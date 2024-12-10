Уроженка Москвы начала сотрудничать со знаменитым Гораном Иванишевичем и поставила перед собой грандиозные цели.

У Рыбакиной нет права на ошибку. С таким звёздным тренером Елене надо забирать всё

Завершившийся сезон получился для Елены Рыбакиной сложным, а назвать его успешным язык не поворачивается. Одержаны победы на трёх турнирах (Штутгарт, Абу-Даби и Брисбен), но для теннисистки такого уровня это не показатель. Конечно, очень сильно сказались на результатах проблемы со здоровьем. Можно сбиться со счёта, если подсчитывать все турниры, с которых казахстанская спортсменка успела сняться. А это и недобор очков, и сгоревшие баллы за прошлый год. В общем, ничего хорошего.

«Моей целью определенно является выигрывать «Шлемы». А главная цель — в один прекрасный день стать первой ракеткой мира. Надеюсь, это произойдет в следующем году», — приводил слова уроженки Москвы The Tennis Letter.

Единственным выигранным мэйджором Елены по-прежнему остаётся Уимблдон в 2022 году. Потенциала и возможностей у Лены очень много, но постоянно что-то мешает. Не просто так Рыбакина приняла решение прекратить сотрудничество с тренером Стефано Вуковым. Поговаривают, что, помимо неудовлетворительных результатов, были и другие причины расставания, однако всё это на уровне слухов.

В результате Елена опустилась в рейтинге WTA и закончила нынешний год лишь на шестой строчке, что однозначно не занесёшь в актив. Со своим ростом и умением подавать (наравне с Рыбакиной в туре подаёт только первая ракетка мира Арина Соболенко) казахстанка должна стабильно находиться в топ-3, однако на деле мы видели массу двойных и регулярные ошибки при форхендах, а ведь этот удар раньше тоже являлся сильной стороной спортсменки. Как итог – слабое выступление на Итоговым турнире. Да, получилось обыграть Соболенко и громко хлопнуть дверью, но из группы Елена не вышла.

2025 год обещает стать ключевым и, пожалуй, самым важным в карьере Рыбакиной. Это будет настоящая проверка психологических и физических сил Елены, а также понимание, получится ли вернуться на прежний высокий уровень.

«Предстоящий год станет моментом истины для Елены Рыбакиной. После сложного сезона и длительного перерыва она должна будет доказать, что способна преодолеть трудности и вернуться в элиту мирового тенниса», — считают эксперты The Guardian.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннис, в том числе и женский, не стоит на месте. Игра становится быстрее, конкуренция усиливается, а времени на бесконечные болезни и восстановления попросту не остаётся. Если, конечно, ты не хочешь болтаться где-нибудь в конце первой сотни.

В этой связи важнейшей фигурой в карьере Рыбакиной должен стать новый тренер теннисистки Горан Иванишевич, ранее долгие годы работавший с Новаком Джоковичем. Да, девушек в своей карьере прославленный хорват прежде не тренировал, однако вряд ли из-за этого возникнут какие-то проблемы. Хотя к определённым вещам всё же придётся привыкать заново.

«Естественно, Горан попытается улучшить какие-то моменты, в которых пока проседаю на корте, но в целом, я думаю, мы будем фокусироваться на том, что у меня уже неплохо получается. У него всё-таки большой опыт как у игрока, так и у тренера, поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным. Мы на предсезонке посмотрим, как пойдёт работа», — прокомментировала сама Елена начало сотрудничества с Иванишевичем на YouTube-канале SauBall.

Хорват обязательно должен добавить стабильности мощной подаче Рыбакиной. Вселить уверенность при игре Елены на задней линии и у сетки, сократить количество невынужденных ошибок. Очень хочется видеть на корте сильную и уверенную в себе спортсменку, тем более Лена для нас далеко не чужая теннисистка. Посмотрим, как всё получится на деле.

Прогноз для Елены Рыбакиной на 2025 год: одна победа на турнире «Большого шлема» (Уимблдон), третье итоговое место в чемпионской гонке WTA.

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