двум годам тюремного заключения.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп в 2015 году подверглась онлайн-преследованию. Датчанин Йеспер Андреассен написал более 2000 сообщений, где признавался теннисистке в любви, вёл с ней вымышленный диалог. В конечном счёте всё это переросло в нездоровые знаки внимания, особенно после появления слухов о замужестве Симоны. Например, сталкер на камеру съел 10 тарелок с халапеньо (прозвище Халеп) и начал угрожать спортсменке, которая не хотела с ним общаться. Он сказал, что «за такое отношение к нему она умрёт или никогда не сможет ходить». Симона усилила меры безопасности, а злоумышленнику запретили к ней приближаться.

Вышеперечисленные случае преследование довольно жуткие, но обошлось без каких-либо фатальных последствий для теннисисток. Чего не скажешь про легендарную девятикратную чемпионку ТБШ Монику Селеш. В 1993 году на турнире в Гамбурге Селеш ранил ножом в спину немец Гюнтер Пархе, болевший за её конкурентку Штеффи Граф. Нападавший получил два года условно. Суд также обязал его пройти принудительное психиатрическое лечение. Селеш требовала более сурового наказания, но не смогла его добиться. Карьера Моники из-за этого случая фактически пошла под откос. Она пропустила более двух лет из-за психологического расстройства, а после возвращения на корт уже не выступала на столь доминирующей уровне, как ранее.

Случай с Селеш привёл к усилению мер безопасности на стадионах, но неадекватные личности могут преследовать теннисисток и за пределами арены. Оскорбительные комментарии игроков на ставках в Сети представляют относительно малую угрозу, однако есть реальные случае помешательства на девушках. Приятно отметить, что WTA работает над защитой спортсменок в любых обстоятельствах и ситуаций, подобных той, что случилась с Селеш, в последние годы не наблюдается.