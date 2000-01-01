Синнер и Соболенко посетили Гран-при Формулы-1
Топовые теннисисты в межсезонье решили насладиться другими видами спорта. Соболенко, Синнер и Рыбакина, например, съездили на Гран-при в Абу-Даби.
Янник Синнер
Первая ракетка мира стал особым гостем соревнований. Теннисисту даже позволили размахивать клетчатым флагом на финише.
Янник Синнер
Также после соревнований итальянец сделал фото с чемпионом мира Максом Ферстаппеном.
Елена Рыбакина
Шестую ракетку мира к себе в бокс пригласил «Ред Булл».
Арина Соболенко
Первая ракетка мира не только посмотрела на крутые заезды, но и потанцевала в боксе «Альпин».
Синнер, Соболенко и Рыбакина посетили Гран-при Формулы-1
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